Äpfel hängen in einem Apfelbaum. (Christoph Schmidt)

An vielen Obstbäumen hängen nicht selten eine ganze Menge Äpfel, Birnen oder Pflaumen, die nicht abgeerntet werden. Das Obst verfault dann an den Ästen oder am Boden. Das muss nicht sein. Die Besitzer haben die Möglichkeit, die reifen Früchte anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Mit einem gelben Band können sie Bäume und Sträucher markieren, um sie damit zum Pflücken freizugeben. Mit dem Projekt „Gelbes Band“ beteiligt sich das Land Niedersachsen vom 22. bis zum 29. September an der Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel!“ und will ein Zeichen setzen gegen Lebensmittelverschwendung. Das gelbe Band am Baumstamm signalisiert, dass die Früchte allen zugänglich sind und für den Eigenbedarf geerntet werden dürfen – auch über den Aktionszeitraum hinaus. Wer als privater oder öffentlicher Eigentümer eines Gartens, einer Obstwiese oder Obstallee seine Ernte mit anderen teilen möchte, kann sich unter www.zehn-niedersachsen.de/gelbesband beim „Gelben Band“ anmelden oder sich unter der Telefonnummer 0441/ 80 15 76 informieren.