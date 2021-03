Radfahren in Osterholz-Scharmbeck ist in mancherlei Hinsicht noch immer ein zweifelhaftes Vergnügen. Die Infrastruktur ist an vielen Stellen so ausgelegt, dass Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern programmiert sind. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Platz 288 unter bundesweit 415 teilnehmenden Städten und Gemeinden, Platz 44 (von 54) in Niedersachsen: Die Stadt Osterholz-Scharmbeck tritt auf der Stelle, was beim ADFC-Klimatest den Städtevergleich in der Kategorie 20.000 bis 50.000 Einwohner angeht. Die Kreisstädter füllten 120 Fragebögen aus und vergaben überwiegend allenfalls durchschnittliche Noten, in der finalen Bewertung eine 4,08. „Das ist nicht gut, sondern gerade mal ausreichend. Viel Luft nach oben“, kommentierte Klaus Plump, Vorstandsmitglied des ADFC. Osterholz-Scharmbeck kam zuvor nur 2016 in die Wertung, um seinerzeit mit einer Note von 3,9 auf Platz 242 zu landen.

Der ADFC-Klimatest ist nicht als repräsentative Umfrage zu verstehen, gilt aber als eine Art Stimmungsbarometer, das Stadtplanern wertvolle Hinweise und Argumente an die Hand gibt. Die Daten zeichnen sich inzwischen durch eine gewisse Belastbarkeit aus. 230.000 Bürger haben sich 2020 an der Umfrage beteiligt – das sind rund 60.000 mehr als 2018. Eine Steigerung um 35 Prozent. Sie haben 1024 Städte und Gemeinden bewertet (2018: 683).

Ihre Bewertungen sind, so das Fazit des ADFC, recht ernüchternd: Die Fahrradfreundlichkeit liegt, wie 2018, bei insgesamt einer Note 3,9. „Damit hat sich das Radklima in Deutschland nicht verändert und ist weiter nur ausreichend. Der negative Langzeittrend bei Spaß, Sicherheitsgefühl, Konflikten mit Kfz und Breite und Oberfläche der Radwege hält an.“

Das wird man auch im Scharmbecker Rathaus mit Interesse zur Kenntnis genommen haben. Nur in den Disziplinen „Erreichbarkeit des Stadtzentrums“ und „Zügiges Radfahren“ hat die Kreisstadt besser als „befriedigend“ abgeschnitten. Das sind zwei von 27. Die Frage nach „öffentlichen Fahrrädern“ erfuhr die Antwort in einer 5,2. Hinsichtlich der Breite der Radwege wurde eine 4,9 ermittelt. Bei „gutem Sicherheitsgefühl“ (4,4), „Akzeptanz von Radfahrenden durch andere Verkehrsteilnehmer“ (4,0) und „konfliktfreiem Miteinander von Rad- und Autoverkehr“ (4,4) besteht Aufholbedarf. Gerade diese Aspekte sind den Radlern wichtig, beim Sicherheitsgefühl waren es 81 Prozent, bei der Akzeptanz 80 Prozent und beim Miteinander 79 Prozent. In der Osterholz-Scharmbecker „Gewichtsklasse“ liegt Baunatal mit einer Gesamtbewertung von 2,39 deutlich vorne. Auch Meckenheim (2,65) und Westerstede (2,98) haben die 3,0 geknackt.

So gibt auch Frank Wiesner, Chef des Bauressorts der Stadtverwaltung, unumwunden zu, dass „noch viel Luft nach oben“ ist. Er verweist aber zugleich auf positive Ansätze, als da wären der Butenpad, die Radwege zur Naherholung in der Hammeniederung, die Fahrradabstellanlagen beziehungsweise -boxen im Bereich des Bahnhofs und deren Ausstattung mit E-Ladestationen. Diese bereits vorhandene Fahrradinfrastruktur gelte es auszubauen. Er macht dabei auf den Verkehrsentwicklungsplan aufmerksam, in den ein Maßnahmenkatalog für den Radverkehr eingebettet ist. Die entsprechenden Entwürfe sollen noch in diesem Monat im Fachausschuss vorgestellt werden.



