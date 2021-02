Heiko Ehing markiert die Bäume, die bei der Durchforstung entfernt werden sollen. (Sierk / Niedersächsische Landesforsten)

Osterholz-Scharmbeck. In dem zur Revierförsterei Heidhof gehörenden Waldbereich zwischen Heilshorn/Garlstedt und Hülseberg beginnt am Montag, 8. Februar, die Holzernte. Darauf weisen die Niedersächsischen Landeforsten in einer Pressemitteilung hin. Wanderer, Jogger, Spaziergänger und Radfahrer sollten bedenken, dass während der Durchforstung einzelne Wege gesperrt werden; andernfalls bestünde Lebensgefahr wegen fallender Bäume und Kronenteile. Das Forstamt Harsefeld bittet um Verständnis für die Einschränkungen.

Heiko Ehing, Leiter der Revierförsterei, erklärt dazu, die Entnahme einzelner Bäume schaffe Platz für die verbleibenden Bäume, damit die sich gesund und stabil entwickeln können. „Die Bäume entwickeln größere Kronen, sind damit vitaler und können sich besser gegen äußere Einflüsse wehren.“ Auch an den Wegrändern würden einige Bäume entfernt, damit mehr Licht dorthin gelangt, sodass der Weg besser trocknen kann. So bilden sich weniger Pfützen und Schlaglöcher, der Wald bleibe auch bei feuchter Witterung zugänglich. Zugleich gibt es an den Rändern so mehr Platz für Sträucher und lichtliebende Pflanzen, mithin ökologische Vielfalt.

Arbeitsgrundlage für Ehing und seine Kollegen ist die Langfristige Ökologische Wald-Entwicklung (Löwe). Deren Prinzipien sollen Holzernte, Naturschutz und Freizeitnutzung unter einen Hut bringen. „Auf unsere Waldbesucher wird der Wald nach den Arbeiten vorübergehend unordentlich wirken“, setzt Ehing hinzu. Kronenholz und einige Bäume sollen nämlich im Wald liegen bleiben, um den ökologisch wertvollen Totholzanteil zu erhöhen. Besonders am Wegesrand würden zudem instabile Bäume gefällt, von denen eine Gefahr ausgehen könnte.

Es werde sich nicht vermeiden lassen, dass die Wege im Wald bei den Arbeiten Schaden nehmen. Sie würden nach der Abfuhr und bei passender Witterung wieder hergestellt, so der Revierförster. Das anfallende Holz ist bereits verkauft, bleibt aber zunächst womöglich noch liegen. Je nach Qualität wird es von den Landesforsten an Sägewerke und die Holzwerkstoffindustrie veräußert oder als Brennholz vermarktet.