Der Vorsitzende Carl-Heinz Ehlers und die Fahnenabordnung im Hintergrund freuen sich mit Jens Wiechert, Finja Wiechert, Uschi Brünjes, Christine Pape, Daniel Semisch, Noah Luge und Erika Raddatz (v.l.) über den Erfolg beim Schützenfest Hellingst. (Andreas Palme)

Hellingst. Zum 66. Mal wurde beim Schützenfest in Hellingst ein Königspaar gekrönt: Die neuen Majestäten heißen Uschi Brünjes und Jens Wiechert. Ihnen zur Seite stehen Erika Raddatz und Danuiel Semisch als Vize-Regenten. Neue Jugendkönigin ist Christine Pape, Vizejugendkönigin darf sich Aylin Schwenzfeier nennen. Finja Wiechert führt die Kinderkönigswürde, ihr Vize wurde Noah Luge.

Mit diesem Ergebnis endete ein gut besuchtes Schützenfest, das seinen Höhepunkt mit dem Vogelschießen am Sonntagnachmittag hatte. Wie gewohnt schossen die Kinder und die jugendlichen Vereinsmitglieder ihre Majestäten zuerst aus. Nachdem sich Erika Raddatz mit dem Goldflügel die Vize-Königswürde sicherte, gelang Uschi Brünjes ein Treffer, der sie zur „Erdbeerbowlen-Königin“ machte. Bei den Herren erklomm ein langjähriges Mitglied den Thron. Mit Jens Wiechert führt „Jens,der MAN-Fahrer“ die Hellingster Schützen.

Der Höhepunkt des Schützenjahres begann in Hellingst mit dem Einholen des scheidenden Königshauses. Neben Gunda Markwardt und Timo Fittschen ist Benedikt Malcher von der Gesellschaft gegen 13 Uhr abgeholt worden. Zum 27. Mal begleitete der Augustendorfer Spielmannszug die Grünröcke am Sonnabend beim Umzug durch den festlich geschmückten Ort. Mit von der Partie waren Abordnungen der Schützen aus Steden, Oldendorf und Westerbeverstedt. Nach der Ankunft um 15 Uhr am Schießstand galt „Feuer frei“ auf allen Ständen. Der erste Festtag endete mit einem sehr gut besuchten Festball. Etwa 200 Gästen feierten zur Musik von DJ Andy in der Schützenhalle bis in den frühen Morgen. „Die gute Beteiligung an unserem Festball freut mich riesig“, betonte Sportleiter Bunk im Rückblick und lobte die Feier in harmonischer Atmosphäre.

Nach „einer Mütze voll Schlaf“ ging es den Königsvögeln am Sonntag dann „an den Kragen“. Die späteren Regenten und ihre Stellvertreter lieferten sich einen spannenden Wettstreit, der in geselliger Runde mit der Krönung der neuen Majestäten und der Preisverteilung am Schießstand seinen Abschluss fand.