Die Feuerwehr verhinderte das Übergreifen auf das Gebäude. (ffohz.de)

Osterholz-Scharmbeck. Am Sonnabendabend geriet ein Gasgrill im Wintergarten eines Einfamilienhauses in Osterholz-Scharmbeck in Brand. Die Bewohner brachten sich umgehend in Sicherheit und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen des ersten Fahrzeugs acht Minuten nach der Alarmierung, hatten sich die Flammen inzwischen auf weitere Gegenstände ausgedehnt und drohten auf das Wohngebäude überzugreifen. Ein Trupp unter Atemschutz nahm umgehend die Brandbekämpfung auf. Er konnte das Feuer zügig löschen. Eine Propangasflasche wurde aus dem Gefahrenbereich gebracht und gekühlt. Anschließend kontrollierte die Feuerwehr den betroffenen Bereich mittels einer Wärmebildkamera, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Die Ortsfeuerwehr Osterholz-Scharmbeck war aufgrund der Alarmierungssituation mit fünf Fahrzeugen und rund 25 Einsatzkräften ausgerückt. Durch den rechtzeitigen Notruf der Bewohner und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte der Schaden in Grenzen gehalten werden.