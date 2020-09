Die Schmoo ist nur ein kleiner Bach; sie beansprucht aber bei einem Jahrhunderthochwasser ein großes Überschwemmungsgebiet. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Der Osterholzer Kreistag hat eine neue Verordnung beschlossen, die das Überschwemmungsgebiet der Schmoo von weiterer Bebauung oder zusätzlicher Nutzung weitestgehend freihält. Die Schmoo ist ein Nebenfluss der Hamme; sie fließt, aus Hepstedt kommend, ungefähr in Ost-West-Richtung nördlich der Straßenachse Dorfstraße (Neu St. Jürgen) und Teufelsmoorstraße (L 128) bis zur Teufelsmoorschleuse.

Fast 5,6 Kilometer sind es von der Kreisgrenze bis zur Mündung. Und obwohl es sich um ein vergleichsweise kleines Gewässer handelt, könnten nach amtlichen Hochrechnungen 39,32 Hektar beiderseits der Bach-Böschung bei einem sogenannten Jahrhunderthochwasser geflutet werden. Das besagen behördliche Kartierungen und Vermessungen aus den Jahren 2009/2010. Ende 2016 ließ das Land Niedersachsen das Gebiet vorläufig sichern, auf dass der Kreis die besagte Verordnung erlasse.

Die Kreisverwaltung habe damit auch keinen nennenswerten Ermessensspielraum gehabt, wie Planungsdezernent Dominik Vinbruck im Umweltausschuss des Kreistags ausführte. Andreas Schütte vom Kreis-Umweltamt bekräftige, der Gebietszuschnitt ergebe sich gleichsam automatisch aus der Gelände-Topografie und den Hochwasser-Modellen. „Der Landkreis plant diese Gebiete nicht, sondern es gibt sie bereits“, sagte Schütte. Die Ge- und Verbote ergäben sich aus übergeordneten Gesetzen, sodass der Kreis auch gar keine eigenen Berechnungen und Prognosen angestellt habe.

Kritik der Naturschutzverbände

m Beteiligungsverfahren hatte es gleichwohl einige Kritik gegeben. So vermissten die Naturschutzverbände weiter gehende Vorschriften, um den ökologischen Zustand des Gewässers zu verbessern, wie es die Wasserrahmenrichtlinie der EU vorsieht. Die Schmoo-Verordnung böte eine Chance dazu, meinte auch die Grünen-Abgeordnete Dörte Gedat. Sie erklärte, ihre Fraktion hätte sich detailgenauere Auflagen für Düngung und Bewirtschaftung am Schmoo-Ufer gewünscht. „Schließlich sind wir auch für die Rahmenrichtlinie zuständig.“ Der Ausschussvorsitzende Axel Miesner (CDU) erwiderte, die Verordnung betreffe lediglich mögliche Überschwemmungen im Einzugsgebiet der Schmoo. „Wir sollten das nicht miteinander vermengen.“

Stark betroffen von einem Jahrhunderthochwasser wäre unter anderem auch der Campingplatz am Schleusenweg. Für das Gelände an der Schmoo-Mündung fehlt aus Sicht der Betreiber nun jede Erweiterungsmöglichkeit. Aus Sicht der Verwaltung jedoch wäre dies nicht gänzlich ausgeschlossen, wenn die zuständige Stadt Osterholz-Scharmbeck ihren Bebauungsplan ändern würde. Dann müsste es darum gehen, dem Wasser an anderer Stelle mehr Platz zu geben. In einem eng umrissenen Rahmen könnten also Ausnahmen möglich bleiben, die in einem Anhang zur Verordnung aufgelistet sind.

Generell aber folgt die Schmoo-Richtlinie dem Text, der zuvor auch für Wörpe, Wümme und Saatmoorgraben beschlossen wurde. Darüber hatte die Verwaltung auch die nun betroffenen Landwirten gesondert informiert. Erlaubt bleibt demnach das Lagern von Stroh-, Heu- und Silageballen sowie sogenannter Lesesteinhaufen in der Zeit vom 1. April bis 30. September. Erlaubt bleibt auch das Aufstellen von Weidezäunen und selbsttätigen Viehtränken. Bauliche Anlagen, die zulässigerweise errichtet wurden, genießen ohnehin Bestandsschutz.

Andreas Schütte erklärte dazu, die Verordnung diene vor allem auch dazu, über mögliche Überflutungsgefahren zu informieren. Dies sei eine Lehre des Elbehochwassers 2002 gewesen: die Menschen in Risikogebieten darüber aufzuklären, dass sie ihr Eigentum bestmöglich schützen sollten. Kartenmaterial findet sich auf der Landkreis-Website (www.landkreis-osterholz.de) nach der Eingabe des Suchbegriffs „Schmoo“.