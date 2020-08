Kinobetreiber Wolfgang Schrick bietet zusammen mit der Freilichtbühne Lilienthal Open-Air-Kino an. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Wolfgang Schrick wird das Central Theater und das Oscar-Kulturspielhaus noch nicht öffnen. Zum einen sind die Filmstarts von Mainstream-Produktionen wie Tenet und Mulan erneut verschoben worden, zum anderen zieht es die Menschen in der aktuellen Situation noch nicht in geschlossene Räume, so Schrick im Gespräch mit der Redaktion. Ein wirtschaftlicher Betrieb der Kinos ist demnach noch nicht möglich. Viele seiner Kollegen aus anderen Filmspielhäusern seien der gleichen Meinung, betont er.

Dennoch ist Schrick aktiv: In Zusammenarbeit mit der Freilichtbühne Lilienthal zeigt er Filme. In Kooperation mit der Music-Hall in Worpswede kommt sogar Musik ins Spiel. Da passt es gut, dass der Filmprojektor des Cineasten vom Open-Air-Festival aus Hamm in Westfalen zurück ist. Nun kommt das Gerät bei hiesigen Freiluft-Veranstaltungen in der Freilichtbühne zum Einsatz.

Der Open-Air-Filmreigen hat am Freitag, 31. Juli, um 21.30 Uhr mit dem Streifen „Das perfekte Geheimnis“ begonnen. An diesem Sonnabend, 1. August, geht es ab 21.30 Uhr mit „Parasite“ weiter. Am Freitag, 7. August, stehen dann „25 km/h“ im Mittelpunkt. Am Sonnabend, 8. August, läuft ab 21.30 Uhr „Knives out“. Zwei Wochen später, am Freitag, 21. August, schließt sich dann ab 21 Uhr „Bohemian Rhapsody“ an.

Und am Sonnabend, 22. und 29. August, komplettieren zwei Konzert-und-Kino-Veranstaltungen das Kulturangebot. Am 22. August spielt zuerst die Band „The Fairies“, ehe dann „Yesterday“ gezeigt wird. Einlass zur Doppel-Veranstaltung ist um 18.30 Uhr, das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Und eine Woche darauf, am Sonnabend, 29. August, werden ab 21 Uhr die „Die Känguru-Chroniken“ auf der Freilichtbühne gezeigt.

Schrick hofft auf viele Besucher aus Osterholz-Scharmbeck und umzu. Schließlich wolle er Kulturinteressierten und auch Familien etwas bieten. Zu lange sollte niemand den Kartenkauf hinauszögern: Zwar hat die Freilichtbühne Platz für gut 500 Zuschauer. Schrick und Bühnenteam haben die Zahl wegen Corona aber auf maximal 200 begrenzt. „Es soll übersichtlich bleiben“, so der Cineast. „Natürlich haben wir frisches Popcorn, Nachos und Getränke.“ Das gehöre eben dazu. „Wir wollen all das bieten, was die Leute über Monate nicht hatten“, sagt Schrick.

Der Kartenverkauf für alle Veranstaltungen der Open-Air-Aktion läuft online. Weitere Informationen gibt es unter der Adresse www.centralkino.de.