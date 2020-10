Nur mit fahrerischem Können ist es möglich, in den schmalen zugeparkten Straßen wie hier am Oberstacker mit Rettungsfahrzeugen durchzukommen. (Christa Neckermann)

Scharmbeckstotel. Als am 26. September der Melder die Freiwilligen Feuerwehrleute in Scharmbeckstotel mit der Nachricht „Dachstuhlbrand im Brockenacker“ losging, seien die Kameraden und Kameradinnen nervös geworden, erzählte Ortsbrandmeister Andreas Lilienthal. „Am Brockenacker bekommen wir wegen der engen Straßen, die zudem von parkenden Wagen zugestellt sind, regelmäßig Gänsehaut.“ Die Zufahrt in das in den 90er-Jahren erbaute Wohngebiet ist nicht einfach. Über die Straße „Auf der Heide“ geht es in das eng bebaute Quartier, eine weitere Zufahrt für Einsatzfahrzeuge ist im Notfall über die Straße „Auf der Wurth“ möglich, erläuterte Lilienthal jetzt Mitgliedern der Bürgerfraktion im Stadtrat.

Wilfried Pallasch hatte zum Ortstermin in Scharmbeckstotel eingeladen, nachdem das OSTERHOLZER KREISBLATT von den erheblichen Schwierigkeiten der Feuerwehr berichtet hatte, am 26. September den Einsatzort mit ihren Fahrzeugen zu erreichen. Neben Bürgermeister Torsten Rohde waren Detlef Gödicke, Hans-Hermann Hattendorf, Bettina und Michael Rolf-Pissarczyk, Falco Spalek sowie Thomas Wulff in das Wohngebiet gekommen, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Ortsbrandmeister Lilienthal demonstrierte gemeinsam mit seinem 1. Gruppenführer Ralph Meierdierks und Osterholz-Scharmbecks Stadtbrandmeister Jörg Bernsdorf mit einem Löschfahrzeug (LF) 20 KF, wieviel fahrerisches Können der Maschinist bei der Anfahrt aufbringen muss. Nicht nur, dass die Straße eng ist, sie hat auch kleine Einbuchtungen und verläuft ab der Einmündung des Stichweges „Auf der Wurth“ abschüssig nach unten. „Besonders die große Drehleiter aus Osterholz hatte hier Schwierigkeiten, um die Kurven zu kommen“, betonte Lilienthal.

Bei dem Dachstuhlbrand am 26. September waren zunächst nur die Wehren aus Scharmbeckstotel, Osterholz-Scharmbeck und Heilshorn angefordert worden, sagte Jörg Bernsdorf. Um den Bedarf an Atemgeräteträgern zu decken, seien dann noch die Wehren aus Pennigbüttel, Freißenbüttel und Sandhausen nachalarmiert worden. Diese Kameraden hätten ihre Fahrzeuge bereits oben an der Straße „Auf der Heide“ abstellen müssen, um dann in voller Ausrüstung zu Fuß über einen kleinen Stichweg und die Straße „Oberstacker“ die Einsatzstelle zu erreichen.

Als das Wohngebiet geplant worden sei, hätten die Planer noch mit 0,8 Fahrzeugen pro Wohneinheit gerechnet, hatte Bürgermeister Torsten Rohde zu Beginn der Besichtigung erläutert. „Heute sind wir bei mindestens 1,5 Fahrzeugen – ohne Motorroller, Motorräder oder Fahrräder." Ob es nicht möglich sei, von den Straßen Am Rosenmoor oder Am Ziegelmoor zumindest befestigte Zufahrten in das Wohngebiet anzulegen, fragten die Stadtratsmitglieder. Torsten Rohde konnte nur darauf verweisen, dass diese Flächen im Besitz verschiedener Eigentümer seien und zudem noch immer landwirtschaftlich genutzt würden. Über eine alte Pferdekoppel im oberen Bereich des Brockenackers stehe die Stadt schon seit längerer Zeit in Verhandlungen mit dem Besitzer, erläuterte Rohde, doch man sei noch zu keinem Ergebnis gekommen. Dort könne die Straße verbreitert werden oder eine Parkfläche für die Anwohner entstehen.

Am 3. November soll in Scharmbeckstotel noch einmal ein Werkstattgespräch stattfinden, so Torsten Rohde. Ein Vorschlag der Verwaltung sieht dann vor, im Gebiet am Brockenacker sieben Halteverbotsschilder aufzustellen, um so die Wegbarkeit für die Rettungsfahrzeuge zu verbessern.