Ilka Priebe ist ab 1. Juli neue Präsidentin des Rotary-Clubs Hagen und hat Spaß an dieser Aufgabe. Das Bild zeigt sie mit Gert-Jan van Dommelen, Präsident des niederländischen Rotary-Clubs Gooimeer. (Ilka Priebe)

Was ist Ihre persönliche Motivation, um neben Ihrer ja sicherlich schon zeitintensiven Arbeit als Allgemeinärztin mit eigener Praxis an den Aktivitäten des Rotary-Clubs in Hagen teilzunehmen?

Rotary ist für mich ein Ausgleich zum Beruf. Es ist ein Zusammentreffen guter Freunde, ein Austausch und die Möglichkeit, immer neue Menschen und neue Ideen kennenzulernen, sich dabei auch weiterzuentwickeln. Die Planung und Durchführung von Projekten und das Erreichen von Zielen macht einfach Spaß. Wenn am Ende auch noch etwas Sinnvolles und Nachhaltiges dabei herauskommt, dann ist das für mich etwas sehr Schönes.

Zur Person

Ilka Priebe

ist Allgemeinärztin in Hagen und die neue Präsidentin des dortigen Rotary-Clubs. Den Club gibt es seit April 2019. Die Gruppe hat unter anderem bereits kostenlos Bücher an Schulkinder verteilt und Schutzmasken an Feuerwehren gespendet.