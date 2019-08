Der Künstler im Jahr 2007 in seinem Atelier, zwischen Bildern der Serie "Schnabelwelten". (Britta Rath)

Osterholz-Scharmbeck. Wer an Hans J. Rath denkt, dem kommt sehr wahrscheinlich als Erstes der Bremer Fallturm in den Sinn. Markant und auffällig ragt der Bau nahe der Bremer Universität weithin sichtbar wie ein überdimensionierter und fein angespitzter Stift in die Höhe. Der Bremer Fallturm, der Experimente zur Schwerelosigkeit ermöglicht, und Professor Hans J. Rath müssen in einem Atemzug genannt werden. Aber das nicht allein. Man würde dem Wissenschaftler, der im September 2012 mit nur 65 Jahren starb, nicht gerecht, würde man in diesem Atemzug nicht auch den Künstler Hans Rath nennen. So signierte er seine Bilder.

„Wissenschaft und Kunst gehörten für meinen Mann so eng zusammen, dass er Anfang 1994 im wissenschaftlichen Forschungsinstitut Fallturm eine Galerie eröffnete“, berichtet Britta Rath. Dort stellten namhafte Künstler wie Abraham David Christian, Felix Droese, Sam Francis und Jürgen Waller aus. „Ein Highlight war die Ausstellung von A. R. Penck und dessen Freund Felim Egan, die ihre Kunst teils direkt vor Ort schufen.“

Auch Hans Rath selbst gehörte zu den Künstlern, die in der „Galerie im Fallturm“ ausstellten. Aber nicht allein dort. Die Liste der Ausstellungsorte ist lang. Sie reicht von der „International Academy of Arts“ im südfranzösischen Vallauris und in der Villa Lesmona in Bremen-St. Magnus bis zur Landesvertretung der Hansestadt Bremen beim Bund in Berlin. „Und schon 1966 nahm er an einer Gruppenausstellung im Frankfurter Römer teil“, erzählt seine Frau. Da war Hans Rath erst 19 Jahre alt.

Die Galerie des Kunstvereins Osterholz auf Gut Sandbeck steht bislang nicht auf dieser Liste. Das wird sich nun ändern. Von Sonntag, 11. August, bis Sonntag, 22. September, zeigt der Kunstverein Osterholz unter dem Titel „Zwischen Welten“ eine Auswahl an Bildern sowie einige wenige andere Arbeiten. Die Laudatio zur Ausstellungseröffnung am Sonntag, 11. August, um 11.30 Uhr hält der ehemalige Astronaut Thomas Reiter. „Das ist schon eine besondere Ausstellung für den Kunstverein Osterholz“, freut sich dessen erste Vorsitzende Katrin Schütte. „Wir sehen der Eröffnung mit Spannung entgegen.“

Ins Rollen kam die geplante Ausstellung, nachdem Britta Rath sich mit der Bitte beim Kunstverein beworben hatte, in der Galerie auf Gut Sandbeck Bilder ihres Mannes ausstellen zu können. „Wir fanden das thematisch sehr interessant“, erinnert sich Katrin Schütte an die Bewerbung. „In dieser Form hatten wir noch keine Ausstellung, und überhaupt ist Hans Rath eine sehr interessante Persönlichkeit.“

Seine Frau hütet zu Hause in Wilstedt den Schatz an Bildern, die ihr verstorbener Mann hinterlassen hat. „Es sind weit über 1000 Kunstwerke.“ Ihr Mann habe seit seiner Kindheit, mindestens seit der Jugend gemalt. „Sein Studium finanzierte er sich teils durch Porträtmalerei“, erzählt Britta Rath. Auch während seiner Vorlesungen seien Zeichnungen entstanden. „In seiner Brust schlugen mindestens zwei Herzen – neben dem wissenschaftlichen auch das künstlerische.“

