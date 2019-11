Die Biologin Sabrina Weritz zeigt den Habichtskauz, Lina Brand darf ihn streicheln. (Kim Wengoborski)

Wie kleine Scheinwerfer irren die Lichter der vielen Taschenlampen durch die Räume. Sie treffen auf funkelnde Augen und starke Krallen. Unheimliche große Schatten erscheinen an den Wänden. Etwa 15 Besucher, darunter viele Großeltern mit ihren Enkelkindern, erkunden das Vogelmuseum der Museumsanlage Osterholz-Scharmbeck an einem Freitagabend bei der Taschenlampenführung. Draußen und drinnen ist es dunkel. Nachdem die Biologin Sabrina Weritz alle begrüßt hat, wird von ihr das Licht ausgemacht.

„Durch die Taschenlampen legt man beim Betrachten einen Fokus“, beschreibt die Biologin. Die Details der einzelnen Vögel und Landschaften würden hervorgehoben und alles andere drumherum ausgeblendet. Noch vor wenigen Jahren hat sie in der Botanika in Bremen Schmetterlingsführungen bei Dunkelheit angeboten – und diese Idee nach Osterholz-Scharmbeck getragen.

Die Gäste dürfen die Vogelwelt zunächst auf eigene Faust erkunden. Rund 450 präparierte Exemplare sind im Museum ausgestellt. Die Besucher strömen aus, betrachten die Dioramen der Nordsee und der hiesigen Landschaft nahe der St. Marien Kirche mit den vielen heimischen Vögeln. Niemand wagt es, laut zu sprechen. Ein Raunen und Flüstern erfüllt die Räume, dazu das Tappen der Füße auf dem hohlen Boden. Fröhliche Vogelgesänge dringen aus einem Lautsprecher zu den Ohren der Besucher vor und wollen mit ihrer Heiterkeit so gar nicht in die nächtliche Umgebung passen.

Seit drei Jahren führt die Biologin von November bis Februar einmal im Monat im Dunkeln durch das Museum. „Bis jetzt waren wir immer ausgebucht“, freut sie sich. Damit alle Gäste nah dran sind, wenn Sabrina Weritz etwas zeigt, hat sie die Teilnehmerzahl begrenzt.

Selbstverständlich sind die Nachtvögel die Stars des Abends. Doch welche Tiere sind überhaupt nachts aktiv? Ist es der Kolkrabe? Schließlich ist sein Gefieder schwarz wie die Nacht und zahlreiche Mythen ranken sich um seine Gestalt. „In einer alten Sage heißt es, dass die Raben früher weiß waren, da sie gute Nachrichten überbrachten. Als ein Rabe schlechte Nachrichten überbrachte, wurde er verflucht und seither sind alle Raben schwarz“, erzählt die Biologin den staunenden Kindern und ihren Begleitern. Tatsächlich sei der Vogel aber tagsüber aktiv, während er bei Dunkelheit genau wie die Menschen lieber schläft.

In der heimischen Natur können aufmerksame Nachtwanderer die Sumpfohreule beobachten, berichtet Sabrina Weritz. „Manchmal ist sie auch tagsüber zu sehen, wenn sie gerade Junge hat“, fügt sie hinzu. Das gelte für viele Nachtvögel, denn der Nachwuchs habe einen hohen Futterbedarf.

So nah wie bei der Führung kommen Menschen den imposanten Tieren allerdings selten. Als Sabrina Weritz einer der gläsernen Vitrinen öffnet, fangen die Augen der Kinder an zu leuchten. Vorsichtig nimmt die Eulenfachfrau einen Habichtskauz heraus. „Wenn ihr versprecht, gleich gut die Hände zu waschen, dürft ihr in streicheln“, sagt sie. Kurz zögern die kleinen Gäste. Wieso sie denn die Hände waschen müssen, wollen sie wissen. „Wegen des Museumskäfers“, sagt Sabrina Weritz und grinst, als sie in die erschrockenen Gesichter blickt. Doch so gefährlich sei der Käfer nicht, denn er knabbere bevorzugt an ausgestopften Tieren, fügt sie hinzu. Die Neugierde scheint größer zu sein als die Furcht. Der Reihe nach gleiten kleine Hände über das glatte Gefieder. Auch die achtjährige Lina Brand aus Axstedt traut sich. Sie ist mit ihrer Freundin Jana-Lisa Bodenstab und ihrem Opa Wilfried Brand nach Osterholz-Scharmbeck gekommen. Auf die Frage, ob sie denn Angst hätten im Dunkeln, schütteln die Mädchen den Kopf. „Am Anfang vielleicht ein bisschen, aber wir haben ja unsere Taschenlampen“, sagt Jana-Lisa Bodenstab. „Die Führung ist wirklich toll und interessant“, sagt Wilfried Brand. Er unternehme gern etwas mit seiner Enkeltochter, besonders, wenn beide etwas dabei lernen können.

Mit den abendlichen Exkursionen durch das Museum möchte Sabrina Weritz die Menschen für ihre Umwelt sensibilisieren. „Ich glaube, dass sie nach der Führung im Vogelmuseum ganz anders hinsehen, wenn sie in den Hammewiesen spazieren gehen“, sagt die Biologin.

Als alle Besucher glauben, die Führung sei zu Ende, gibt Sabrina Weritz noch eine kleine Zugabe: Gemeinsam mit der Gruppe begibt sie sich auf das Außengelände der Anlage zu einem alten Bauernhaus. Das Licht ihrer Taschenlampe leitet die Blicke der Gäste hinauf zum Giebel, zu einem finsteren Loch, „einem Eulengang“, verrät die Biologin. Denn insbesondere die Schleiereule, eine begabte Jägerin, war früher ein gern gesehener Gast in den Getreidespeichern der Landwirte. „Dort oben wimmelte es von Mäusen“, erläuterte Sabrina Weritz. Ob heute auf dem Gelände der Museumsanlage eine Eule wohnt, wisse sie nicht. Wer jedoch nach der Führung ein wenig Zeit und Geduld aufbringt, findet es vielleicht heraus.

Die nächste Taschenlampenführung findet am Freitag, 13. Dezember, ab 18 Uhr statt. Eine Anmeldung unter der Telefonnummer 0 47 91 / 1 31 05 oder per E-Mail an info@museumsanlage-osterholz-scharmbeck.de ist erforderlich. Eine Taschenlampe muss mitgebracht werden. Die Teilnahmegebühr beträgt fünf Euro. Unter den oben genannten Kontaktdaten kann sich ebenfalls anmelden, wer am Sonnabend, 14. Dezember, mit Sabrina Weritz eine Vogelfutter-Station bauen möchte. Erwachsene zahlen dafür zehn Euro, Kinder acht Euro.

Darüber hinaus bietet der Falkner Norbert Nowka am Sonntag, 8. Dezember, ab 14 Uhr eine Führung durch das Vogelmuseum an. Der Eintritt kostet 5 Euro. Zum Lebendigen Adventskalender öffnet das Bauernhaus des Museums am Dienstag, 10. Dezember, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. Am Dritten Advent gibt es Musik und gemütliches Zusammensein, die Teilnahme kostet 5 Euro. Auch hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.

Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der Museumsanlage gibt es im Internet unter www.museumsanlage-osterholz-scharmbeck.de.