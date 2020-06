10 Fragen an... Olaf Bargemann

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Geld für Fußballplatz

Bernhard Komesker

In unserer Kurz-Interviewreihe haben wir in dieser Woche zehn Fragen an Olaf Bargemann gerichtet. Bargemann ist Geschäftsführer der Lebenshilfe OHZ.