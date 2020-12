Klaus Gansch (von links), Torsten Bolte und Cord Mencke sprechen sich als die Wehrführer aus Wurthfleth, Wersabe und Offenwarden für eine Fusion ihrer Feuerwehren aus. Die drei wollen sich künftig unter dem Namen Freiwillige Feuerwehr Süderosterstader Marsch im Brand- und Deichschutz gemeinsam engagieren. (Andreas Palme)

Hagen. Die Feuerwehren aus Wersabe, Offenwarden und Wurthfleth wollen fusionieren. In einem gemeinsamen Schreiben vom 24. November beantragen die Ortsbrandmeister der Feuerwehren Offenwarden und Wersabe gemeinsam mit dem Löschgruppenführer der Löschgruppe Wurthfleth die Fusion zu einer gemeinsamen Freiwilligen Feuerwehr mit dem Namen Freiwillige Feuerwehr Süderosterstade. Der Antrag wurde aufgrund einstimmiger Willensbekundung der Mitglieder der einzelnen Feuerwehren und der Löschgruppe gestellt. Als Bezeichnung für die neu gegründete Feuerwehr wird auf den Gebietsnamen der Marschenregion zurückgegriffen - alle Brandschützer sind im südlichen Bereich der Osterstader Marsch ansässig.

Mit der Fusion wollen die Mitglieder ihre Personalstärke bündeln und dadurch den Brandschutz sowie die Deichverteidigung für die Ortschaften Offenwarden (Feuerwehr-Gründung 1884, heute 14 Aktive), Wersabe (seit 1901, 22 Aktive) und Wurthfleth (seit 1904, neun Aktive) sicherstellen. Dieser Schritt erfolgt auf eigene Initiative der Feuerwehren, die sich durch diese Maßnahme zukunftsorientiert aufstellen möchten. Nach einhelliger Zustimmung zur Fusion im Feuerschutzausschuss der Gemeinde Hagen im Bremischen steht nun noch die Abstimmung im Gemeinderat aus.

Da die letzte Sitzung des Jahres aus Pandemie-Gründen abgesagt wurde, sollen die Ratsmitglieder nun in schriftlicher Form per E-Mail über Abstimmungen aus vorangegangenen Ausschusssitzungen entscheiden: im Umlaufverfahren, wie es im Verwaltungsdeutsch heißt. Erste Gespräche bezüglich des Zusammenschlusses wurden im Juni dieses Jahres geführt. Dabei erläuterten die Initiatoren der Fusion - die Ortsbrandmeister Cord Mencke, Torsten Bolte sowie Klaus Gansch - im Beisein des Gemeindebrandmeisters die Planungen und die dafür nötige Unterstützung der Gemeinde Hagen im Bremischen als Trägerin der Feuerwehr.

Neuer Standort in altem Haus

Als Standort für die neue Feuerwehr soll das bestehende Feuerwehrgerätehaus der Ortsfeuerwehr Wersabe dienen. Dazu wird das bestehende Gerätehaus saniert und mit neuen Umkleidekabinen sowie - nach einem Grundstücksankauf - mit einer zweiten Fahrzeughalle ausgestattet. Als zweites Fahrzeug soll ein Mehrzweckfahrzeug (MZF) auf Basis eines Pick-up-Fahrgestells angeschafft werden. Dieses Fahrzeug soll mit Geräten für den Brand- und Deichschutz ausgestattet werden. Im Verbund mit einem Anhänger möchten die Brandschützer so ihre Schlagkraft vor allem bei Deichverteidigung erhöhen, zumal ein zentrales Sandsacklager des Deichverbands in Wersabe existiert und von dort betreut wird. Die 50 000 Euro für das Fahrzeug sollen in den Gemeindehaushalt 2021 eingestellt werden, der Punkt wird in die Etat-Beratungen mit aufgenommen.

Vorerst soll das Fahrzeug am derzeitigen Standort der Feuerwehr Offenwarden stationiert werden. Die Planungen für die Sanierung und Erweiterung des Gerätehauses in Wersabe sollten priorisiert in die Feuerwehrbedarfsplanung aufgenommen werden, heißt es. Bei der Umsetzung hat jedoch vorerst der Neubau eines Gerätehauses in der Ortschaft Hagen Vorrang. Dieses Vorgehen war den Beteiligten in dem Juni-Gespräch auch erläutert worden. Die Ausstattung mit technischem Gerät erfolge bedarfsgerecht nach Abstimmung mit dem Gemeindekommando, heißt es nun. Die bestehenden Fahrzeuge der Feuerwehr Offenwarden und der Löschgruppe Wurthfleth werden nach Anschaffung des MZF außer Dienst gestellt.

Zur Nachnutzung des Feuerwehrgerätehauses Offenwarden wird eine Übernahme des Gebäudes durch den Schützenverein Offenwarden angestrebt. Das Feuerwehrgerätehaus der Löschgruppe Wurthfleth sollte die Gemeinde Hagen im Bremischen erhalten; anzustreben seien eine Nachnutzung durch die Dorfgemeinschaft (Anlaufpunkt für Ortsfeste, Wahllokal) und als Lagermöglichkeit für die Gemeindefeuerwehr. Für die Fusion ist schließlich auch die Alarm- und Ausrückeordnung anzupassen sowie die Zustimmung des Landkreis Cuxhaven als Aufsichtsbehörde einzuholen.

Ein Grund für die neue Zusammenarbeit ist der Nachwuchsmangel bei den Brandschützern. Der Offenwarder Wehrführer Cord Mencke beklagt im Gespräch das Fehlen von Bauplätzen in der Marsch, was zu einer Abwanderung von Feuerwehr-Nachwuchskräften führe. „Wir hatten in der Vergangenheit viele Kinder in der Jugendfeuerwehr“ berichtet Mencke; er bedauere, „dass diese dann ihre Zukunft in den größeren Städten gefunden haben und abgewandert sind“. Auch Torsten Bolte wünscht sich, „dass Hagen mehr Geld in den kleinen Dörfern investiert, um die Standorte attraktiver zu gestalten“. Aller Voraussicht nach wird nun der Rat via Internet der Beschlussempfehlung folgen und die Verwaltung beauftragen, die erforderlichen Maßnahmen umzusetzen.