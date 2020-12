Die Kugeln mit den Vornamen der Eheleute Astrid und Harald Maack waren schon da, als die beiden noch gar keinen eigenen Baum hatten. Deshalb sind die kleinen roten Anhänger auch stets das erste, was an den Weihnachtsbaum. (Christian Kosak)

Für die einen sind es die Kugeln am Tannenbaum, für die anderen Kerzengestecke, Fensterbilder oder Sternenglanz jedweder Art: Kaum ein Haushalt bleibt zu Weihnachten ungeschmückt. Wer nicht gerade zur Familie des Weihnachtsgrinch gehört, für den ist die Zeit vor und um Heiligabend herum die Hochzeit der Symbolik, des Schmückens und Dekorierens. Wir haben uns bei einigen prominenten Osterholzern umgehört, was für sie unbedingt zur Weihnachtszeit gehört.

Bei Schauspieler Harald Maack, der vielen unter anderem aus der ZDF-Serie Hafenkante bekannt sein dürfte, gibt es nicht jedes Jahr einen Weihnachtsbaum. „Wir entscheiden uns Jahr für Jahr“, erzählt er. Es hänge von den Umständen ab. Wenn aber ein Baum das Haus in Scharmbeckstotel ziert, müssen zwei rote Weihnachtskugeln dran hängen. In goldener Schrift sind dort die Namen Astrid und Harald zu lesen. Es ist der erste Weihnachtsbaumschmuck, den das Paar zusammen besessen hat. Gekauft haben sie ihn aber nicht selber. Sie bekamen sie von der damaligen Agentin von Harald Maack geschenkt. „Sie hat immer sehr persönliche Geschenke gemacht“, erinnert sich Maack. Die Idee dazu kam ihr bei einem gemeinsamen Besuch des Hamburger Weihnachtsmarktes. „An einem Stand gab es diese Weihnachtskugeln, die man individuell beschriften lassen konnte“, erzählt der Schauspieler. Gekauft haben sie keine - es gab ja keinen eigenen Baum. Doch die Agentin hatte das Interesse bemerkt und die Kugeln heimlich besorgt. Inzwischen hätten sie eine ganze Sammlung - geschenkt bekommen und selber gekauft. Es sind aber nicht nur Kugeln, die die Bäume zieren. Die Sammlung umfasst auch Strohsterne, Selbstgestricktes und Dinge an denen Erinnerungen hängen. „Das sind nie klassische Weihnachtsbäume“, findet der Schauspieler.

Ohne Neujahrskuchen wird's im Haus von Bernd Lütjen nicht weihnachtlich. (Christian Kosak)

Landrat Bernd Lütjen sagt, zum Thema Baumschmuck habe er keinen besonders intensiven Bezug. „Möglichst nicht so bunt und überladen“ solle die Tanne sein, die schon zum ersten Advent in der Stube steht. Gerne mit roten Kugeln; da sei die Familie ganz auf einer Linie. Das diesjährige Exemplar hatte Lütjen mit seiner Tochter ausgesucht und draußen deponiert. Als er von seiner Radtour zurückkam, stand der Baum schon fix und fertig dekoriert da.

Ungleich wichtiger sei ihm schon aus Kindertagen der Neujahrskuchen im Advent, eigenhändig gebacken von Lütjens 87-jähriger Mutter. „Das ist ein Muss!“ Und auch der kürzlich neu bemalte Bleicheimer, in dem das Gebäck aufbewahrt wird, gehört seit Jahr und Tag dazu. Für die Neujahrskuchen, die je nach Region auch Krüllkuchen, Hippen oder Rullerkes genannt werden, verwende seine Mutter Milch statt Wasser, sagt Lütjen. „Das schmeckt man auch.“ Der Vorrat reicht bis zu den Feiertagen, und am Geburtstag des Landrats, zwei Tage vor Heiligabend, bekommen auch die Kreishaus-Kollegen traditionell etwas von den Leckereien ab. Lütjen ist Vater dreier Kinder und in diesem Jahr zum ersten Mal Großvater geworden. Zwar werde sich die Familie zu Weihnachten natürlich an die Kontaktbeschränkungen halten. Aber die Teig-Zutaten für annähernd 100 Neujahrskuchen seien ja kein Geheimnis: 500 Gramm Mehl, 300 Gramm Zucker, 250 Gramm Margarine, drei Eier, ein Liter Milch und ein Päckchen Anis (15 Gramm).

Für Ute Gartmann macht der Lucia-Kranz weihnachtliches Ambiente. (CARMEN JASPERSEN)

