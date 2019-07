Die Richterin ließ Milde walten. (David-Wolfgang Ebener)

Osterholz-Scharmbeck. Gut 3000 kinderpornografische und zehn jugendpornografische Dateien fand die Polizei Mitte Juli des vergangenen Jahres bei einem 48-jährigen Lilienthaler. Wegen des Beschaffens und Besitzes dieser Schriften hatte er sich nun im Amtsgericht Osterholz-Scharmbeck zu verantworten.

Mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren wird bestraft, wer eine kinderpornografische Schrift, die ein tatsächliches Geschehen wiedergibt, herstellt, besitzt oder verbreitet“, heißt es im entsprechenden Paragrafen des Strafgesetzbuchs. Bei jugendpornografischen Schriften kann dagegen noch eine Geldstrafe in Frage kommen.

In dem Prozess ging es damit jetzt nur noch darum, wie hoch die Freiheitsstrafe sein und ob sie zur Bewährung ausgesetzt werden würde. Wegen früherer Delikte stand der Angeklagte bereits unter sogenannter Führungsaufsicht. Deshalb hatte Strafrichterin Johanna Kopischke auch die Bewährungshelferin des Angeklagten mit zum Prozess geladen. Sie bezeichnete ihren Klienten als „kernpädophil“. „Eine Heilung wird es nicht geben. Ihm fehlt die innere Kontrolle. Die kann nur von außen kommen.“

Diese Einschätzung vertrat auch Sascha Böttner, der Verteidiger des 48-Jährigen. Sein Mandant habe von Geburt an eine entsprechende Präferenz, sagte er. Ihm zufolge gibt es zwar eine Therapie. Aber eine Heilung werde nicht eintreten, so Böttner. Die Therapie kann aber nach seinen Worten dazu führen, über Mittel zu verfügen, diesem besonderen Drang nicht nachzugeben.

Der Angeklagte selbst sprach mit leiser Stimme, teilweise stockend. Die Dateien habe er von einem Rechner auf sein Handy geladen, „um zu sehen, was zu mir passt“, sagte er aus. Nichtsdestotrotz sei er verzweifelt gewesen, so der Lilienthaler. „Ich wusste nicht, wem ich mich anvertrauen soll. Ich hatte Angst, wieder in Haft zu kommen. Das möchte ich nicht noch einmal erleben, was ich da erlebt habe.“ Die Haftstrafe von über zwei Jahren musste er verbüßen wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern.

„Die nicht unerhebliche Anzahl von Bildern kann man nicht wegdiskutieren“, sagte Rechtsanwalt Böttner. Auf der anderen Seite jedoch stehe, dass sein Mandant sein Problem erkannt habe. „Er will daran arbeiten.“ Hinzu komme, dass der 48-Jährige eine Partnerin habe, so der Verteidiger. „Die hat eine stabilisierende Funktion und hat die Kontrolle.“ Insofern habe er auch eine „gute Hoffnung“.

Er beantragte eine Bewährungsstrafe, ohne über Jahre und Monate Angaben zu machen. Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beantragte dagegen ein Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten, für fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Strafrichterin Kopischke beließ es bei einem Jahr Freiheitsstrafe, für fünf Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Dazu erteilte sie die Auflage, die Therapie fortzusetzen.

„Sie gehen nicht mehr alleine ins Internet“, hielt sie dem Mann zugute. Das hatte er im Rahmen der Beweisaufnahme gesagt. Auch dass er mit einem neuen Therapeuten arbeiten wolle, spricht laut der Richterin für den 48-Jährigen. „Diese Krankheit kann man nicht einfach ausradieren. Sie müssen den Umgang damit lernen und ihr Suchtpotenzial kontrollieren.“ Allerdings sei das jetzige Urteil seine „letzte Chance“, gab ihm die Vorsitzende mit auf den Weg.