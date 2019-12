Uwe Willud, Jörg Bernsdorf, Hartmut Hofmann und Torsten Rohde (von links) bei der Überreichung der ersten Ehrenamtskarten der Stadt Osterholzt-Scharmbeck. (Christian Valek)

Osterholz-Scharmbeck. Bürgermeister Torsten Rohde hat die ersten Ehrenamtskarten an Engagierte in Osterholz-Scharmbeck vergeben. Zwei nahmen Karten und Urkunden persönlich entgegen: Stadtbrandmeister Jörg Bernsdorf und Hartmut Hofmann, Vorsitzender der Schützengemeinschaft Torfteufel Teufelsmoor. Die Stadtverwaltung möchte damit ehrenamtliches Engagement in der Region unterstützen und würdigen. Inhaber können auf insgesamt 1900 Rabatte allein in Niedersachsen und Bremen zugreifen. Das Motto lautet: Ehrenamt ist Gold wert.

Zurzeit haben elf Institutionen in Osterholz-Scharmbeck auf Anfrage der Stadtverwaltung zugestimmt, den aktiven Karteninhabern Rabatte einzuräumen. Das findet Uwe Willud, der im Auftrag etwa 100 Anfragen an Geschäftsleute und Firmen in der Stadt geschickt hat, gar nicht schlecht. „Es ist ein Anfang“, sagte Willud im Gespräch mit der Redaktion.

Gemeinsam mit Bürgermeister Torsten Rohde hegt er die Hoffnung, dass weitere Institutionen sich bereit erklären, ehrenamtliches Engagement durch Preisnachlass oder kostenlose Dienstleistungen zu würdigen. Letztlich müsse jeder Karteninhaber sehen, dass die Karte in ganz Niedersachsen, Bremen und Bremerhaven gilt. Wer sie in Verbindung mit dem Personalausweis vorzeige, könne mit teilweise stattlichen Preisnachlässen rechnen, erläuterte Uwe Willud.

Karteninhaber können Vergünstigungen bei öffentlichen und privaten Freizeit-, Sport- und Kultureinrichtungen in der Region in Anspruch nehmen. Die Rabatte fallen unterschiedlich aus: Unter anderem bei der Stadt Osterholz-Scharmbeck gibt es Kopien und Beglaubigungen kostenlos, in Hambergen erhält der Kartenbesitzer 50 Prozent Preisnachlass auf einen Hallenbad-Besuch und in Worpswede können die Gäste eines Restaurants 50 Prozent auf ihre Bestellung verbuchen, wie ein Blick auf die Teilnehmerliste zeigt. Die gesamte Liste mit den gewährten Preisnachlässen ist online unter www.freiwilligenserver.de einsehbar.

Aufkleber als Erkennungszeichen

Geschäfte, die sich an der Aktion beteiligen, haben als sichtbares Zeichen für mögliche Nutzer einen Aufkleber für den Eingangsbereich erhalten. Die Karteninhaber ihrerseits erhalten neben der Karte, die direkt von der niedersächsischen Staatskanzlei kommt, eine Anstecknadel sowie eine Urkunde. Diese Karte ist zwei Jahre gültig. Damit sie weiter genutzt werden kann, müssen die Inhaber vor Ablauf der Frist erneut ihren Einsatz für die Allgemeinheit bescheinigen lassen. Dies geschieht unter anderem durch die Vorstandmitglieder eines Vereins.

So jedenfalls war es bei Hartmut Hofmann. Er ist Vorsitzender der Schützengemeinschaft (SGS) Torfteufel Teufelsmoor und seit 47 Jahren im Schützenverein. Er selbst hat Vereinsmitglieder für die Ehrenamtskarte vorgeschlagen, die sich außerordentlich bei der SGS engagieren, wie er betont. „Das haben wir im Vorstand gemeinsam so besprochen.“ Auch Jörg Bernsdorf ist seit Jahrzehnten aktiv. Er ist seit 39 Jahren Mitglied in der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Einführung der Ehrenamtskarte wurde im Dezember 2018 einstimmig vom Rat beschlossen. Die Mitglieder der CDU-FDP-Gruppe hatten den Antrag zuvor in den Stadtrat eingebracht. Damals kritisierte unter anderem Klaus Sass (SPD) die aus seiner Sicht hohe Stundenzahl, die nötig ist, um in den Genuss der Karte zu kommen. Der Satz von 250 Stunden pro Jahr für eine „freiwillige, gemeinwohlorientierte Tätigkeit“ sei sehr hoch gegriffen und schwierig zu erreichen, merkte er damals an. Es gelten weitere Bestimmungen, um die Karte zu beantragen. Dazu zählt, dass das Engagement bereits mindestens drei Jahre währt und der Einsatz für das Ehrenamt auch zukünftig fortgesetzt wird. Der Inhaber der niedersächsischen Ehrenamtskarte muss zudem in Niedersachsen aktiv sein oder lediglich dort wohnen, um außerhalb Niedersachsens ehrenamtlich tätig zu sein.

Bürgermeister Torsten Rohde möchte mit der Ehrenamtskarte langjähriges und freiwilliges Engagement auszeichnen. „Die Kooperationspartner der Ehrenamtskarte und die Stadt sagen mit den eingeräumten Vergünstigungen Danke. Gemeinsam können wir so denen etwas zurückgeben, für die freiwilliges Engagement Herzenssache ist: gelebte Solidarität“, erläutert Torsten Rohde.