FFP2-Masken oder medizinische Alternativen sind auch bei Handwerkern Pflicht. (Rolf Vennenbernd/dpa)

Landkreis Osterholz. Derzeit müssen Kunden in Geschäften und auf Parkplätzen sowie Passagiere im ÖPNV medizinische Masken oder FFP2-Masken tragen. Was viele aber nicht wissen: Auch am Arbeitsplatz müssen diese höherwertigen Masken getragen werden, wenn Mindestabstände nicht eingehalten werden können. Das gilt auch bei Begegnungen mit Kunden. Wenn also der Klempner kommt, um beispielsweise die Heizung zu reparieren, dann muss er dabei mindestens eine OP-Maske tragen. Der Arbeitgeber hat die Mund-Nase-Bedeckungen für seine Mitarbeiter zu stellen - so will es die Verordnung. Im Landkreis Osterholz scheint damit kaum jemand ein Problem zu haben.

Bei der Geschäftsstelle Osterholz der Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser seien bisher keine Beschwerden aufgelaufen, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung. Kunden würden das vermutlich eher direkt mit den Handwerkern regeln oder sich an das entsprechende Unternehmen wenden. „Bei uns gibt es wenig Fragen von Kunden zu den Masken. Das kommt vermutlich, weil wir ohnehin schon darauf achten“, erzählt Zimmermeister Andreas Brünjes.

FFP2-Masken wurden ursprünglich für den Einsatz bei der Arbeit entwickelt und sollen Arbeiter vor dem Einatmen von Staub und schädlichen Substanzen schützen. Deshalb gelten strenge Zulassungs- und Überwachungsanforderungen. „Wir benutzen die Masken schon immer als Arbeitsschutz“, bestätigt Brünjes. Den Umgang sind also viele Handwerker schon gewöhnt. Jetzt ist die Tragezeit je nach Situation aber länger. Etwa bei der Hälfte der Arbeitszeit ist das Tragen derzeit nötig, schätzt Andreas Brünjes. Die Masken schränken seine Mitarbeiter auch ein. „Sie sind dann nicht so hoch belastbar“, findet er. Der Zimmerei-Inhaber geht davon aus, dass etwa zehn bis 20 Prozent der Leistungsfähigkeit verloren gehen.

Auch beim Heizungs- und Sanitärunternehmen Stelljes gibt es entsprechende Anweisungen an die Mitarbeiter, die Masken in entsprechenden Situationen zu verwenden. „Die Kunden achten schon darauf“, hat Susanne Stelljes festgestellt. Die Maskenpflicht bedeute eine Mehrbelastung für die Mitarbeiter. Die geltende Arbeitsschutzregel empfiehlt beispielsweise für partikelfiltrierende Halbmasken ohne Ausatemventil eine Tragedauer von 75 Minuten mit einer anschließenden Erholungsdauer von 30 Minuten, wie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung auf ihrer Homepage schreibt. Trotzdem scheinen sich die meisten mit dem Tragen zu arrangieren.

„Verdi unterstützt alle notwendigen Maßnahmen, die eine weitere Ausbreitung des Corona-Virus eindämmen können und den Schutz der Beschäftigten und der Öffentlichkeit verbessern. Ein möglichst wirksamer Infektionsschutz ist wichtig für die Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit des Gesundheitswesens, wo viele unserer Kolleginnen und Kollegen in diesen Tagen am absoluten Rande der Belastungsgrenze arbeiten müssen“, wird der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke in einer Mitteilung der Gewerkschaft zitiert.