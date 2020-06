Die Torfkahnarmada von Neu Hellgoland in Worpswede zum Findorffhafen in Bremen musste ausfallen. (Peter von Döllen)

Landkreis Osterholz. Die Vorbereitungen für das Findorffjahr laufen seit einigen Monaten. Und die ersten Planungen wurden bereits vor Jahren aufgenommen. Mit zahlreichen Aktionen und Veranstaltungen sollte der 300. Geburtstag des Moorkommissars Jürgen Christian Findorff an verschiedenen Orten gefeiert werden. Doch nur die Auftaktveranstaltung am 22. Februar in Iserlersheim konnte wie geplant stattfinden. Dann machten das Coronavirus und die damit verbundenen Kontakteinschränkungen den Organisatoren um Mitinitiator Hermann Röttjer einen Strich durch die Rechnung. Die große Torfkahnarmada, bei der 25 Torfkähne von Worpswede bis zum Findorffhafen in Bremen fahren wollten, musste abgesagt werden. Auch das dort geplante Hafenfest fiel ins Wasser.

Arbeitskreis hat entschieden

Inzwischen werden die Auflagen immer weiter gelockert. Bis zum 25. August sind Großveranstaltungen aber verboten, die Hauptveranstaltung in Worpswede wurde entsprechend ebenfalls abgesagt. Es bestünde theoretisch noch Hoffnung, dass einige Termine eventuell mit den dann geltenden Abstands- und Hygieneauflagen später im Jahr noch klappen könnten. Doch nun zeichnet sich ein anderer Plan ab, wie Hermann Röttjer vom Arbeitskreis Findorffjahr mitteilt. Die kompletten Feierlichkeiten werden um ein Jahr verschoben. So soll ein Flickenteppich an Veranstaltungen, der entstanden wäre, wenn einige doch noch stattfinden würden, verhindert werden. Schließlich war ja ein Findorffjahr geplant.

Der Plan einer kompletten Verschiebung entstand bei einem Treffen, an dem neben Hermann Röttjer Ursula Villwock und Heike Morisse vom Landkreis Osterholz, Klaudia Krohn von der Gemeinde Worpswede sowie Richard Henning und Reiner Hildebrandt vom Projektträger-Verein Findorffs Erben vom Kolbecksmoor teilnahmen. Sie mussten sich die Frage stellen, ob einzelne Veranstaltungen im Herbst noch Sinn machen. Diese Frage beantworteten sie mit einem klaren Nein. Aber: „Es wäre doch sehr schade, wenn das mit viel Zeitaufwand und persönlichem Engagement vorbereitete Programm des Findorff-Jubiläumsjahres ausfallen würde“, findet Röttjer.

Durch die Verlegung wäre die Arbeit nicht umsonst, auch wenn die Feierlichkeiten dann im 301. Geburtsjahr des Moorkolonisators stattfinden. Und es gehe auch um Gerechtigkeit. Es sei unfair, wenn Akteure im Herbst ihre Veranstaltungen durchziehen, während andere in der ersten Jahreshälfte hätten alles einstampfen müssen. Für den Arbeitskreis steht die Verschiebung nun fest. „Wir wollten eigentlich schon einen neuen Termin für die Hauptveranstaltung festklopfen und präsentieren“, erklärt Röttjer. Bisher sei das aber noch nicht möglich. Zuviel wird derzeit in das kommende Jahr verschoben, Termine werden knapp. Zudem versucht das Koordinationsteam über Landrat Bernd Lütjen den Niedersächsischen Ministerpräsidenten Stephan Weil auch im kommenden Jahr als Schirmherren zu gewinnen.

Die Arbeitsgemeinschaft tritt allerdings nicht als alleiniger Veranstalter auf. Vielmehr hat sich in den vergangenen Jahren ein Netzwerk entwickelt. Rund 110 Ansprechpartner hat Hermann Röttjer in seiner Liste. Viele haben eine oder mehrere Aktionen und Veranstaltungen in der gesamten Region geplant und auf die Beine gestellt. Sie alle müssen nun sehen, ob sie diese auch im kommenden Jahr realisieren können. Das könne nur vor Ort geklärt werden. Das Koordinationsteam ist da aber guter Dinge. „Ich habe schon viele positive Reaktionen erhalten“, berichtet Röttjer. Und die Verschiebung bietet eine Chance: Es könnten noch weitere Veranstaltungen in den Kalender aufgenommen werden. Später soll der Veranstaltungsflyer neu aufgelegt werden, versichert Hermann Röttjer.

Jürgen Christian Findorff hat die Region geprägt wie kaum ein anderer. Etwa ab 1753 wurde er von der Regierung in Hannover zu Kolonisationsarbeiten im Teufelsmoor herangezogen. Findorff war mit der Vermessung und Parzellierung der Moorgebiete beschäftigt. Er schlichtete auch Streitigkeiten zwischen den Geestbauern und den neuen Siedlern in den Moordörfern. 1771 zeichnete König Georg III. von Hannover Findorff mit dem Titel eines Moorkommissars aus. Jürgen Christian Findorff wurde 1720 in Lauenburg geboren und wäre somit dieses Jahr 300 Jahre alt geworden.