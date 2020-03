Osterholz-Scharmbeck. Ein 41-Jähriger aus der Kreisstadt bot einem Freund Anfang September 2019 einen gebrauchten Kleinwagen zum Kauf an. 4500 Euro sollte der Kaufpreis betragen. Wegen der langjährigen Beziehung händigte der Freund dem 41-Jährigen die 4500 Euro aus, bevor er das Auto überhaupt gesehen hatte. Das wäre auch schwierig geworden, denn der Kleinwagen existierte gar nicht. Der Kreisstädter sackte das Geld ein, aber er lieferte nicht. „Sie haben ein Auto erfunden, was Sie nicht hatten“, hielt Strafrichterin Johanna Kopischke dem 41-Jährigen vor. Deshalb hatte er sich nun vor Gericht wegen Betruges zu verantworten.

„Ich habe das Geld nötig gehabt. Ich hatte mit Landsleuten Probleme“, sagte der Angeklagte zum Motiv. "Er befand sich in großer finanzieller Not“, unterstrich auch sein Verteidiger Marvin Mc Kay. Sobald sein Mandant einen Job finde, wolle er das ergaunerte Geld zurückzahlen, so der Verteidiger. Zweimal habe der Kreisstädter den Betrogenen aufgesucht. „Doch der war nicht da. Er kann ihm nicht mehr in die Augen sehen.“

Für den Angeklagten sprach, dass es noch keine Eintragungen im Bundeszentralregister gibt. „Sie haben aber das Vertrauen Ihres Freundes missbraucht“, tadelte die Staatsanwältin. Sie hielt eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu zehn Euro, 500 Euro, für angemessen. Dieser Antrag sei in Ordnung, reagierte Verteidiger Mc Kay darauf. Der Angeklagte entschuldigte sich für seinen Fehltritt und versprach: „Ich will das Geld zurückgeben.“

Richterin Kopischke verurteilte den 41-Jährigen zu 50 Tagessätzen zu zehn Euro. Das langjährige Vertrauensverhältnis habe die Tat erleichtert. „Schade, dass das noch nicht reguliert worden ist“, bedauerte die Richterin. Eine Summe von 4500 Euro sei nicht „ganz so wenig“. Dazu ordnete Kopischke die Einziehung des Wertes des Erlangten an. Das bedeutet, der Angeklagte muss auf jeden Fall die 4500 Euro zurückzahlen.