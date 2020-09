Auf dem Campusplatz, zwischen Medien-, Lern- und Bildungshaus, gibt es am 25. und 26. September das Sommernachtskino. Torsten Rohde, Wolfgang Schrick und Susanne Fedderwitz freuen sich auf die Veranstaltung. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Es wird schon Herbst sein, aber das Sommernachtskino 2020 findet trotzdem statt. Stadt und Central Theater wollen mit einem Roadmovie und einer Rocklegende ein Zeichen unter freiem Himmel setzen. Auf dem Campusplatz, zwischen Lern-, Bildungs- und Medienhaus, soll es am Freitag und am Sonnabend, 25. und 26. September, Platz für 200 Zuschauer und Kinoromantik geben. Vorausgesetzt man hat die Eintrittskarten vorab gekauft.

Bei der dritten Auflage des sogenannten Sommernachtskinos der Stadt wird aufgrund der Pandemie vieles anders sein. Dennoch sind Bürgermeister Torsten Rohde, Susanne Fedderwitz vom Fachbereich Bildung der Stadt und Kinobetreiber Wolfgang Schrick überzeugt, dass es ein Erlebnis sein wird. Denn die Kunst bestehe in der Krise darin, kreativ zu sein, um Kultur anbieten zu können. „Ich glaube, die Menschen sind kinohungrig, und sie wollen Kultur erleben“, ist sich Susanne Fedderwitz sicher.

Aus diesem Grund soll es gerade wegen Corona eine Open-Air-Filmvorführung auf dem Campusplatz geben. In diesem Jahr sogar an zwei Tagen. Neu ist auch, dass es die Eintrittskarten für die durchnummerierten Plätze ausschließlich online gibt. Der Kartenverkauf sei zudem nur unter Namens- und Adressnennung möglich, erläutert Schrick. „Dieses Vorgehen hat sich schon bei anderen Open-Air-Kinoveranstaltungen in diesem Jahr bewährt.“ So war Schrick unter anderem auf der Lilienthaler Freilichtbühne zu Gast.

Kontaktlose Einlasskontrolle

Da zum Ansteckungsschutz die Kontakte auf ein Mindestmaß beschränkt seien, gebe es auch keine Karten an der Abendkasse, erläutert der Kinobetreiber. Und auch vor Ort stehe der Infektionsschutz im Vordergrund: Die online gekauften Tickets würden am Einlass zum Campusplatz durch eine Scheibe gescannt, ehe die Zuschauer auf das Gelände kommen, erläutert Schrick das Procedere. Jeder müsse einen Mund-Nasen-Schutz tragen, bis er an seinem Platz angekommen sei. Dort könne er ihn ablegen. Aufgrund der Abstandsvorgaben sind auf dem Campusplatz am 25. und 26. September auch nur 200 Zuschauer zugelassen, obwohl das Gelände deutlich mehr Besucher aufnehmen kann, wie in den Vorjahren zu sehen war. Der Einlass öffnet um 19 Uhr, eine Stunde vor Vorführungsbeginn.

Gezeigt wird ab 20 Uhr zum einen das Filmdrama „Bohemian Rhapsody“, ein Film über die Band Queen und Rocklegende Freddie Mercury. Zum anderen läuft die deutsche Kinoproduktion „25km/h“. Darin spielen Hauptdarsteller Bjarne Mädel und Lars Eidinger ein Bruderpaar, das mit einer Mofa-Reise die verpasste Jugendzeit nachholen möchte. „Jeder, der mit einer Mofa oder einem Kleinkraftrad vorbeikommt, erhält die Portion Popcorn frei“, kündigt Schrick an.

Die Kooperation zwischen Stadt und Schrick wird auch von anderen unterstützt. So sind die Abfall Service Osterholz GmbH (Aso) und die Fahrschule von Heiko Meyerhoff mit von der Partie, wenn der Campusplatz zum Kinosaal wird. Wolfgang Schrick steuert die Technik bei. Dazu gehöre „ein richtiger Projektor mit 3000 Watt Lichtleistung“ und keinesfalls nur ein Beamer, wie er betont. Als Leinwand diene eine etwa 50 Quadratmeter große „Air-Screen“ und nicht etwa die Hauswand, stellt er klar. „Und der Sound wird auch richtig gut.“ Bürgermeister Torsten Rohde ist begeistert, dass alles in der Stadt vorhanden ist, um ein derartiges Event zu organisieren. Anderswo sei ein Kino längst nicht mehr selbstverständlich, macht Rohde klar. „Ich freue mich, dass wir einen örtlichen Veranstalter haben, der es durchführt.“ Alles in allem sei das ein klarer Gewinn für die Stadt. Vor allem durch Corona sei das Ereignis nur mit deutlich größerem Aufwand zu bewerkstelligen.

Das weiß auch Rolf Meyer von der Freilichtbühne Lilienthal, der zusammen mit Schrick und der Music Hall Worpswede in diesem Jahr einen Open-Air-Filmreigen mit Hunderten Besuchern auf die Beine gestellt hat. Auch seine Erfahrungen fließen nun in die Scharmbecker Veranstaltung ein. „In Lilienthal war es völlig stressfrei“, betont Meyer. Alles habe tadellos geklappt, die Besucher hätten sich umsichtig und rücksichtsvoll verhalten. Tickets ab sofort unter www.osterholz.cineprog.de.