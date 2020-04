Im Landkreis Osterholz gibt es derzeit nach Angaben der Kreisverwaltung von Mittwoch 36 mit Covid-19 Infizierte und 19 Geheilte. (Christophe Gateau/dpa)

Landkreis Osterholz. Im Landkreis Osterholz hat es seit Dienstagnachmittag fünf weitere bestätigte Fälle von Covid-19 gegeben: Je zwei Betroffene stammen aus der Samtgemeinde Hambergen und der Gemeinde Schwanewede; eine Person aus der Stadt Osterholz-Scharmbeck wurde ebenfalls positiv getestet. Niemand von ihnen benötige bisher stationäre Behandlung, teilt die Gesundheitsbehörde des Landkreises Osterholz mit.

Von den insgesamt nun 55 bestätigten Corona-Fällen im Landkreis Osterholz sind zurzeit 36 Infizierte in Quarantäne, darunter ein Patient in stationärer Behandlung; er wurde nach Angaben von Landkreis-Sprecherin Jana Lindermann inzwischen vom Kreiskrankenhaus nach Bremen verlegt. Die Zahl der Genesenen verharrt einstweilen bei 19. Von den aktuell 160 registrierten Kontaktpersonen konnte immerhin ein Großteil die häusliche Quarantäne wieder verlassen, so Lindemann. Aktuell hielten sich noch 58 Kontaktpersonen isoliert im eigenen Zuhause auf.

Im Landkreis Cuxhaven gab es unterdessen seit Dienstagnachmittag einen weiteren bestätigten Fall, sodass dort nun 56 Corona-Infektionen aktenkundig sind. Laut Verwaltung handelte es sich dabei um einen Haushaltskontakt aus der Samtgemeinde Börde Lamstedt. Die Zahl der Genesenen stieg im selben Zeitraum um vier auf 23 an, sodass im Cuxland unterm Strich noch 33 Covid-19-Patienten gezählt werden. Drei von ihnen werden weiter im Krankenhaus Cuxhaven behandelt, darunter einer auf der Intensivstation.