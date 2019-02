Die Woche in 3 Minuten

„Frühstück bei ...“ Georg Mikschl, Theater in OHZ probt neues Stück und Friedwald

Nina Monsees

Diesmal geht es um „Frühstück bei ...“ Georg Mikschl, Theater in OHZ probt neues Stück, Friedwald-Plänen wurde Abfuhr erteilt, Gebrüder Jehn in Hambergen und Tag der offenen Tür in der Kreismusikschule