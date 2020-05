Die Kontrolleure überprüfen aus Hygienegründen unter anderem die Temperatur der Lebensmittel. (Uwe Anspach)

Landkreis Osterholz. Die Not ist groß in der Gastronomie. Mit den Schließungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie begann die Durststrecke am Zapfhahn, doch über derlei Wortspiele wird kein Wirt mehr lachen können. Der Landkreis Osterholz versucht es nun mit einer symbolischen Geste: Er verzichtet für dieses Jahr auf die Erhebung von Gebühren, die bei den Hygienekontrollen normalerweise fällig werden. Diese sind umsatzabhängig und liegen zwischen 43 und 90 Euro pro Prüfung.

Die Gebührenbefreiung gilt für bisher noch nicht abgerechnete oder bis 31. Dezember 2020 folgende „lebensmittelrechtliche Kontrollen im Gastronomiebereich“. Einstimmig empfahl der Finanzausschuss jetzt, der Kreisausschuss solle die Regelung auf seiner Sitzung am 19. Mai beschließen. Die zu erwartenden Mindererträge dürften nach Schätzungen der Verwaltung bei höchstens 30 000 Euro liegen. Wegen überraschend hoher Schlüsselzuweisungen des Landes Niedersachsen sei die Summe zu verschmerzen.

„Wir sehen darin in diesen Zeiten eine milde Form der Wirtschaftsförderung“, warb Finanzdezernent Werner Schauer um Zustimmung. Laut Verwaltung werde auch in einigen Nachbarlandkreisen erwogen, in diesem Jahr keine Bescheide mehr an die Gastronomen zu verschicken. Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) wollte es genauer wissen. Er erinnerte an die im Vorjahr begonnenen Unstimmigkeiten mit einigen Wirten infolge strengerer Lebensmittelkontrollen. Wie berichtet, hatte der Landkreis die erhöhte Kontrolldichte seinerzeit mit neuen gesetzlichen Auflagen erklärt.

Dezernent Schauer sagte, einige Verfahren seien bereits abgeschlossen und abgerechnet, andere Beschwerdeführer profitierten nun aber von dem Gebührenverzicht. „Darin mag man eine Ungleichbehandlung derer sehen, die schnell bezahlt haben“, räumte Schauer ein. Jetzt aber weiter an den Gebührenbescheiden festzuhalten, gleiche seines Erachtens einem unfreundlichen Akt: „Im Monent haben viele Gastronomen keine Einnahmen, egal aus welcher Zeit die Rechnung stammt.“

Bernd Rugen (Linke) signalisierte Zustimmung, gab aber zu bedenken: „Eine richtig große Hilfe ist es nicht.“ Harm Bruns (Grüne) erkundigte sich nach weiteren Feldern in Schauers Dezernat, auf denen die Politik über eine Gebührenbefreiung von Gewerbetreibenden nachdenken könnte. Der Kreisbeamte erwiderte, weitere Möglichkeiten einer Verschonung sehe er nicht. In der Abfallwirtschaft zum Beispiel komme nun mal die Gesamtheit der Gebührenzahler für die Entsorgung auf.