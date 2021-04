Friedehlm und Bärbel Lütjen freuen sich auf die gemeinsame Zeit. (Peter von Döllen)

Hambergen. „Tschüss Friedhelm, mache es gut“, stand auf der Wand in der Uwe-Brauns-Halle. Das war nicht die einzige Phrase, die beim Abschied des ersten Samtgemeinderates der Samtgemeinde Hambergen, Friedhelm Lütjen, genutzt wurde. Es fiel den unterschiedlichen Rednern offenbar schwer, geeignete Worte zu finden, die ausdrücken, welche Bedeutung Friedhelm Lütjen für die Verwaltung und damit auch für die Mitgliedsgemeinden hatte. „Du hast das Rathaus im Griff gehabt“, übermittelte Landrat Bernd Lütjen per Videobotschaft. Er war einer der drei Samtgemeindebürgermeister, an deren Seite Friedhelm Lütjen gearbeitet hat. Jetzt ist Schluss.

Friedhelm Lütjen, der eigentlich keine Rede halten wollte, zeigte sich überrascht von den lobenden Äußerungen. Er ist kein Mensch, der in den Vordergrund drängt. Doch sein Name wird mit zahlreichen Projekten in Verbindung gebracht, die hier nicht alle aufgezählt werden können. „Du bist ein Pragmatiker, ein Macher“, sagte Samtgemeindebürgermeister Reinhard Kock. Wegen der Pandemie fiel der Abschied relativ kurz aus. Emotional war er dennoch: Mit Beifall zollten die Anwesenden Respekt.