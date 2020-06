Servicetechniker Christian Blümel mit einer Kundin im Autohaus Gerken in Ritterhude. (Christian Kosak)

Ritterhude. Thomas Bach ist ein optimistischer Typ: Er glaubt daran, dass Werder nicht absteigen wird. Er glaubt außerdem daran, dass sich die Automobil-Branche erholen wird. Das zweite sei gerade nach dem abgeschlossenen Konjunkturpaket am Wochenende immer realistischer. „So langsam beruhigt sich das Tief wieder, und das Geschäft zieht gerade wieder an“, sagt Bach, Verkaufsleiter des Autohauses Beilfuss in Ritterhude.

Über einen Monat ist es mittlerweile her, dass die Autohändler in Niedersachsen nach mehreren Wochen coronabedingter Schließung wieder öffnen durften. Dass für die Branche trotz der Wiedereröffnung eine Rückkehr zur Normalität in weiter Ferne liegt, zeigen Zahlen für das Land Niedersachsen und die Landkreise Osterholz und Rotenburg. Ein aussagekräftiger Wert ist dabei die Zahl der Zulassungen, die von den zuständigen Kfz-Zulassungsstellen erhoben wird. Jedes gekaufte Fahrzeug muss dort an- oder umgemeldet werden – deshalb spiegelt diese Zahl die Marktlage wieder.

Kunden warten ab

Im Landkreis Osterholz ergibt sich dabei ein deutliches Bild. Gegenüber dem Frühjahr 2019 hat sich die Zahl der Zulassungen sowohl bei Neuwagen als auch bei Gebrauchtfahrzeugen fast halbiert. Waren die Zahlen im März zunächst noch relativ konstant geblieben, brachte der April auch im Vergleich zum Jahresanfang deutliche Einbrüche. Während im Januar im Landkreis Osterholz beispielsweise noch 1400 Gebrauchtwagen zugelassen wurden, waren es im April noch 744. Daran könnte allerdings auch die zeitweilige Schließung der Zulassungsstellen ihren Anteil haben.

„Wir stellen gerade bei Gebrauchtwagen fest, dass der Verkauf noch recht ruhig ist“, so Bach. Das liege wahrscheinlich daran, dass viele Leute in Kurzarbeit sind oder ganz um ihren Job bangen müssten. Das beeinflusse die Kaufkraft. Gebrauchtwagenkunden sind den Erfahrungen des Ritterhuder Verkaufsleiters zufolge oft eher spontane Kunden. Neuwagen würden dagegen häufig von Kunden nachgefragt, die den Autokauf lange geplant hätten. „Bei Neuwagen ist der Einbruch nicht ganz so dramatisch. Aber der Spontankauf, der fehlt gänzlich“, sagt Bach.

Auch Niclas Röhring, Verkäufer im Autopark Osterholz-Scharmbeck, berichtet, dass die Corona-Krise an seinem Autohaus nicht spurlos vorbei gegangen sei. Doch es gebe auch positive Seiten: „Mir ist aufgefallen, dass im Bereich der Regionalität in Zeiten von Corona eine Sensibilisierung stattgefunden hat.“ In der Automobilbranche liege der Fokus sonst nicht so auf dem regionalen – ein Problem vieler Branchen. „Das merkt man bei den vielen Bestellungen bei Amazon, aber das zieht sich bis hin zum Autoverkauf“, so Röhling. Hier habe die Krise einen positiven Effekt gehabt: Die Menschen gingen jetzt eher mal wieder nur um die Ecke, um regionale Standpunkte zu unterstützen.

Hilfe von der Politik

Aus der Länderstatistik des Kraftfahrt-Bundesamtes geht hervor, dass die Zahl der zugelassenen Neuwagen in Niedersachsen im April um fast 60 Prozent niedriger war als im Vergleichsmonat April 2019. „Die Schließung unserer Betriebe durch behördliche Auflagen hat auch uns getroffen, zumal die Monate Februar bis Mai die umsatzstärksten Monate im Jahresvergleich sind“, sagt auch Tobias Gerken, Geschäftsführer des Autohauses Gerken in Ritterhude. Der Umsatz sei in den vergangenen Corona-Monaten zumindest teilweise eingebrochen. Gerken sieht die Politik in der Pflicht, einerseits wieder für Kaufkraft zu sorgen und auf der anderen Seite betroffene Unternehmen zu unterstützen. Mit den Maßnahmen des von der Bundesregierung vorgestellten Konjunkturprogramms ist er unterm Strich zufrieden.

Das Konjunkturprogramm umfasst unter anderem eine Senkung der Mehrwertsteuer. Durch diese werde die Nachfrage im zweiten Halbjahr steigen, hofft Gerken. Die Senkung der Mehrwertsteuer zeige im Verkauf einen Effekt für die Kunden, denn bei einem durchschnittlichen Verkaufspreis mache die Mehrwertsteuersenkung schon mehrere Tausend Euro aus, die die Kunden sparen. Auch im Servicegeschäft, also in der Werkstatt und im Ersatzteilehandel, hofft Gerken auf positive Auswirkung. „Da wir die Senkung der Mehrwertsteuer in voller Höhe an unsere Kunden weitergeben, profitieren diese von noch günstigeren Konditionen“, sagt er. Außerdem werde mit der Erhöhung der Umweltprämie für E-Fahrzeuge auch die Nachfrage nach Elektroautos wachsen. Diese Entwicklung könne man bereits jetzt erkennen: „Wir erhalten derzeit 20 bis 30 Anfragen auf Elektrofahrzeuge am Tag“, so Gerken.

Stolz ist Tobias Gerken auf sein Team, dem momentan viel abverlangt werde und das trotz der Hygienevorschriften zusammenhält. Thomas Bach erzählt, dass in seinem Betrieb vier Mitarbeiter für drei Wochen in Kurzarbeit gewesen seien: zwei Mitarbeiter aus dem Verkauf und zwei Mitarbeiter aus der Buchhaltung. Die Werkstatt habe durchgehend auf gehabt und sei auch einigermaßen ausgelastet gewesen. „Einzelne Mitarbeiter haben dann mal irgendwo eine Woche Urlaub gemacht und Überstunden abgebaut, sodass wir in der Werkstatt niemand in Kurzarbeit schicken mussten“, so Bach.

Die Werkstatt sei aber auch deshalb so ausgelastet, weil es gerade die Zeit sei für die Reifenwechsel zu Sommerräder. Damit habe man auf dem Hof viel zu tun, aber es komme nicht viel in die Kasse. Auch Tobias Gerken berichtet von einer gut ausgelasteten Werkstatt: „Fahrzeugreparaturen kann man auch nur bedingt 'aufschieben'.“

Angebote in Zeiten von Corona

Beim Autohaus Gerken werden wegen der Corona-Pandemie extra Angebote gemacht. Man bietet zum Beispiel an, dass Mitarbeiter Fahrzeuge bei Kunden abholen, die derzeit ungern das Haus verlassen möchten oder Angst vor einer Infektion haben. „Diese neuen Services werden gut angenommen“, bestätigt Gerken. Und auch Thomas Bach bleibt optimistisch: „So langsam verkaufe ich wieder kreuz und quer. So ein Biss wie vor der Corona-Krise ist noch nicht drin, aber es kommt wieder in Schwung.“