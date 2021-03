Osterholz-Scharmbeck soll auch in diesem Jahr aufblühen. Gesucht werden Sponsoren für Blumenampeln. (Peter von Döllen)

Osterholz-Scharmbeck. Das Frühjahr soll auch die Geschäfte in der Osterholz-Scharmbecker blühen lassen. Die Stadt City setzt dabei auf das belebende Fluidum der floralen Pracht, die zum Flanieren und Konsumieren stimulieren soll. Für die Blumenampeln, mit denen die erwähnten Impulse gesetzt werden sollen, werden nun noch Sponsoren gesucht.

Angeschafft werden sollen „bienenfreundliche“ Pflanzen, denn nicht nur für die Menschen soll in der Innenstadt ein angenehmes und attraktives Ambiente hergestellt werden, sondern auch für die Insekten, deren Bestand auf alarmierende Weise schwindet..

Seit 2014 schmückt Osterholz-Scharmbeck seine Einkaufsmeilen jeweils von Ende Mai bis Oktober mit Blüten in allen Farben. Das kommt gut an. „Viele zeigten sich fasziniert von den Blumen, die unsere Innenstadt definitiv dekorativ aufgewertet haben. Auch die Insektenvielfalt auf den Blumen stach hervor“, schwärmt Frieder Lüße, Mitarbeiter im Fachbereich Stadtplanung und Bauen. „Das möchten wir dieses Jahr fortsetzen und hoffen auf möglichst viele Sponsoren“, ergänzt Frank Wiesner, Leiter des genannten Fachbereichs.

Im vergangenen Jahr schmückten insgesamt über 70 Blumenampeln und fünf Blumensäulen den Marktplatz und die Kirchenstraße sowie einen Abschnitt der Bahnhofstraße und der Schwaneweder Straße. Die Stadt finanzierte 42 doppelte Blumenampeln. Die übrigen wurden von Bürgern sowie Geschäftsleuten Osterholz-Scharmbecks gesponsert.

Auch in diesem Jahr plant die Stadt, 42 Blumenampeln und fünf Blumensäulen aufzustellen, um von Ende Mai bis in den Oktober für Atmosphäre mit erhöhtem Wohlfühlfaktor zu sorgen.

Wie auch im vorigen Jahr soll die Aktion teilweise mit städtischen Finanzmitteln, aber auch mit Sponsorengeldern finanziert werden. Wie es in der Pressemitteilung der Stadt heißt, gilt auch dieses Mal: „Je mehr Sponsoren sich an der Initiative beteiligen, desto intensiver wird die Innenstadt aufblühen und sich in den Sommermonaten in ein Meer voller flammender Farben verwandeln.“

Ausführliche Informationen gibt es auf der Website http://www.osterholz-scharmbeck.de/aktion-blumenampeln. Dort wird auch die verschiedenen Möglichkeiten des Sponsorings beschrieben. Den Einkauf der Pflanzen wird die Stadtverwaltung koordinieren.