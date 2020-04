Es gibt einen fünften Corona-Todesfall im Landkreis Cuxhaven (Symbolbild). (Jonas Güttler/dpa)

Landkreis Cuxhaven/Landkreis Osterholz. Im Landkreis Cuxhaven ist der fünfte Covid-19-Patient gestorben. Verwaltungsangaben zufolge verstarb seit Mittwoch eine infizierte Person aus Cuxhaven. In den Städten Cuxhaven, Geestland und der Gemeinde Beverstedt wurde zudem je eine neue Corona-Infektion registriert, sodass es nun kreisweit 88 bestätigte Fälle gebe; davon gelten unverändert 63 als wieder genesen. "Über den Berg sind wir gewiss noch nicht“, sagte Landrat Kai-Uwe Bielefeld, der den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aussprach. Im Kreis Osterholz gab es am Donnerstag zwei weitere positiv Getestete: in Osterholz-Scharmbeck und in Worpswede. Gleichzeitig stieg die Zahl der Genesenen von 59 auf 61. Von den zurzeit 17 Menschen in Quarantäne müssen weiterhin vier stationär behandelt werden. Aktuell sind in Grasberg, Schwanewede und Ritterhude keine Corona-Infektionen aktenkundig.