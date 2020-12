Der Angeklagte stand unter Bewährung, als er gegen die Gewaltschutz-Anordnung verstieß. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. Eine Kreisstädterin hatte eine Gewaltschutz-Anordnung gegenüber ihrem Partner erwirkt. Die war von Anfang November 2019 bis Anfang November 2020 befristet. Demnach durfte der 41-Jährige die Wohnung der Frau nicht betreten und sich ihr nicht nähern; bei Begegnungen hatte er einen Abstand von 50 Metern einzuhalten. Doch Gefühle gehen offenbar bisweilen ihre eigenen Wege. Anfang Juni rief die Kreisstädterin abends bei ihrem damals in Bremen wohnenden Partner an und bat ihn darum, bei ihr vorbeizukommen. Gegen 2 Uhr nachts traf er bei ihr ein - und hatte damit einen Gesetzesverstoß begangen.

Der Verstoß gegen eine Gewaltschutz-Anordnung kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe geahndet werden. Es wäre zwar möglich gewesen, die entsprechende Anordnung aufheben zu lassen. Aber das hatte keine der beiden Seiten beantragt. Mit Folgen, die nun das Osterholzer Amtsgericht beschäftigten.

„Ja, ich hatte Kontakt zu ihm", sagte die 26-Jährige als Zeugin aus. "Ich habe ihn angerufen. Aber er hatte getrunken. Da wollte ich ihn nicht reinlassen." Wenn er trinke, sei er „sehr aggressiv“, so ihre Erfahrung. Wegen Verstoßes gegen das Gewaltschutz-Gesetz saß der 41-Jährige damit nun auf der Anklagebank. Das Paar lebt nach Aussage der beiden seit vier Monaten wieder in der Kreisstadt zusammen. Die 26-Jährige erwartet in Kürze ein Kind. Der Vater ist der 41-Jährige.

In der bewussten Nacht wollte sich der Mann nicht einfach abwimmeln lassen. „Ja, ich hatte getrunken“, räumte er ein. In seiner Verärgerung habe er gegen die Tür getreten. Die Freundin rief die Polizei an. Weil er Angst gehabt habe, so der Angeklagte, habe er sich draußen in einem Gebüsch versteckt. Doch die Beamten fanden ihn. „Die haben mich auf dem Grundstück gesucht, mir Handschellen angelegt und mich zur Wache gebracht.“ In der Zelle auf der Wache randalierte der Kreisstädter allerdings weiter und schlug gegen die Zellentür. „Ja, ich war aufgeregt“, gab er zu. „Ich wollte nach Hause. Ich habe mich dann aber beruhigt und bin morgens entlassen worden.“

Verteidigerin Rabea Schuchardt verwies darauf, ihr Mandant sei bereit, sich einem Anti-Aggressions-Training zu unterziehen. Leider gebe es aber wegen der Corona-Pandemie derzeit dafür keine Termine. In ihrem Plädoyer betonte die Anwältin, dass der 41-Jährige immerhin von seiner Partnerin angerufen worden sei. Zur damaligen Zeit habe er „ein offenes Alkoholproblem“ gehabt. Dabei räumte sie ein: „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.“ Die Verteidigerin beantragte kein konkretes Strafmaß sondern wünschte sich „eine milde Strafe“ für den Angeklagten.

Für die Staatsanwältin stand, wie sie sagte, anfangs durchaus eine Freiheitsstrafe im Raum. „Aber die Konstellation ist jetzt anders.“ Der Kreisstädter wohne wieder mit seiner Partnerin zusammen. Zugute hielt sie ihm auch, dass er sich geständig gezeigt habe. Auf der anderen Seite habe er aber seinen Verstoß unter laufender Bewährung begangen. Hinzu kämen auch Vorbelastungen, so die Staatsanwältin: Mehrfach Diebstahl und schwerer Bandendiebstahl führt das Bundeszentralregister auf. Wegen des schweren Bandendiebstahls musste der 41-Jährige eine Freiheitsstrafe absitzen. Die Staatsanwältin beantragte statt einer Freiheitsstrafe eine Geldstrafe von 80 Tagessätzen zu 30 Euro, 2400 Euro.

Dem schloss sich Strafrichterin Johanna Kopischke an. „Sie haben die Tat eingeräumt. Sie haben sich versöhnt. Sie haben ihren Alkoholkonsum eingeschränkt. Sie arbeiten“, stand für die Richterin positiv zu Buche. Auch habe der Angeklagte erkannt, dass es so nicht weitergehen könne. Doch angesichts der Vorstrafen und des Bewährungsverstoßes hielt die Richterin die Höhe der Strafe für tat- und schuldangemessen.