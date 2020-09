Die unbebaute Seite der Straße "Auf der Litt" soll Baugebiet werden. Die Gemeinde musste eine neue Ausgleichsfläche suchen. Das dafür gewählte Areal war dafür nicht geeignet. (Peter von Döllen)

Hambergen. Drei Bebauungspläne standen auf der Tagesordnung der jüngsten Sitzung des Hamberger Planungsausschusses. Thematisch eher trockene Kost. Es waren dennoch viele Bürger in die Uwe-Brauns-Halle gekommen. Sie interessierten sich unter anderem für den Bebauungsplan „Zum Birkenhof“. Die Fläche liegt nördlich der Bahnhofstraße und soll ein Baugebiet werden. Die Gemeinde hatte Ende Dezember vergangenen Jahres das Verfahren eröffnet. In der Sitzung wurde nun der erste Entwurf vorgestellt und die öffentliche Auslegung beschlossen. Planerin Susanne Thein hatte die Pläne vorab vorgestellt.

Nach der Bemerkung eines Bürgers, er habe dort Kiebitze gesehen, herrschte einen kurzen Augenblick Stille in der Halle. Die Population des Vogels gilt als stark gefährdet. Susanne Thein antwortete: „Das ist ein kleine Fläche.“ Der Kiebitz finde in dem Gebiet genügend Platz. „Dazu kann die untere Naturschutzbehörde ja etwas sagen“, merkte Bürgermeister Gerd Brauns an. Das Verfahren sei dazu da, solche Fragen zu klären.

Weitere Fragen galten dem Verkehr in der Bahnhofstraße und der Notwendigkeit für neue Bebauungsgebiete. Mit einem großen Anstieg des Autoverkehrs rechnet Brauns nicht. Nachfrage nach Bauplätzen sei vorhanden, versicherte der Bürgermeister. Auf die Anwohner käme auch keine Kostenbeteiligung zu, versprach er auf Nachfrage. Die Straße „Zum Birkenhof“ ist in einem schlechten Zustand und müsste vor einer Bebauung des Gebietes saniert werden.

Auch zum Bebauungsplan Nummer 33 „Gartenstraße“ gab es Gesprächsbedarf. Die anwesenden Bürger fürchten offenbar Probleme mit dem Oberflächenwasser. „Ich habe dort landwirtschaftliche Flächen“, erklärte ein Bürger. Das Wasser stehe dort zeitweise ziemlich hoch, berichtete er. Regenwasser könne in dem Gebiet kaum versickern. Bürgermeister Gerd Brauns führte an, dass sechs Probebohrungen gemacht worden sein. Darauf aufbauend, habe ein Gutachter erklärt, dass Oberflächenwasser aufgenommen werden könne. „Ich habe großes Vertrauen in das Gutachten“, sagte der Bürgermeister. Susanne Thein fügte hinzu, dass bei vier Metern noch kein Grundwasser nachgewiesen wurde. Der Landwirt erwiderte, die Bohrungen seien dann vermutlich in einer trockenen Zeit gemacht worden.

Bezahlbares Wohnen im Blick

Es gab vor einiger Zeit bereits einen Bebauungsplan für die Gartenstraße. Der sei aber nie rechtskräftig geworden, so Brauns. Das soll nun nachgeholt werden. An der Straße könnten auch Gebäude mit vier Wohneinheiten entstehen. „Wir brauchen dringend bezahlbare Wohnflächen“, betonte der Bürgermeister.

Weiter erfuhr das Gremium, dass die Auslegung des Bebauungsplans „Östlich Auf der Litt“ bereits stattgefunden hat. Landkreis und Koordinationsstelle für naturschutzfachliche Verbandsbeteiligung hatten in ihren Stellungnahmen darauf hingewiesen, das die vorgesehene Fläche zur Kompensation nicht geeignet sei. Sie sei „naturschutzfachlich schon so hochwertig, dass eine nennenswerte Aufwertung nicht mehr möglich ist.“ Sie kann auch nicht als Ersatzaufforstungsfläche für die Umwandlung der am nordwestlichen Rand des Geltungsbereiches angrenzenden Waldfläche dienen. Der Entwurf musste deshalb geändert werden. Eine erneute verkürzte öffentliche Auslegung ist notwendig.