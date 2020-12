"Das Weihnachtsfest stellt eine Art emotionales Zuhause dar", sagt Gerhard Piehn, seit 2013 Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes beim Landkreis Osterholz. Er bringt daher Verständnis für die "Irritationen" auf, die die Beschränkungen an den Festtagen bei vielen Menschen auslösen. (Christian Kosak)

Herr Piehn, derzeit dreht sich in der Politik und vor allem medial alles um das Thema „Corona und Weihnachten“. Wie sehen Sie als Psychiater diese Fokussierung? Natürlich sind an eines der Hauptfeste des christlichen Kirchenjahrs ganz besondere Erwartungen geknüpft – aber warum ist es so schlimm, es einmal anders zu feiern als sonst?

Gerhard Piehn: Das Weihnachtsfest ist in unserer Kultur für viele Menschen das wichtigste Ereignis des Jahres. Es ist Anlass, mit Familie und Freunden zusammen zu kommen und den Alltag zu entschleunigen. Die Feierlichkeiten beinhalten gegenseitige Grußbotschaften, Glückwünsche und Besuche. Das Fest stellt eine Art emotionales Zuhause dar, in dem man sich der wirklich wichtigen Themen und Personen versichert sein kann. Auf Grund dessen ist eine erhebliche Irritation nachvollziehbar, wenn diese fest verankerte Struktur im Leben der Menschen bedroht ist. Gerade seelisch belasteten Personen kann aus den veränderten Bedingungen für das Weihnachtsfest eine erhebliche Verunsicherung erwachsen. Diesen Menschen sollte in der Zeit der Tage zwischen Weihnachten und Neujahr unsere besondere Beachtung gelten. Entsprechende Gesten sind wichtig. Sie signalisieren Aufgehobensein, auch wenn haltgebende Rituale und Gewohnheiten nicht wie sonst bedient werden können.

Jegliche Art von Feierlichkeit kann in Folge des hohen Erwartungsdrucks zu Enttäuschungen und Stressreaktionen führen. Auseinandersetzungen zwischen Freunden oder innerhalb der Familie sind eine mögliche Folge. Bilanzierung der eigenen Lebenssituation und Vereinsamung sind ebenso geeignet, seelische Krisen hervorzurufen. Die Weihnachtszeit ist auf Grund ihrer Bedeutung besonders zu nennen.

Das Jahr 2020 kann noch nicht abschließend beurteilt werden, da noch nicht die Daten für den gesamten Zeitraum vorliegen. Pandemiebedingte Effekte ergaben sich im Verlauf des Jahres vor allem aus den Kontaktbeschränkungen. Zum einen waren einsamkeitsbedingte Belastungen feststellbar. Zum anderen waren infolge des begrenzten Aufenthaltsradius' vermehrt familiäre Konflikte zu verzeichnen. Psychische Störungen, die bis dahin im familiären Verband kompensiert werden konnten, traten deutlicher hervor und bedurften der Intervention.

Mehrere Faktoren kommen zum Tragen. Die Änderungen der Lebensverhältnisse in unserer Gesellschaft sind bekannt. Es hat eine Verschiebung von körperlicher zu geistig-seelischer Belastung stattgefunden. Dementsprechend nehmen in allen Statistiken die psychischen Erkrankungen einen größeren Raum ein. Seelische Erkrankungen scheinen zum Teil enttabuisiert. Dennoch ist zu verzeichnen, dass weiterhin seelische Erkrankungen und insbesondere Suchterkrankungen im Rahmen von Behandlung und Rehabilitation immer noch zu wenig Beachtung finden.

Zu nennen sind Depressionen, Angsterkrankungen und Persönlichkeitsstörungen. Ein Zusammenhang zu veränderten gesellschaftlichen Verhältnissen und vermehrten Stressoren sowie verloren gegangenen familiären und gesellschaftlichen Bindungen kann nachvollzogen werden. Daneben haben Erkrankungen aus dem schizophrenen Formenkreis einen großen Anteil. Diese Erkrankungen sind geprägt von Störungen des Denkens, des Antriebs und der Affekte; in vielfältiger Ausgestaltung. Diese Erkrankten bedürfen besonderer Beachtung, da sie sich nur unzureichend selbst helfen können und schnell „an den Rand gedrängt werden“. Des Weiteren sind die Suchterkrankungen zu nennen. Insbesondere das Alkoholabhängigkeitssyndrom und die zunehmende Tendenz zum Mediengebrauch.

Alle Bevölkerungsschichten können betroffen sein. Hilfestellung durch den Sozialpsychiatrischen Dienst wird nachgefragt, wenn mit Hilfe eigener Ressourcen keine Änderung erreicht werden kann. Alle Altersgruppen können betroffen sein. Besonders betroffen sind insbesondere junge Erwachsene in der Verselbstständigungsphase – eigener Hausstand, berufliche Orientierung. Zum anderen sind vermehrt krisenhafte Zuspitzungen in der zweiten Lebenshälfte und im hohen Alter zu verzeichnen. Auch hier spielt die notwendige biografische Neuorientierung eine Rolle, mit einem möglichen Verlust von vertrauten Strukturen.

Es melden sich im Sozialpsychiatrischen Dienst Angehörige, Nachbarn, Behörden und sonstige Institutionen. Betroffene melden sich zu einem großen Teil auch selbst im Sozialpsychiatrischen Dienst. Die zumindest teilweise Enttabuisierung psychischer Erkrankungen scheint insofern wirksam zu sein. Die Mitarbeiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes gehen auch aktiv auf Betroffene zu, wenn Erkenntnisse aus anderen Zusammenhängen einfließen.

Der Fachärztemangel ist nach wie vor vorhanden. Die Mitarbeiter der neu eingerichteten psychiatrischen Institutsambulanz in Osterholz-Scharmbeck berichten von inzwischen mehreren Wochen Wartezeit. Hier ist aus Sicht des Sozialpsychiatrischen Dienstes die Kassenärztliche Vereinigung gefordert, um die Zahl der Facharztsitze dem tatsächlichen Bedarf anzugleichen.

Das ist meiner Erfahrung nach nicht der Fall. Das Interesse an helfenden Berufen und Engagement im Gesundheitswesen ist erfahrungsgemäß beim Berufsstart hoch. Es kann gemutmaßt werden, dass nicht alle Berufsfelder bei jungen Erwachsenen bekannt sind. Einige Berufe bieten zu geringe Verdienst- und Aufstiegsmöglichkeiten. Aus eigener Erfahrung kann berichtet werden, dass Personen, die sich im sozialmedizinischen und therapeutischen Bereich engagiert haben, in vielen Fällen nach wenigen Berufsjahren aussteigen, in themenverwandte Berufe ohne unmittelbaren Kontakt zu Hilfesuchenden oder Klienten. An dieser Stelle kommen die dem Beruf innewohnenden hohen Stressfaktoren zum Tragen. Wünschenswert wäre auf gesamtgesellschaftlicher Ebene eine Strategie, diese Stressoren zu minimieren, zum Beispiel durch Rotation in verschiedene Einsatzbereiche innerhalb eines Berufsbildes und/oder Kooperation verschiedener Akteure mit der Möglichkeit, übergreifend zu agieren.

