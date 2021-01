Die fünf Eichen, die auf diesem Grundstück standen, waren von der Baumschutzsatzung der Gemeinde ausgenommen. (Christian Kosak)

Lesumstotel. Der Lärm von Motorsägen zerriss vor wenigen Tagen die Stille in der Ritterhuder Ortschaft Lesumstotel. Bestürzt habe er beobachten müssen, wie fünf alte, ortsbildprägende Eichen gefällt wurden, berichtet Hans-Otto Grötzner der Redaktion. Mindestens 100 Jahre alt und gut 20 Meter seien sie hoch gewesen. Als Gruppe standen sie auf einem Privatgrundstück fast im Herzen von Lesumstotel. Binnen eines Tages waren die Riesen zerlegt und abtransportiert. „Die Nachbarschaft ist geschockt; das darf man heutzutage doch nicht mehr tun“, sagt Grötzner und spricht damit, wie die Redaktion erfahren hat, neben anderen Lesumstotelern auch Ludwig Noetzel und Ellen Löffler aus der Seele.

„Und so etwas in der Zeit des Waldsterbens, der CO2-Belastungen und des dringend erforderlichen Schutzes unseres Klimas.“ Grötzner kann es nicht verstehen: „Überall in unserem Land starten riesige Bürgerinitiativen in Sachen Naturschutz, Neuanpflanzungen von Bäumen und Grünanlagen, während hier plan- und gedankenlos ein durch Eichen geprägtes Ortsbild mutwillig zerstört wird.“ Bäume, insbesondere Eichen, seien von solch hohem Wert – sowohl für die Natur als auch den Menschen –, dass sie nicht der Willkür eines Einzelnen ausgeliefert sein dürften. So etwas wie vor seiner eigenen Haustür dürfe nicht wieder geschehen. Grötzner findet, es sei höchste Zeit, dass sich Ritterhudes Politiker mit dem Thema Baumschutz und Baumschutzsatzung eingehend befassen. Die nennenswerten Baumbestände in der Gemeinde müssten komplett erfasst und besser geschützt werden.

Landwirtschaft ausgenommen

Denn Ritterhude hat, so mussten der Lesumstoteler und seine Nachbarn erfahren, zwar seit 1987 eine Baumschutzsatzung. „Aber nicht alle Bäume fallen unter deren Schutz“, bestätigt Sabine Sameluck, Umweltbeauftragte der Gemeinde Ritterhude. Die im Flächennutzungsplan von 1979 sowie seiner dritten Änderung von 1984 ausgewiesenen Land- und Forstwirtschaftsflächen seien damals aus dem Geltungsbereich genommen worden. „Wenn die Landwirte für jede Eiche, die am Feldrand im Außenbereich steht, einen Antrag zum Fällen stellen müssten, wäre das ein gehöriger Aufwand“, erklärt Sameluck die damalige Entscheidung, die bis heute Gültigkeit hat. Das Grundstück, auf dem die Eichen standen, sei bei Verabschiedung der Satzung noch ein landwirtschaftlicher Betrieb gewesen. „Und deshalb musste ich dem Eigentümer, als er mich wegen der Bäume fragte, sagen, dass sie nicht geschützt sind“, bedauert sie. Der Eigentümer durfte die alten Eichen fällen und habe keinen Antrag dafür stellen müssen.

Ungeschützt seien die Bäume aber nicht gewesen. "Ich habe im Telefonat und auch schriftlich auf das Bundesnaturschutzgesetz hingewiesen", sagt Sameluck. Besagtes Gesetz legt in Paragraf 44 fest, dass unabhängig davon, wo eine besonders geschützte Art vorkommt – zu der auch alle in Europa brütenden Vögel gehören –, diese grundsätzlich geschützt ist. „Das Gesetz bezieht sich auch auf die Ruhe- und Fortpflanzungsstätten dieser Arten", erklärt Biologin Jutta Kemmer von der Koordinationsstelle Umwelt- und Naturschutz (KVN). So dürfen die streng geschützten Arten „während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten nicht erheblich gestört werden“. Bäume, die von diesen Tieren zur Fortpflanzung und als Ruhestätte genutzt werden, dürfen daher nicht geschädigt oder der Natur entnommen, also gefällt, werden.

