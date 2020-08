Schwimmmeister Torsten Stelljes ist seit 2004 Betriebsleiter im Allwetterbad. (CARMEN JASPERSEN)

Torsten Stelljes: Diese Sommersaison können wir wohl als „verhagelt“ abschreiben. Ab Anfang Juli hatte wir das Cabrio-Dach lediglich viermal geöffnet. Davon haben wir zwei Öffnungen für Wartungszwecke genutzt, an denen wir die beweglichen Teile des Daches abgeschmiert haben. Die Monate Mai und Juni wären vom Wetter deutlich besser gewesen, um das Hallendach zu öffnen. Im Rückblick wäre das dann eher ein durchschnittlicher Sommer gewesen.

Eine starke Selektion war bis dato bei uns nicht nötig! Sicherlich gibt es Lieblingszeiten bei unseren Gästen, zum Beispiel den Sonntag. Wer aber flexibel ist, sollte auch an Werktagen eine Eintrittskarte erwerben können. Auf unserer Homepage www.allwetterbad.de ist auch immer ersichtlich, wann noch Reservierungen möglich sind. Einschränkungen haben natürlich die Gruppen und Vereine hinnehmen müssen, aber auch von denen wurde uns sehr viel Verständnis entgegengebracht.

Unser Publikum setzt sich ganz unterschiedlich zusammen. Das ist sehr stark vom Öffnungszeitpunkt abhängig. Zum Frühschwimmen in den ersten Zeitblöcken kommen die aktiven Schwimmer auf dem Weg zur Arbeit, genau so zahlreich wie die Senioren, die ihre Bahnen schwimmen und abschließend noch im Massagebecken relaxen, auch wenn aus Sicherheitsgründen die Wasserattraktionen aktuell nicht betrieben werden dürfen. Nachmittags sind dann eher die Schüler am Drücker, die den Ferienschlaf verdientermaßen zeitlich ausdehnen, oder die Familien. Die frühen Abendstunden werden dann eher zum Schwimmen nach der Arbeit genutzt. Am Wochenende sind dann überwiegend Familien im Bad. Grundsätzlich ist aber bei allen Altersgruppen eine gewisse Zurückhaltung spürbar. In Gesprächen mit Kollegen in anderen Bädern wird dieser Trend übrigens deutschlandweit bestätigt.

Ja, der Verbrauch an Reinigungs- und Desinfektionsmittel ist deutlich gestiegen. Ebenso deutlich steigen die Personalkosten für die Reinigungsarbeiten. Die Kosten und der Aufwand sind eben der Preis, der aufgebracht werden muss, um unseren Gästen einen möglichst sicheren Schwimmbadaufenthalt zu ermöglichen.

Für Lockerungen sehen wir momentan keinen Spielraum. Wir haben die Vorgaben der niedersächsischen Staatskanzlei zu erfüllen, die zunächst bis zum 31. August Bestand haben. Auf Grund dieser Vorgaben wurde von uns ein Regelwerk erstellt, an dem wir vorerst festhalten.

An Disziplin mangelt es unseren Gästen kaum. Sicherlich ist da mal ein Gast, der in Vorfreude auf das Badevergnügen seine Maske vergisst in die Schwimmhalle mitzunehmen, aber das ist ja keine Absicht. Auch die Schwimm- und Abstandsregeln werden fast immer eingehalten. Aus unserer Sicht gehen die Gäste ziemlich entspannt mit der Situation um.

Die Ohren unserer Mitarbeiter waren sicherlich an manchen Tagen schon etwas gerötet von den vielen Fragen. Das ist ja auch normal, wenn auf einmal so viele Veränderungen in den Alltag einfallen. Ich denke, dass auch viele Antworten der geduldigen Mitarbeiter dazu beigetragen haben, bei unseren Gästen Verständnis für die aktuelle Situation zu wecken. Keiner hat sich Corona gewünscht. Zurechtkommen kam man mit der gegenwärtigen Problemlage aktuell nur mit viel Verständnis und gegenseitigen Respekt füreinander. Auch wenn wir sicherlich nicht alle Gäste zufriedenstellen konnten und können, so möchte ich mich doch für das Verständnis unserer Gäste bedanken. Ein herzliches Dankeschön geht auch an die Mitarbeiterinnen für die momentan nicht ganz so einfache Arbeit!

Zur Person

Torsten Stelljes (56)

hat vor ziemlich genau 40 Jahren als Auszubildender im Allwetterbad angefangen, wo er im Mai 2004 Betriebsleiter wurde. Der gebürtige Osterholz-Scharmbecker, verheiratet, Vater eines erwachsenen Sohnes und wohnhaft in der Kreisstadt, hat 1987 seine Schwimmmeisterprüfung abgelegt.