Es ist nicht der Weihnachtsbaum, der Ute Gartmann als erstes in den Sinn kommt, als die Redaktion sie auf ihren Lieblingsweihnachtsschmuck anspricht. Für die Buchhändlerin, die gemeinsam mit ihrer Schwester Sabine Gartmann, das Geschäft „die schatulle“ in Osterholz-Scharmbeck führt, ist ein ganz anderes Symbol unabkömmlich in der Weihnachtszeit: der Lichterkranz der Lucia, eine christliche Märtyrerin, der heute vor allem noch in den skandinavischen Ländern mit einer Feier und Geschenken zum 13. Dezember gedacht wird. Dass es die Weihnachtsgeschenke inzwischen am 24. beziehungsweise 25. Dezember gibt, soll sich erst ab dem 16. Jahrhundert durchgesetzt haben. Ihre Liebe zu diesem Lichterkranz hat weniger mit Urlaubsreisen als mit Familie und Freunden zu tun. „In der Weihnachtszeit arbeiten wir ja sehr viel und kommen eigentlich zu relativ wenig anderen Dingen“, erzählt Ute Gartmann. „Eins lasse ich mir aber seit Jahren nicht nehmen - außer von Corona - und das ist Lucia am 13. Dezember.“ Denn von ihrer Mutter und ihrer Großmutter habe sie die Vornamen geerbt. „Daher heiße ich mit viertem Vornamen Lucia“, verrät sie. Aus diesem Grund feiere sie jedes Jahr ein Lichterfest mit ihren Freunden; ganz nach skandinavischen Brauch. Es gebe leckere Rindergemüsesuppe, Käse, Pannacotta und Rot- und Weißwein. „Alle stehen in der Küche, es ist sehr kuschelig und fröhlich und laut.“ Irgendwann habe ihr eine Freundin dann den passenden Lichterkranz geschenkt. Seitdem gehört der zu jeder Weihnachtszeit und jedem fröhlichen Lucia-Fest dazu.

Sternenglanz und Glitzerfäden

Hat ein Faible für den bekannten Herrnhuter Stern: Superintendentin Jutta Rühlemann. (CARMEN JASPERSEN)

Er ist quasi der Ursprung aller Schmuck-Weihnachtssterne und für Jutta Rühlemann nicht nur ein optischer Fixpunkt in dieser insbesondere für Theologen naturgemäß nicht völlig stressfreien Zeit: der Herrnhuter Stern. Gleich zwei davon hängen bei der Superintendentin des Osterholzer Kirchenkreises in der Wohnung, ginge es nach ihrem Mann, verrät die Pastorin lachend, dürften es sogar noch mehr sein. „Ohne diesen Stern ist für mich die Advents- und Weihnachtszeit gar nicht vorstellbar“, umschreibt Rühlemann die weit über den dekorativen Wert hinausgehende Bedeutung ihres Lieblings-Weihnachtsartikels. Und so weiß die Superintendentin denn auch gut bescheid über die Ursprünge dieser filigranen Kunstwerke, die den Stern von Bethlehem symbolisieren und seit Ende des 19. Jahrhunderts in der Oberlausitz, in Herrnhut, produziert werden. Die Herrnhuter Gemeine, Nachfahren einer aus der böhmischen Reformation kommenden christliche Glaubensbewegung, hat sogar ein Patent auf die meistens aus Papier gefalteten und beleuchteten Sterne mit den vielen Ecken und Kanten.

Lametta - das sind Kindheitserinnerungen für Christian Meyer-Hammerström. (CARMEN JASPERSEN)

Was darf am Weihnachtsbaum nicht fehlen? Als wir Christian Meyer-Hammerström das gefragt haben, musste er nicht lange überlegen, auch wenn er es nicht unbedingt an der eigenen Tanne haben muss: Lametta. Mit den langen Glitzerfäden verbindet der Geschäftsführer der Osterholzer Stadtwerke denn auch vor allem eines: die Erinnerung an seine Kindheit. Mit unglaublichem Ernst und Präzision und als absolutes Finale beim Schmücken des Weihnachtsbaumes habe sein Vater sich selbst und die Familie stets mit den so schön schimmernden Streifchen beglückt. Gefühlt habe jeder dieser bestimmt 500 Streifen einen eigenen, vorbestimmten Platz am Baum gehabt. „Dabei durfte ich dann als kleiner Junge auch nicht mehr helfen. Ich konnte nur totenstill und ehrfurchtsvoll zusehen“, erinnert sich Meyer-Hammerström. Wenn der Vater stolz das Ergebnis der Lametta-Behängung dem kritischen Blick seiner Ehefrau präsentierte, sei es richtig ernst zugegangen. „Meistens bekam er dann aber doch ein wohlwollendes Nicken, und wenn’s gut lief, hing sie nur zwei bis drei Streifen an einen anderen Platz und richtete noch ein paar andere aus.“ Gleiches habe sich beim Abschmücken wiederholt: Ganz zum Schluss sei jeder einzelne Streifen abgenommen und fein säuberlich über der Handfläche zwischengelagert worden, um abschließend wieder in die Originalverpackung zu wandern. „Ich bin nicht ganz sicher, gebügelt wurde das Lametta vor Einlagerung dann aber doch nicht“, meint der Stadtwerke-Geschäftsführer grinsend. „Wie auch immer, Weihnachten hatte in unserer Familie einen besonderen Stellenwert, und daran erinnere ich mich gerade in diesem Jahr sehr gerne!“

Früher übrigens wurde Lametta meistens aus Stanniol hergestellt, eine dünn ausgewalzte Zinnfolie, dann wurde Staniol durch das billigere Aluminium ersetzt, heute besteht der Schmuck zumeist aus metallisiertem Kunststoff. Wenn er denn überhaupt noch seinen Weg in die deutschen Weihnachts-Wohnzimmer findet. Der letzte deutsche Hersteller stellte 2015 die Produktion ein, nachdem die verarbeitete Menge Stanniol von bis zu 50 Tonnen jährlich auf nur wenige Hundert Kilo zurückgegangen war.