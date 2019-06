Die Ärztin Margot Kempff-Synofzik informierte den Kreisseniorenbeirat über Demenz-Erkrankungen. (fr)

Landkreis Osterholz. Das Fehlen von Heimplätzen und Seniorenwohnungen beschäftigt den Osterholzer Kreisseniorenbeirat. Der Vorsitzende Hans Jürgen Rabenstein informierte die Beiratsmitglieder darüber, dass der Landkreis den Bau einer eigenen Pflegeeinrichtung prüft (wir berichteten). Sie könnte mit 40 Kurzzeit- und 20 Langzeitpflegeplätzen ein wenig Abhilfe schaffen, teilte Rabenstein mit. Darüber hinaus, so Stephanie Filz vom Seniorenstützpunkt Osterholz, gebe es im Kreisgebiet einen erkennbaren Bedarf an Wohnungen für ältere Menschen. Darauf sei sie zuletzt am Publica-Stand auch mehrfach angesprochen worden.

Breiten Raum nahmen auf der Sitzung im Musterhaus „Wohnen mit Zukunft“ ein Vortrag über Demenz sowie ein Bericht über die jüngste Reise in den polnischen Partnerlandkreis Kwidzyn ein. Eine Abordnung des Kreisseniorenbeirats hatte, zusammen mit Sascha Blanken von der Osterholzer Heimaufsicht, dort an einer internationalen Konferenz zum Thema „Menschen mit Behinderungen und Senioren in einer modernen europäischen Gesellschaft“ teilgenommen. Teilnehmerin Gerda Urbrock schilderte Eindrücke der Reise, die im Zeichen von Kontaktpflege und Erfahrungsaustausch gestanden hatte.

Zu Sitzungsbeginn informierte Margot Kempff-Synofzik den Kreisseniorenbeirat über Demenz-Erkrankungen. Die Medizinerin engagiert sich in der Alzheimer-Gesellschaft Lilienthal und erklärte, Alzheimer sei die am häufigsten verbreitete Art von Demenz. Die zweithäufigste Form werde durch eine schlechte Blutversorgung des Gehirns verursacht, so Kempff-Synofzik. Über die Krankheit werde erst in jüngerer Zeit offen gesprochen, sie sei noch vor einigen Jahren tabuisiert gewesen. Sehr wichtig sei die frühzeitige Feststellung: Der Patient habe dann Klarheit, Medikamente könnten gezielt eingesetzt werden.

Die grauen Zellen trainieren

Je älter die Menschen werden, desto größer das Erkrankungsrisiko, so die Ärztin weiter. Sie sehe aber keinen Grund für Panik: 70 Prozent der Neunzigjährigen seien demenzfrei. Zudem gebe es die Möglichkeit der Vorbeugung, da im Gehirn ständig neue Nervenverbindungen hergestellt würden. Deshalb komme es gerade im Alter darauf an, das Gehirn richtig zu beschäftigen. Lernen, Neugier, die Beschäftigung mit Ereignissen seien wichtig. Das Gehirn sei kein Koffer mit beschränktem Volumen, sondern gleiche eher einem Muskel, der trainiert und belastet sein wolle.

Auch Bewegung und Ernährung wirkten vorbeugend, während bei einem Alkoholrausch viele Gehirnzellen vernichtet würden. Kempff-Synofzik erläuterte beispielhaft einzelne Phasen im Krankheitsverlauf und gab praktische Tipps auch für Angehörige. In den Gemeinden des Landkreises gebe es Teilhabegruppen, die Rat und Hilfe böten und in denen man sich auch aktiv einbringen könne.