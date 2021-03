Scharmbecktstotel. Die Ortschaft Scharmbeckstotel beteiligt sich an der Aktion „OHZ - eine Stadt räumt auf“. Wie Ortsvorsteher Peter Schnaars mitteilt, treffen sich die Teilnehmer am Sonnabend, 10. April, um 10 Uhr auf dem Parkplatz der ehemaligen Gaststätte „Zum Weißen Schwan“. Einzelheiten dazu würden noch bekanntgegeben, so Schnaars.