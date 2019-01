Als die Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, schlugen bereits die Flammen aus dem Dach. (FFW Osterholz-Scharmbeck)

Osterholz-Scharmbeck. Ein Mehrfamilienhaus an der Straße Am Kohlgarten ist in der Silvesternacht durch einen Großbrand unbewohnbar geworden. Bei dem Feuer, das im Dachstuhl ausgebrochen war, trugen sechs Menschen Rauchgasvergiftungen davon; zwei Betroffene wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei am Neujahrsmorgen mitteilte, war der Einsatzleitstelle kurz nach Mitternacht ein Dachstuhlbrand gemeldet worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte brannte das Dach bereits in voller Ausdehnung. Die Gäste einer Silvesterfeier im Erdgeschoss waren ins Freie geflüchtet.

Nach Angaben von Kreisbrandmeister Jan Hinken waren die Feuerwehren aus Osterholz-Scharmbeck, Scharmbeckstotel und Pennigbüttel nach Buschhausen ausgerückt; sie erhielten Verstärkung aus Garlstedt und Sandhausen, sodass rund 70 Brandbekämpfer im Einsatz waren, darunter etliche mit Atemschutzgeräten. Obwohl auch die neue Drehleiter von der Straße aus den Löschangriff unterstütze, sei der Brandort schwer zugänglich und darüber hinaus stark verqualmt gewesen, schilderte Hinken. „Von einer detonierenden Grillgasflasche hinter dem Haus ging eine zusätzliche Gefahr aus.“ Diese habe den Brand stark beschleunigt.

Mit massivem Kräfteeinsatz sei es gelungen, die Nachbarschaft zu schützen. Bis in die Morgenstunden hinein waren Nachlöscharbeiten nötig. Der stellvertretende Stadtbrandmeister Michael Dirschauer sagte am Dienstagnachmittag, neben der verwinkelten Bauweise habe auch der böige Wind den Einsatz erschwert. Es handele sich um ein Fünf-Parteien-Haus; die Bewohner hätten das Allermeiste von ihrem Hab und Gut verloren.

Polizei ermittelt

Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz nahm noch in der Nacht erste Ermittlungen zur Brandursache auf. Ob eine verirrte Silvesterrakete das Feuer ausgelöst hatte, wie es am Einsatzort zunächst geheißen hatte, konnte der Polizeisprecher gestern noch nicht bestätigen. Nach Angaben von Michael Dirschauer war im Bereich des Unglücksorts Feuerwerk gezündet worden, obwohl dies wegen der benachbarten Reetdachhäuser eigentlich dort verboten sei. Die Polizei korrigierte unterdessen am Neujahrstag die Zahl der Verletzten nach unten, die anfangs im Ort die Runde gemacht hatte. Der Brand und die Löscharbeiten hätten allerdings einen Schaden von mehr als ein Million Euro angerichtet.

Am Neujahrstag zeigte sich das ganze Ausmaß der Schäden. (Komesker)

Hoher Schaden in noch unbekannter Höhe entstand laut Polizeibericht beinahe zeitgleich kaum 15 Autominuten weiter westlich in Schwanewede. Auf dem Dach eines Verbrauchermarktes war eine Fotovoltaikanlage aus ungeklärter Ursache in Brand geraten, so die Polizei weiter. Die Feuerwehren aus Schwanewede, Meyenburg und Eggestedt hätten die Flammen zwar schnell unter Kontrolle gehabt; am Gebäude sei aber großflächiger Sachschaden entstanden. Einige Anwohner wollen Jugendliche gesehen haben, die mit Feuerwerk auf das Discounter-Dach gezielt hatten.

Einem glücklichen Zufall ist es Jan Hinken zufolge zu verdanken, dass es gegen 4 Uhr nicht zu einem weiteren Großbrand im Stadtgebiet gekommen war: Der gemeldete Dachstuhlbrand an der Koppelstraße stellte sich als eine brennende Mülltonne heraus; bevor das Feuer auf das Gebäude übergreifen konnte, hatte der Fahrer eines Rettungswagens geistesgegenwärtig die Flammen mithilfe eines Feuerlöschers aus seinem Fahrzeug eingedämmt. Neben der Stadtfeuerwehr waren vorsorglich auch die Wehren aus Heilshorn und Freißenbüttel alarmiert worden.

Auf dem Gnarrenburger Campingplatz war in der vorangegangen Nacht zum Silvestertag ein Mobilheim in Flammen aufgegangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte es bereits in voller Ausdehnung, nebst angrenzendem Carport und einem Auto. Bei den Löscharbeiten fanden die Helfer einen verbrannten Leichnam; die Identität der Person konnte bisher nicht ermittelt werden. Es entstand hoher Sachschaden.