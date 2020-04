Weil die Krippen wegen Corona geschlossen sind, erstattet die Stadt bereits gezahlte Gebühren. (Maximilian von Lachner)

Osterholz-Scharmbeck. Die Stadt Osterholz-Scharmbeck wird die für den Monat April bereits gebuchten Gebühren für den Besuch einer Krippe in ihren Kindertagesstätten erstatten. Einen entsprechenden Beschluss hat der Verwaltungsausschuss gefasst, da die Kindertagesstätten in Folge der Corona-Krise geschlossen worden sind. Anträge seitens der Erziehungsberechtigten seien nicht notwendig, teilt die Stadt mit. Ab Mai 2020 bis zur Wiederaufnahme des Betriebes sollen keine Beiträge erhoben werden. Die Sorgeberechtigten, die einen Dauerauftrag eingerichtet haben, sollen ihn aussetzen. Die Beiträge für das Mittagessen für Kinder im Krippen- und Regelbereich werden bereits seit April nicht mehr erhoben. Diese Regelungen, so die Stadtverwaltung, würden auch von den Kindertageseinrichtungen der freien Träger übernommen.