Anne Höbelmann und ihr Mann Joao Carlos Ponter eröffneten am Freitag ihr "Pontes Vegetarische Küche". (CARMEN JASPERSEN)

Osterholz-Scharmbeck. „Fleisch kommt uns nicht durch die Tür“, sagt Anne Höbelmann mit einem Lachen. „Die einzigen tierischen Produkte, die wir verwenden, sind Sahne, Milch, Butter und Käse“. Anne Höbelmann und Ehemann Joáo Carlos Porfirio Pontes eröffneten am 27. November ihr vegetarisch-veganes Mittags-Restaurant im Herzen der Kreisstadt. In der Kirchenstraße 7, direkt neben dem Haus der Kirche, wird es dann erstmals komplett fleischlose Mittagsmahlzeiten geben.

Selbstverständlich gäbe es für Vegetarier, Veganer oder Leute, die ihren Fleischverzehr einschränken wollten, schon genügend andere Möglichkeiten in der Kreisstadt, weiß Anne Höbelmann. „Aber mittags hauptsächlich Salat zu bestellen oder den Koch zu bitten, bestimmte Zutaten wegzulassen, ist auf Dauer unbequem“, sagt die junge Frau.

In Pontes vegetarischer Küche stehen nun wochentags jeweils zwischen 11 und 14 Uhr frisch zubereitete warme Mahlzeiten zum Abholen durch die Kunden bereit. Angeboten werden täglich neun warme Gerichte und sechs Salate, die je nach Saison und Laune des Kochs auch wechseln können.

Vielfältiges Angebot

„Wir bieten hochwertige Speisen wie geröstete Kartoffeln, Gemüselasagne, Linseneintopf oder verschiedene Currys mit Reis an, auch Chillies stehen auf der Speisekarte“, verrät Joáo Carlos Porfirio Pontes. 15 Jahre lang hat er in London erfolgreich den Kochlöffel geschwungen, bevor es ihn mit seiner Ehefrau in deren deutsche Heimat zog.

Coronabedingt werden die Speisen in Plastikbehältern serviert. Das gefällt den Betreibern zwar nicht so sehr, lässt sich aber aufgrund der Hygienebestimmungen derzeit nicht ändern. „Wir würden sehr gern Mehrweg-Behälter anbieten oder den Kunden erlauben, ihre eigenen Gefäße mitzubringen, aber darauf müssen wir im Moment verzichten“, bedauern die beiden. Das Besteck besteht immerhin aus Bambus oder Holz.

Preislich werden sich die Mahlzeiten im ortsüblichen Rahmen bewegen, versichern Anne Höbelmann und Joáo Carlos Porfirio Pontes. „Wir denken auch über preisreduzierte Mahlzeiten für Schüler nach“, sagt Anne Höbelmann. „Immerhin liegt das Gymnasium gleich um die Ecke“.

Am Freitag, 27. November, kamen die Kunden zum Probeessen gegen eine Spende vorbei. „Wir wünschen uns ein ehrliches Feedback von unseren Gästen“, betont Anne Höbelmann. Vegetarische Lasagne, Stroganoff mit Pilzen und Soja sowie sieben weitere vegetarische Gerichte ließen den Kunden das Wasser im Mund zusammenlaufen. „Salate waren heute nicht so gefragt“, sagt Anne Höbelmann. Wenn sich die Idee des vegetarischen, veganen Mittagessens in Osterholz-Scharmbeck durchsetzt, haben die beiden noch weitere Ideen in Planung. „Über ein Frühstücksangebot, zum Beispiel mit gesundem Porridge und frischen Früchten, oder Kaffee zum Mitnehmen mit Milchalternativen haben wir uns auch schon Gedanken gemacht“.