Nach dem Fund eines Fressköders in Ihlpohl-Osterhagen ermittelt die Polizei. (Björn Hake)

Ritterhude. Im Bereich der Straßen Osterhagen und Kösters Feld hat ein unbekannter Täter einen Fressköder ausgelegt. Das teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Ein Dackel hatte demnach das Fleischstück, das mit scharfkantigen Plastikteilen versehen war, am Montagvormittag gefunden und gefressen. Die Hundehalterin habe daraufhin umgehend einen Tierarzt aufgesucht; der Veterinär sorgte dafür, dass der Köder zügig ausgeschieden wurde, sodass keine größeren Verletzungen entstanden. "Eine Absuche der Umgebung führte nicht zum Auffinden möglicher weiterer Köder", so die Beamten weiter. Die Polizei Ritterhude hat die Ermittlungen aufgenommen. Zugleich bittet sie alle Tierhalter darum, achtsam zu sein und auf ihre Vierbeiner besonders aufzupassen.