Osterholz-Scharmbeck. Sowohl der Betreuer des Angeklagten als auch Strafrichterin Johanna Kopischke und die Staatsanwältin versuchten, Vater und Sohn wenigstens ein Stück miteinander zu versöhnen. Doch darauf wollte sich der 25-jährige Wahl-Bremer nicht einlassen. Brüsk lehnte er jeden Vermittlungsversuch ab. „Ich will wissen, warum ich von ihm gestalkt werde“, schleuderte er seinem Osterholz-Scharmbecker Vater entgegen. Vor Gericht trafen sich beide wieder, weil die Lebensgefährtin des Kreisstädters Anzeige – wegen Beleidigung und Hausfriedensbruchs – erstattet hatte. Silvester 2019 war der Sohn vor der Wohnung des Paares in der Kreisstadt aufgekreuzt. „Er wurde ausfallend, laut und fing an zu randalieren“, sagte die 53-Jährige als Zeugin aus. Ein Stein sei geflogen. „Ich wollte mich schützen. Ich hatte Angst“, so die Kreisstädterin. Laut Anklage sind Schmähungen mit Begriffen wie „Schlampe“ und „asozial“ verwendet worden.

Bis zum Gerichtstermin hatten sich die Wogen ein wenig geglättet. Die Frau bat darum, ihren Strafantrag zurückzuziehen. Das griff der Betreuer des Bremers auf. Das sei ein gutes Forum für eine Aussprache, schlug der Betreuer vor. Doch das kam für den Bremer unter keinen Umständen in Frage.

Seinem Ärger über den Vater hatte der 25-Jährige zu Prozessbeginn Luft verschafft. Den Vorwurf des Hausfriedensbruches und der Beleidigung räumte er zwar gleich ein: „Das ist wahr.“ Sofort schob er aber nach: „Ich habe Gründe dafür gehabt.“ Denn er habe seinen Vater zur Rede stellen wollen. „Der hat mich im Internet bloßgestellt. Ich fühle mich gestalkt und beobachtet. Ich höre Stimmen und habe Verfolgungswahn.“ Einen Monat habe er in der Psychiatrie verbringen müssen.

Wie denn derzeit das Verhältnis zum Vater sei, fragte Richterin Kopischke. „Da gibt es gar keinen Kontakt mehr. Ich bin mit mir selbst beschäftigt“, war die Antwort. Nie wieder wolle er zu seinem Vater fahren, betonte der Bremer. Schließlich musste auch die Richterin hinnehmen und ließ es protokollieren, dass der 25-Jährige eine Aussprache nicht wünschte.

Die Richterin stellte mit Zustimmung der Staatsanwältin das Verfahren gegen den 25-Jährigen ein. Nach dem Paragraphen 153 der Strafprozessordnung kann von einer Strafverfolgung abgesehen werden, „wenn die Schuld des Täters als gering anzusehen wäre und kein öffentliches Interesse an der Verfolgung besteht“. Das hielten die beiden Juristinnen in diesem Fall für gegeben.