Der ADFC begrüßt das, doch die Wartezeit auf den Verkehrsentwicklungsplan wird ihm zu lang. Klaus Plump: „Mich überrascht das Ergebnis des Klimatests keineswegs. Seit 2018 ist für die Sicherheit und in die Infrastruktur für Radfahrer nichts investiert worden. Seitdem die Stadt den Verkehrsentwicklungsplan 2016 überarbeitet hat, ist alles ausgesessen worden. Wir hoffen mal, dass in diesem Jahr was passiert.“

Ein schwacher Trost für Osterholz-Scharmbeck, dass beim ADFC-Klimatest auch die „Mitwettbewerber“ im Landkreis nicht gerade überragend abgeschnitten haben. Während Lilienthal immerhin eine 3,75 bekommen hat und bei den Kommunen mit einer Einwohnerzahl bis 20.000 im tabellarischen Mittelfeld dümpelt, hat sich Worpswede mit einer 4,43 quasi in der Abstiegszone eingefunden. Das Künstlerdorf liegt bundesweit auf dem 397. Platz unter 418 Orten seiner Kategorie (unter 10.000 Einwohner).

Weitere interessante Ergebnisse aus der ADFC-Umfrage: Der Anteil der Freizeitradler ist im Corona-Jahr stark gestiegen (plus 27 Prozent im Vergleich zur Umfrage 2018). Insgesamt machen Freizeitradler nun etwa ein Zehntel der Befragten aus. Der Anteil derjenigen, die fast täglich mit dem Fahrrad fahren, ist dagegen um elf Prozentpunkte im Vergleich zur Umfrage 2018 gesunken. Als Hauptursache dafür wird der Wegfall von Pendlerverkehren aufgrund der vermehrten Homeoffice-Arbeit als Folge der Pandemie gesehen. Die Elektromobilität ist auch im Radverkehr weiter ein Trendsetter: 24 Prozent der Teilnehmenden nutzen hauptsächlich ein Pedelec. Das ist ein Anstieg um 60 Prozent im Vergleich zu 2018. In Kommunen unter 20.000 Einwohnern liegt der Anteil der Pedelec-Nutzenden sogar bei 30 Prozent.

Zur Sache

Thema Verkehrsentwicklungsplan

Die Stadt Osterholz-Scharmbeck stellt zur Infrastruktur für Radler eigene Untersuchungen an, allerdings mit dem erklärten Ziel, die Interessen der verschiedenen Verkehrsteilnehmer unter einen Hut zu bringen. Ihr Instrument dafür ist der Verkehrsentwicklungsplan, der die neuen Anforderungen an die Mobilität in den Blick nimmt. An diesem Gestaltungsprozess wirken neben der Stadtverwaltung die Politik und verschiedene Institutionen mit. Die aktualisierten Pläne werden als Entwürfe in der nächsten Sitzung des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung vorgestellt, dessen Mitglieder sich am Dienstag, 23. März, treffen. Für die sukzessiv erfolgende praktische Umsetzung des Maßnahmenkatalogs wird ein Zeithorizont von einem Jahrzehnt und mehr angenommen. Frank Wiesner und Jens Brendler vom Bauamt haben angekündigt, „einige Elemente vorzuziehen, die sich aus dem Prozess ergeben“. Wiesner: „Ich bin mir ziemlich sicher: Wenn die Stadt erste Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs in diesem Jahr umsetzt und weitere in den nächsten Jahren folgen, dann wird sich das Klima für die Fahrradfahrer in unserer Stadt schnell wandeln.“ Um dies zu erreichen, sei die Verbesserung und Sichtbarmachung der Radinfrastruktur, der Verkehrssicherheit, der Schulwegsicherung und die Optimierung von Radachsen das erklärte Ziel, flankiert von entsprechender Öffentlichkeitsarbeit, durch Informationsblätter, Flyer, Internet und Info-Veranstaltungen. „Immer mehr Menschen begeistern sich für das Radfahren, und diese Chance sollten wir und wollen wir nutzen!“

Weitere Informationen

Der ADFC-Fahrradklima-Test ist eine der größten Befragungen zum Radfahrklima weltweit und fand 2020 zum neunten Mal statt. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur fördert den ADFC-Fahrradklima-Test aus Mitteln zur Umsetzung des Nationalen Radverkehrsplans. Zielgruppe der nicht repräsentiven Umfrage sind die Radler, die bis zum Herbst des vergangenen Jahres das „Klima“ für die von ihnen bevorzugte Art der Beförderung in „ihrer“ Kommune bewerten konnten. Dazu wurden die Städte und Gemeinden nach Einwohnerzahl in sechs Kategorien unterteilt. Zu den Ergebnissen führt diese Website: https://fahrradklima-test.adfc.de/ergebnisse.