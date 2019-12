Hans-Joachim Keßler und Angelika Saade bedachten Melitta Wild (r.) und Olga Brant mit adventlichen Gestecken. (CARMEN JASPERSEN)

Landkreis Osterholz. Angelika Saade, Geschäftsführerin des OSTERHOLZER ZEITUNGSVERLAG, sprach die Themen Wandel und Veränderung an, die diese von der Digitalisierung beherrschten Zeiten prägen. Und verlieh ihrer Hoffnung Ausdruck, „dass unsere heile Welt im Landkreis Osterholz uns noch lange erhalten bleiben möge“. Eine heile Welt, die zum Beispiel in lieb gewonnen Ritualen Daseinsform annehmen kann. Die Weihnachtsfeier des OSTERHOLZER KREISBLATT, die Zeitungsboten und Vertriebsmitarbeiter an festlich gedeckten Tischen zusammenbringt, ist so ein wiederkehrendes Ereignis mit entsprechendem Symbolgehalt. Im Saal des Wallhöfener Schützenhofs gab es wie im vergangenen Jahr Ehrungen vor dem geschmückten Weihnachtsbaum, die Bornreiher Laienspeel brachte einen plattdeutschen Einakter zur Aufführung, und hinsichtlich der Speisefolge hielt der Wirt Ralf Steneck an einem Plan fest, für den er im vergangenen Jahr viel Zuspruch bekommen hatte. Es gab Hochzeitssuppe mit Eierstich, belegte Brote und Punsch. Letzteren in der Variante „alkoholfrei“ – weil ja Zeitungsboten professionelle Frühaufsteher sind. Das wiederum bedeutet keineswegs, dass sie sich beim Feiern besondere Zurückhaltung auferlegen. Zum Schluss ging es ans Singen vertrauter Weihnachtslieder. Da lief der Chor der Morgen-Arbeiter noch einmal zu großer Spätform auf.

Angelika Saade erklärte in ihrer Begrüßungsrede, dass sie stolz sei auf ihre guten Mitarbeiter, die „das letzte Glied in der Kette der Zeitungsproduktion“ bildeten und ihre Arbeit mit „Freundlichkeit, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit“ verrichteten. Denn was nütze der beste Artikel, wenn er den Leser nicht erreiche? „Von allen Zeitungshäusern des WESER-KURIER sind wir das mit den wenigsten Reklamationen.“ Was natürlich auch der ausgezeichneten Organisation durch die Mannschaft um Vertriebsleiter Hans-Joachim Keßler zu verdanken sei. Angelika Saade zeichnete schließlich zwei Mitarbeiterinnen aus, die auf zehnjährige Zugehörigkeit zum Zeitungsbotenteam zurückblicken können: Melitta Wild aus Ritterhude und Olga Brant aus Garlstedt.

Die Geschäftsführerin machte darauf aufmerksam, dass die Digitalisierung in der Medienlandschaft ebenso voranschreite wie es auf anderen Feldern geschehe, etwa auf den Sektoren Energie, Verkehr und Medizin. Deutschland sei immer noch ein Land der Zeitungsleser, doch bundesweit hätten die Verlagshäuser mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das hätte einerseits mit hohen Kosten zu tun, andererseits aber mit Einnahmen, die fehlen würden, zumal es auch ohne Abonnement möglich sei, die online gestellten Artikel zu lesen. Angelika Saade kündigte an, dass der WESER-KURIER im kommenden Frühjahr einen überarbeiteten Internet-Auftritt anbieten würde, überwiegend Exklusiv-Veröffentlichungen für die Abonnenten beinhaltend.

Die angeregt geführten Tischgespräche verstummten, als der Unterhaltungsabschnitt des Abends angekündigt wurde. Wie im vergangenen Jahr stellte die Bornreiher Laienspeel ein plattdeutsches Theaterstück vor. „Kopp unner, Kopp över“ von Friedrich Lange dreht sich um einen Pantoffelhelden, der seine Ehefrau, die aus Standesdünkel-Gründen die Liaison zwischen dem Sohn und der Magd unterbinden möchte, schließlich zur Räson bringt.

Die Bornreiher Laienspeel bringt junge und ältere Akteure zusammen. Mirja Stelljes und Mark Zittlau spielen das schließlich glückliche Paar, Günter Renken, langjähriger Vorsitzender der Theatergruppe, gibt den von seiner „besseren Hälfte“ lange unterdrückten Gutsherrn. Aber auch die anderen Schauspieler kassierten Beifall auf offener Szene. Regie führte Nicole Scharbius, und als Souffleuse fungierte Marita Becker.

Die in einer Wanderbühnen-Tradition stehenden Bornreiher studieren jeden Herbst ein mehrere Akte umfassendes Theaterstück ein, das sie nur auf heimischer Bühne spielen. Mit ihren Einaktern reisen sie sozusagen dem Seniorennachmittag der Samtgemeinde hinterher und sind immer in der Gemeinde aktiv, die diese Veranstaltung ausrichtet.