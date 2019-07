Osterholz-Scharmbeck. Ein 31-jähriger Axstedter hatte Ende 2017 zwei Smartphones über Ebay angeboten. Eines kostete 550 Euro, das zweite 630 Euro. Er fand zwei Käuferinnen, empfing das Geld, lieferte aber nicht. Deshalb hatte sich der Axstedter wegen Betruges vor dem Amtsgericht zu verantworten.

Im Fall der 630 Euro war es der Kundin gelungen, diese Summe über die Bank zurück zu erhalten. Sie hatte auch Strafanzeige erstattet. In ihrem Heimatort wurde sie zu dem Vorfall vernommen. Das entsprechende Protokoll lag Strafrichterin Johanna Kopischke vor. Daraus ging hervor, dass die Smartphone-Käuferin hinsichtlich der Zusendung auf ihre Nachfragen „hingehalten“ worden sei. Auch habe ihr der Axstedter eine falsche sogenannte Sicherungsnummer zugeschickt.

Etwas anders verhielt es sich im Fall der 550 Euro. Diesen Betrag erhielt die Käuferin aus Erlangen nicht zurück. Auch sie machte vor ihrem Amtsgericht in Erlangen zu dem Betrug Angaben, die der Richterin vorlagen. Darin bezeichnete sie sich selbst als „etwas blauäugig“. Auch sie, so die Zeugin, habe von dem Axstedter keinerlei Reaktionen bekommen, dafür aber ebenfalls eine falsche Sicherungsnummer, wurde protokolliert. Darauf von der Richterin angesprochen, entgegnete der Angeklagte: „Die Sicherungsnummer habe ich mir ausgedacht. Ich wollte meine Ruhe haben.“ Darüber hinaus sagte der Angeklagte aus, dass damals sein Konto gesperrt beziehungsweise eingefroren gewesen sei. Deshalb habe er das Geld nicht zurücküberweisen können. Ein Konto wird nur dann eingefroren, wenn eine Pfändung vorliegt. Davon war im Prozess überhaupt nicht die Rede.

„Da war bis Ende Januar nichts eingefroren“, hatte die Richterin ausgemacht. Laut der Vorsitzenden wurde das Konto erst ab März 2018 gesperrt. „Das kann nicht sein“, hielt ihr der Angeklagte entgegen. „Ihr Kontostand veränderte sich. Das wurde immer weniger", konterte die Richterin. Dann sei es aufgebraucht gewesen. „Da war auf jeden Fall etwas los“, so die Richterin.

Auf die Frage der Staatsanwältin, wie er zu den Smartphones gekommen sei, entgegnete der Axstedter, dass er günstige Verträge abgeschlossen habe. Auch räumte der 31-Jährige ein, dass er 2015 in Privatinsolvenz gegangen sei. Eine Privatinsolvenz landet aber bei der Schufa. Die großen Telefonanbieter machen bei Vertragsabschlüssen, erst recht bei hochwertigen Smartphones, eine Bonitätsprüfung. Verläuft die negativ, gibt es keinen Vertrag und auch kein Handy.

Für die Staatsanwältin stand fest, dass der Angeklagte „eindeutig“ Betrug in zwei Fällen begangen hatte. „Sie haben die Gegenstände nicht zugesendet, den Schaden nicht wieder gut gemacht und bewusst das Geld vereinnahmt.“ Das alles spreche für erhebliche „kriminelle Energie“. Die Staatsanwältin beantragte eine Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu 40 Euro, 2400 Euro. Auch hat der Angeklagte die 550 Euro zurückzuzahlen. Eintragungen im Bundeszentralregister gibt es bei ihm nicht. Strafrichterin Kopischke schloss sich dem Antrag auf eine Geldstrafe in Höhe von 2400 Euro und auf die sogenannte Einziehung des Wertes des Erlangten an. Der Angeklagte habe von vornherein die „feste Absicht“ gehabt, zwar dass Geld einzukassieren, aber die Smartphones nicht zu verschicken, war sie sich sicher. Weiter warf sie ihm vor, auf E-Mails nicht reagiert zu haben.

Die Smartphones will der Axstedter zwischenzeitlich verkauft haben. Was in der Tat die Frage aufwirft, ob er sie überhaupt jemals besessen hat. Verägert verließ er den Gerichtssaal und betonte noch einmal, dass er in Privatinsolvenz gegangen sei.