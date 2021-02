Die Glätte hat nicht nur auf den Straßen zu Problemen geführt. (Friso Gentsch)

Ihlpohl. Rudolf Wilke ist sauer. Der Senior aus Ihlpohl und seine Frau müssen sich, wie er sagt, nun in der dritten Woche zu Fuß durch Schnee und Eis zum Einkaufen quälen. Beide brauchen einen Rollator und können es nicht verstehen, dass auf ihrem Weg zum Supermarkt die Straßen und Wege noch immer nicht vernünftig geräumt seien. „Das ist lebensgefährlich“, ärgert sich unser Leser und verweist auf besondere Glätte bei Eisregen und einsetzendem Tauwetter.

Ein neuralgischer Punkt sei die Querung der alten B 6 im Bereich An der Ihle; auf die Ampel dort sind Fußgänger angewiesen. Die Räumfahrzeuge haben einen Schneewall am Straßenrand aufgetürmt; die Wilkes mühen sich durch eine schmale Furt. Er habe in der Vorwoche im Ritterhuder Rathaus angerufen und erfahren, die Gemeinde werde sich kümmern. „Es ist aber überhaupt nichts passiert“, schimpft Wilke, als er sich am Dienstagvormittag bei uns meldet. Gegenüber der Redaktion nennt Ordnungsamtsleiterin Genia Flock den Vorgang bedauerlich; sie bekräftigt am Mittag, der Bauhof werde noch am selben Tag nach dem Rechten sehen.

„Wir tun, was wir können“

Bisher sei die Kommune davon ausgegangen, dass zumindest ein 60 Zentimeter breiter Streifen passierbar sei – was für einen Rollator zugegebenermaßen eng sei. Flock sagt, sie erwarte auch, dass räumpflichtige Anwohner ihrer Pflicht nachkommen. „So schwierig die Lage für einzelne Fußgänger ist, aber die Gemeinde muss Prioritäten setzen.“ Der Winterdienst sei jedenfalls seit etlichen Tagen mit allen verfügbaren Kräften pausenlos im Einsatz und räume vielfach auch sogenannte Anliegerstraßen, wo eigentlich die Bürger selbst zuständig wären oder man mit winterlichen Straßenverhältnissen nun mal leben müsse. „Wir tun, was wir können, aber mehr geht einfach nicht.“

Sie verstehe auch den Ärger der Betroffenen, aber die Erwartungshaltung sei bisweilen schon sehr hoch, findet die Amtsleiterin. Ein Grund mehr, so Flock, die Bürger an die Winterdienstaufgaben vor der Haustür zu erinnern. Wenn die Gemeinde Ritterhude von gravierenden Missständen erfahre, schreibe sie die Bürger mit entsprechendem Hinweis an. Allerdings dürfe die Kommune nicht einfach selbst räumen und die Kosten in Rechnung stellen. „So etwas müssten wir ankündigen, und der Adressat hat dann vier Wochen Zeit, den Mangel zu beheben.“ Bei Schnee und Eis sei das kaum zweckmäßig.

Unterdessen haben sich auf den Straßen unseres Verbreitungsgebiets seit Montag einige Glätteunfälle ereignet, die aber glimpflich ausgingen. Auf der K 11 in Viehland bei Worpswede stieß am späten Nachmittag ein 29-jähriger Autofahrer mit dem Wagen eines 20-Jährigen im Gegenverkehr zusammen. Der Ältere war laut Polizei offenbar zu schnell gefahren. Beide Fahrer blieben unverletzt, ihre Autos mussten abgeschleppt werden. Zuvor war auf der A 27 zwischen den Abfahrten Schwanewede und Uthlede ein 54 Jahre alter Nordenhamer mit seinem Pkw gegen die seitliche Leitplanke geprallt; der Wagen kam auf dem Standstreifen zum Stehen. Sein Hintermann, ein 33-jähriger Bremer, fuhr danach über die Trümmerteile; beide Autos wurden beschädigt.