Dieser gesetzliche Schutz greift aber nicht automatisch. Ob ein Baum diese Funktion erfüllt und nicht gefällt werden darf, muss im Einzelfall geklärt werden. Auf genau diesen Aspekt hatte Ritterhudes Umweltbeauftragte Sabine Sameluck ihren Worten zufolge den Eingentümer hingewiesen, als sie das Bundesnaturschutzgesetz erwähnte. Der Besitzer sollte sicherstellen, dass keine Tiere – wie etwa Fledermäuse oder Bilche – gerade in den alten Eichen überwintern oder die Bäume als Kinderstube genutzt werden. Ob er das gemacht hat, konnte Sameluck nicht sagen. „Das ist fast eine gewollte Lücke im Gesetz“, sagt Biologin Jutta Kemmer. Der Eigentümer sei zwar verpflichtet, das Gesetz anzuwenden. Aber die Überprüfung, ob er es getan hat, „obliegt niemandem“.

Dies bestätigt auch der Landkreis Osterholz auf Nachfrage: „Während in komplexen Genehmigungsverfahren oftmals aufwendige artenschutzrechtliche Gutachten und in manchen Fällen zusätzliche ökologische Baubegleitungen von der Naturschutzbehörde verlangt werden, ist dies bei Einhaltung der gesetzlichen Sperrfrist bei der genehmigungsfreien Fällung nicht geschützter Bäume in aller Regel nicht erforderlich. Hier setzt die Naturschutzbehörde auf die Eigenverantwortlichkeit der Bürger und Bürgerinnen bei der Einhaltung des Artenschutzrechtes.“ Kontrollen durch die Naturschutzbehörde schließe das in Einzelfällen aber nicht aus.

Wie komplex das Artenschutzrecht tatsächlich per Gesetz geregelt sei, wüssten die wenigsten Menschen, gibt indes Jutta Kemmers zu bedenken: „Die Leute denken, alles sei in Ordnung, wenn sie nur die Bäume bis Ende Februar fällten; aber gerade bei alten Eichen reicht das nicht.“ Diese Bäume besäßen regelmäßig Höhlen, die für viele Arten überlebenswichtig seien. Und je älter eine Eiche ist, desto wahrscheinlicher sei es, dass sie Höhlen hat. „Wenn man also einen Baum ohne Überprüfung fällt, kann man einen Verstoß gegen das Artenschutzrecht fast gar nicht ausschließen“, sagt Jutta Kemmer. Von ihrer Kollegin Sonja Ostrowski (Biologische Station Osterholz) weiß sie außerdem, dass allein ein Blick auf den Stamm oder mit bloßem Auge in die Höhle nicht reicht, um den Baum als Winterquartier oder Kinderstube von besonders geschützten Arten auszuschließen. Denn hinter kleinen, unscheinbaren Eingängen könnten sich sehr tiefe und große Höhlen verbergen. Expertinnen wie Ostrowski müssen bei solchen Überprüfungen daher regelmäßig zu Taschenlampe und Endoskop greifen.

Die Kommunen könnten diese Kontroll-Lücke im Gesetz nicht schließen, meint Kemmer. Diese Möglichkeit liege beim Bund beziehungsweise beim Land. Auf kommunaler Ebene sei es dafür wichtig, dass die für den Naturschutz zuständigen Fachbereiche personell besser aufgestellt würden. „Da muss sich die Gewichtung, der Blickwinkel auf die Natur und auf ihre Bedeutung ändern.“ Womit Kemmer auf die alten Eichen in Lesumstotel zurückkommt. Als Bäume – insbesondere innerhalb einer Ortschaft – , seien sie auch für die Menschen und deren Lebensqualität von großer Bedeutung: Sie seien Staubfilter, Schattenspender und sorgten für eine kühlere Umgebung.