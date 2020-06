Die Mühle von Rönn soll bei der "Night of Light" in signalrotem Licht erstrahlen. (Monika Fricke)

Landkreis Osterholz. Innerhalb kürzester Zeit haben die behördlichen Auflagen im Zuge der Corona-Krise die gesamte Veranstaltungswirtschaft an den Abgrund gedrängt. Einem riesigen Wirtschaftszweig ist praktisch über Nacht die Arbeitsgrundlage entzogen worden. Mit der Aktion „Night of Light“ will die Branche daher ein Notsignal an die Politik senden. In der Nacht von Montag, 22. Juni, auf Dienstag, 23. Juni, werden bundesweit in mehr als 200 Städten Eventlocations, Spielstätten, Gebäude und Bauwerke mit rotem Licht illuminiert. Auch in Ritterhude und Osterholz-Scharmbeck. „Wir richten einen flammenden Appell an die Öffentlichkeit. Die Farbe Rot steht für die Leidenschaft für unseren Beruf“, erklärt Matthias Kühl von der Schwaneweder „AVM-Event“, die das Rathaus in Ritterhude sowie die Messe Bremen und die ÖVB-Arena beleuchten will. Die Eventmanagementfirmen „O Bex“ aus Ritterhude und „Musicgo Artist“ aus Osterholz-Scharmbeck werden die Mühle von Rönn in signalrotes Licht tauchen. „Unsere Branche war die erste, der man den Stecker gezogen hat und wird wohl auch die letzte sein, die wieder ans Netz kommt“, versichert Veranstaltungsprofi Thomas Rühl. Im Kleinbahnhof-Kulturzentrum (Kuz) will die Vereinsvorsitzende Alexandra Preißing die Fenster von innen „glühen“ lassen. In Osterholz-Scharmbeck ist beispielsweise die Stadthalle schwer getroffen. Konzerte, Theater und Comedy-Abende sowie Messen sind abgesagt. Auch „AVM“ ist praktisch über Nacht das Geschäftsmodell weggebrochen. Das Unternehmen beschäftigt 22 Mitarbeiter, die europaweit unterwegs sind. Matthias Kühl: „Seit März sind alle in Kurzarbeit.“

Bei "Night of Light" handelt es sich um eine konzertierte Aktion aus allen Bereichen der Veranstaltungswirtschaft, mit der dazu aufgerufen werden soll, in einem Dialog mit der Politik nach Lösungen und Wegen aus der dramatischen Lage zu suchen. Über drei Stunden – von abends 22 Uhr bis um 1 Uhr morgens – soll mit der roten Farbe Alarm geschlagen werden: Die Veranstaltungswirtschaft befindet sich auf der „Roten Liste“ der aussterbenden Branchen und damit ist – Alarmstufe Rot – ein Milliardenmarkt mit hunderttausenden Arbeitsplätzen in Gefahr. "Die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht!“, warnt der Initiator der Aktion „Night of Light“, Tom Koperek, Vorstandssprecher der LK-AG Essen. Eine Pleitewelle enormen Ausmaßes würde nicht nur gravierende Folgen für den Arbeitsmarkt, sondern auch für die kulturelle Vielfalt als tragende Säule der Gesellschaft bedeuten.

Allein Konzerte, Volksfeste, Firmenfeiern und Messen ziehen in „normalen“ Jahren in Deutschland knapp 500 Millionen Besucher an. Sie können bis auf Weiteres gar nicht oder nur unter erheblichen Auflagen stattfinden. Koperek: „Die derzeitigen Hilfsprogramme für die Veranstaltungswirtschaft bestehen im Wesentlichen aus Kreditprogrammen, die jedoch eine erneute Zahlungsunfähigkeit in Verbindung mit der Überschuldung der betroffenen Unternehmen zur Folge haben werden.“ Die aktuellen Auflagen und Restriktionen würden die wirtschaftliche Durchführung von Veranstaltungen quasi unmöglich machen. Das treffe nicht nur die Veranstalter, sondern auch Spielstätten sowie Zulieferer und Dienstleister jeder Art und Größe: Technikfirmen, Bühnen- und Messebauer, Ausstatter, Caterer und Logistiker. Nicht zuletzt die Künstler und die Einzelunternehmer, die Content, Drehbuch, Regie oder Dekoration zu Events beisteuern. „Rien ne va plus – nichts geht mehr!“, lautet Kopereks düsteres Fazit über die Notlage einer heterogenen Branche, die über 150 verschiedene Gewerke und Spezialdisziplinen in sich vereint und deshalb über keine einheitliche Lobby verfügt.

Umso wichtiger sei es, für eine stärkere Wahrnehmung durch die Politik und Öffentlichkeit zu sorgen. Dies ist ebenfalls das Ziel der „Initiative für die Veranstaltungswirtschaft“, welche bereits am 6. März durch Sandra Beckmann ins Leben gerufen wurde. Für die Night of Light besteht daher eine Kooperation zur Durchführung dieser deutschlandweiten Aktion. Koperek: „Einem ersten Aufruf zur Teilnahme an der Aktion sind binnen 72 Stunden über 450 Unternehmen aus verschiedensten Bereichen der Veranstaltungswirtschaft gefolgt, stündlich werden es mehr.“