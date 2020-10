Tierheimleiterin Nora Khalil (links) und Tierpflegerin Maria Petzholdt von Tiere in Not mit acht Wochen alten Kätzchen. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Die Corona-Pandemie macht den Tierschutzvereinen in der Region zu schaffen. Das Ausmaß ist unterschiedlich, wie eine Nachfrage zeigt. Während Futterspenden laufend eintrudeln, gibt es Defizite in den Vereinskassen. Ein Grund für die finanziellen Einbußen: Den Tierschützern fehlt die Gelegenheit, bei Messen und Märkten mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.

Stephanie Musik vom Tierschutzverein OHZ ist über die Lage besorgt. „Den immensen Verlusten an Spendengeldern stehen ausgerechnet in diesem Jahr sehr hohe Tierarztkosten entgegen“, teilt sie der Redaktion mit. Bisher seien insgesamt 20 Katzen kastriert sowie acht Kätzchen aufgenommen worden, deren Behandlung „unwahrscheinlich viel Geld“ verschlungen habe. „Die Frage, ob wir uns dieser Fälle annehmen, hat sich nicht gestellt“, betont die Vorsitzende des Vereins. „Allerdings machen wir uns doch Sorgen, was weitere Fälle betrifft, denen wir gerne helfen würden, es aber einfach dieses Jahr nicht mehr können.“

Für den Tierschutzverein OHZ sind mangelnde Spenden der Knackpunkt. Fehlende Kontaktpunkte mit Interessierten sind ein weiteres Problem. Schon die Gewerbemesse Publica, Stadt- und Herbstfeste sowie das Ritterhuder Hammefest, die dem Verein alljährlich als Bühne dienten, waren aufgrund der Pandemie ausgefallen. Und auch die übliche Haussammlung, die immer im Oktober stattfinde, gebe es in diesem Jahr nicht, kündigt Musik an. Somit fehlen gute Möglichkeiten, Spenden zu generieren und mit Gleichgesinnten ins Gespräch zu kommen. „Auch den kommenden Weihnachtsmarkt werden wir noch einmal auslassen, auch falls er stattfindet. Zur Sicherheit aller.“ Sie hoffe dennoch auf die Treue ihrer Unterstützer, betont Stephanie Musik.

Bei der Osterholzer Tiertafel setzt man auf Früchtemarmelade. Die Aktiven geben selbst hergestellte Brotaufstriche gegen Spende ab, um das Minus in der Vereinskasse auszugleichen. Aufgrund der finanziellen Lage und trotz einer größeren Spende könne man nicht in gewohntem Umfang Zuschüsse zu Tierarztkosten gewähren, betont Schatzmeisterin Christa Hase. Zumindest die Futterspenden würden aber regelmäßig eintreffen. Die Versorgung klappe sogar besser als vor der Krise, merkt sie an. „Mit Futterspenden sind wir zurzeit gut bedient.“

Im Gegenzug kommen in der Pandemie mehr Tierhalter zur Futterausgabe, die jeden ersten Mittwoch im Monat an der Jacob-Frerichs-Straße stattfindet. Einige seien in der Krise arbeitslos geworden, andere in Kurzarbeit, hat sie mitbekommen. Zuletzt hätten sich etwa 90 Tierhalter vor der kleinen Holzhütte des Vereins neben dem Fitnessstudio zur zweistündigen Ausgabezeit angestellt.

Die Abgabe der gespendeten Artikel geschehe ausschließlich an bedürftige Hunde- und Katzenbesitzer, stellt Hase klar. „Und es wird jeweils auch nur Futter für maximal zwei Tiere abgegeben.“ Denn einige Menschen hätten mehr als zwei Tiere zu Hause. In jedem Fall werde bei der Ausgabe genau auf die Hygienevorschriften geachtet, betont sie. Es gebe einen Spuckschutz und weite Abstände zwischen den Akteuren. „Wir müssen ja an unsere eigene Gesundheit denken.“

Warum die Futter- und Heimtierfirmen zurzeit großzügiger sind, weiß sie nicht. Über die Gründe kann sie nur spekulieren. Sie glaubt, dass die Futterhersteller eventuell Verteilschwierigkeiten haben. Möglicherweise stecke auch guter Wille dahinter. Nutznießer der Lage seien in jedem Fall die Tiere, weil der Überschuss auch mit anderen Vereinen geteilt werde. „Wir verstehen uns alle gut.“

Alles geschehe zum Wohl der Tiere, betont Hase. „Denn wir haben alle ein Ziel: Die Tiere satt zu bekommen.“ Den Verein „Tiere in Not“ mit Sitz in Bargten beschäftigt vor allem der Mangel an Helfern. Zwar seien auch Spenden weniger geworden, aber das ist nicht entscheidend, weil sich der Verein mit ehrenamtlichen Helfern und Festangestellten hauptsächlich aus Stadt- und Landkreismitteln finanziert. Dennoch sei die Lage angespannt, denn einer müsse die Arbeit ja machen. Interessierte, die mitmachen wollen, gebe es schon, sagt Tolle. Aber viele würden später absagen, weil sie entweder das Tierelend belaste oder die Arbeit körperlich zu anstrengend sei.

Nicht nur die Gesundheit vieler Menschen leide in der Krise, sagt sie, auch Moral und Mitgefühl ließen zu wünschen übrig. Erst neulich habe jemand außerhalb der Sprechzeiten eine Box mit acht Katzen an der Straße vorm Tor abgestellt, erzählt Laura Tolle im Gespräch mit der Redaktion. Ein Phänomen, das sie mit den sogenannten Maikätzchen aus der Frühlingszeit kenne, tauche nun auch im Herbst auf. Zurzeit seien etwa 50 Katzen in der Auffangstation untergebracht. „Davon etwa 30 Katzenbabys.“ Im Normalfall sei das kein echtes Problem, räumt sie ein, aber die Vermittlung stagniere. Ein anderes Problem seien vermeintliche Fundtiere. Denn einige Menschen würden in der Krise voreilig aktiv werden und wohlgenährte Katzen als vermeintliche Streuner in Bargten abgeben.

Die Sache sei meist klar, sagt Tolle. „Die Katzen besuchen die Menschen im Homeoffice und lassen sich von ihnen durchfüttern.“ Irgendwann komme es den Menschen komisch vor, weshalb sie die Tiere dann in Bargten abgeben würden. „Tage später ruft uns der echte Besitzer an und fragt nach, ob wir seine Katze haben“, erzählt Tolle. Zuvor aber seien auch diese, eigentlich gesunden Tiere in der Auffangstation versorgt worden. Auch eine Flohkur sei ihnen zuteil geworden, ehe sie abholt würden. Das Dilemma: All das koste Geld und binde Personal, was eigentlich nicht zur Verfügung stehe. „Das Alltagsgeschäft geht ja für uns Tierschützer weiter.“

Etwas Positives hat Laura Tolle aber doch parat. Und das könnte auch mit Corona zusammenhängen, weil die Menschen eben doch mehr Zeit zu Hause haben. Glücklicherweise sei bislang kein Tier zurückgebracht worden, dass sie im Frühjahr vermittelt hatten. "Immerhin. Das freut uns sehr.“