Aber wie konnte der in seinem Beruf sehr engagierte Professor sein berufliches Leben mit dem des unermüdlich schaffenden Künstlers in Einklang bringen? Gegenüber dem Wohnhaus hatte er sich ein Atelier eingerichtet. Dorthin, berichtet Britta Rath, zog es ihren Mann sehr oft schon in den allerfrühesten Morgenstunden. Auch abends. Überhaupt immer, wenn es die freie Zeit zuließ. Urlaub gönnte er sich zwar, aber „kein Urlaub, ohne dass Mal-Utensilien mitgenommen wurden“. Für ihren Mann sei das künstlerische Gestalten – das Malen und auch das Arbeiten mit Holz, Stein oder Ton – eine innere Notwendigkeit gewesen. Er nutzte Leinwand, Papier, Karton, Mal- und Presspappe oder Sperrholz, um darauf mit Aquarell-, Öl- und Acrylfarbe, mit Tusche, Blei- und Filzstift oder Ölkreide zu arbeiten. „Er brauchte die Kunst als Ausgleich zu seiner Tätigkeit als Wissenschaftler und Wissenschaftsmanager. Er brauchte sie als Ausgleich und als Quelle der Inspiration.“ Und alles, was man im Leben tut, habe ihr Mann oft betont, „muss man mit Leidenschaft machen“.

Intensiv ins Leben eingetaucht war der 1947 in Nuttlar im Sauerland geborene Mann schon sehr früh. Seine Profession erwarb Hans J. Rath auf dem zweiten Bildungsweg. Nach der Schulzeit absolvierte er zunächst eine Lehre zum Stahlformenbauer, besuchte anschließend die Berufsaufbauschule, bevor er ein Ingenieursstudium begann. Später studierte Hans J. Rath an der Universität Hannover Mechanik/Strömungslehre und promovierte 1976 im Alter von 29 Jahren. Ab Ende 1981 war er Inhaber des Lehrstuhls für Technische Mechanik und Strömungslehre im Fachbereich Produktionstechnik an der Universität Bremen. Vier Jahre später wurde Professor Rath Gründer und geschäftsführender Direktor des Zentrums für angewandte Raumfahrttechnologie und Mikrogravitation, kurz ZARM, das den 1990 fertiggestellten Fallturm betreibt.

In Hans Raths Leben schlossen sich Wissenschaft und Kunst nicht aus. Die Frage nach dem Woher und dem Wohin, nach Werden und Vergehen, nach Geburt und Tod lässt sich nicht auf einen Bereich begrenzen. Die Frage, was jenseits der von uns wahrgenommenen Welt liegen könnte, hat Hans Rath in seinen Bildern immer wieder aufgegriffen. Auch die Auseinandersetzung mit den Weltbildern anderer Kulturen. Seine Frau nennt „Werkserien, in denen archaische Elemente wie schamanistische Flügelwesen als Mittler zwischen Welten im Zentrum stehen“. Ein Motiv zieht sich dabei durch seine Werke: die Spirale. „Sie ist ein wunderbares Bild für die Frage: woher und wohin?“, sagt Britta Rath. Der Betrachter kann sich ins Zentrum, aber auch hinaus in die Unendlichkeit gezogen fühlen. „Auch unsere Milchstraße besteht im Wesentlichen aus nur zwei dicken und zwei dünnen Spiralarmen.“ Mit dem Schwarzen Loch im Zentrum. Hans Rath hat das Motiv farbstark auf Leinwand gebracht. Es ist das Titelbild zur Ausstellung, die ihren Schwerpunkt auf die Themen Universen/Planeten, Zufall, Chaos und Ordnung, Schwerkraft und Spiralen legt. Die Auswahl aus der Fülle seines Schaffens traf Kuratorin Birgit Nachtwey.

„Ich musste mit den Bildern mal wieder raus“, sagt Britta Rath. Nach seiner letzten Ausstellung, die Hans Rath im Jahr 2012 unter dem Titel „Life comes from Space“ im Worpsweder Eichenhof hatte, ist diese nun die erste nach seinem Tod. „Früher haben wir oft gemeinsam die Ausstellungen des Osterholzer Kunstvereins besucht“, erzählt seine Frau. Mit der Ausstellung „Zwischen Welten“ kann sich dieser Kreis nun schließen.