Am 15. April wollte Jörn Mangels von seiner Tour durch Neuseeland zurückkehren. Nun sitzt er auf der Südseeinsel fest. (Fotoscheune)

Osterholz-Scharmbeck. Schiere Verzweiflung drückt sich anders aus: Jörn Mangels gerät geradezu ins Schwärmen, wenn er nach seiner psychischen und physischen Befindlichkeit in neuseeländischer Corona-Gefangenschaft gefragt wird. Er sitze seit zwei Wochen in einem bescheidenen, aber hervorragend geführten Hostel mit 20 netten Touristen fest, nur 200 Meter von der inzwischen geschlossenen deutschen Botschaft in der Hauptstadt Wellington entfernt. „Die Supermärkte – zu meinem ist es zu Fuß nur eine Minute – sind gut bestückt, Obst, Fleisch, Wein und Bier ohne Ende. Abends wird gekocht, geklönt und gespielt“, berichtete der Chef der Fotoscheune in der Scharmbecker Kirchenstraße im Telefongespräch mit dem OSTERHOLZER KREISBLATT, das er aus seinem Exil am „schönsten Ende der Welt“ führte.

Es wird nicht nur viel gekocht, sondern ebenso üppig getafelt. Mangels hat auf dem Te Araroa, der berühmten Trekking-Querung Neuseelands, zu der er am 18. Januar aufbrach, sechs Kilo an Gewicht eingebüßt. 1700 Kilometer waren es, die der 54-Jährige zu Fuß vom nördlichen Ende bis zur Südspitze der Nordinsel zurückgelegt hat. Nach diesem Alleingang empfindet er den Aufenthalt in der Drei-Betten-Gemeinschaftsunterkunft, die er sich mit einem Briten und einem Schweizer teilt, als geradezu „urlaubsparadiesisch“. Es ist schon die sechste Neuseeland-Exkursion des Fotografen, der sein Hobby zum Beruf gemacht hat. 2018 zog es ihn über die ganze Südinsel. „Das ist sein zweites Zuhause“, bestätigt seine Ehefrau Julia.

Obwohl in Neuseeland erst knapp 1000 Infizierte gemeldet sind, hat die Premierministerin Jacinda Ardern dort am 23. März mit „Level 3“ das öffentliche Leben unter strenge Auflagen gestellt und nur zwei Tage später den „Lockdown“ angeordnet.

Mangels, der auf der finalen Etappe des Te Araroa spürte, „dass sich da was zusammenbraute“, schaffte es gerade noch, in dem Wellingtoner Hostel unterzukommen. Dort ist er jetzt einer von rund 12 000 Deutschen, die auf den neuseeländischen Inseln festsitzen. „Da geht nichts mehr, kein Flugzeug, keine Bahn, kein Mietfahrzeug und auch kein Taxi“, berichtet der Kreisstädter.

Mangels hat sich für die Rückholaktion über ein Internetformular beim Auswärtigen Amt registrieren lassen, aber „noch keine Ahnung“, wie er nach Auckland oder Christchurch gelangen soll, den einzigen internationalen Flughäfen im südpazifischen Inselstaat. Von Wellington bis nach Auckland sind es etwa 800 Kilometer, die Entfernung nach Christchurch auf der Südinsel ist auch nicht viel geringer. Und von dem Flughafen der Hauptstadt selbst gibt es nur nationale Verbindungen oder ein paar Linienflüge nach Australien.

Zunächst waren auch von den Südseeinseln Deutsche zusammengezogen worden, um sie in die Heimat fliegen zu können. Die neuseeländische Regierung hatte die Aktion jedoch am vergangenen Wochenende gestoppt. Als sich Protest dagegen regte und Hilferufe mediale Aufmerksamkeit erregten, kündigte sie aber an, vom gestrigen Freitag an Rückholflüge zu erlauben. Man werde die „sichere und geordnete Ausreise von Zehntausenden“ ermöglichen, versicherte der stellvertretende Premierminister Winston Peters am Donnerstag. Zurückkehrende Touristen und Ausländer dürften sich für die Ausreise auch innerhalb des Landes bewegen, sofern sie einen bestätigten Flug hätten.

Joggen in der stillen Stadt

Während seiner keine drei Wochen nach Jahresbeginn gestarteten Te-Araroa-Tour hatte Mangels von der Coronavirus-Expansion zunächst vergleichsweise wenig mitbekommen. „Natürlich übers Telefonieren mit meiner Frau – wenn man aber den ganzen Tag nur läuft, wandert, das Zelt auf- oder abbaut, kocht, isst und schläft, um am nächsten Tag wieder genau dasselbe zu tun, ohne dabei auf allzu viele Menschen zu treffen, ist der Horror und Wahnsinn der Welt zum Glück sehr weit weg.“

Mit der bedrückenden Stille, die das Virus in die sonst so pulsierende Städte der Welt gebracht hat, wurde er erst in Wellington konfrontiert. Mangels fand es „apokalyptisch“, wie er die Stadt beim – derzeit noch erlaubten – Joggen erlebte. „Die Kiwis sind sonst sehr aufgeschlossen. Es wird viel gelächelt. Nun werden Blickkontakte auf eine erschreckende Art und Weise vermieden. Überhaupt war streckenweise keine Menschenseele unterwegs.“ Für große Empörung habe daher eine Feier gesorgt, zu der sich etwa fünf Dutzend Touristen in einem Park von Queenstown versammelten.

In den Tagen vor dem Lockdown haben wohl viele Touristen panikartig versucht, noch schnell zu den Flughäfen Christchurchs oder Aucklands zu gelangen. Mangels versuchte das nicht und sieht sich nun bestätigt. „Der Verkehr ist komplett eingestellt. Viele Hotels sind dicht oder verlangen Mondpreise.“

Explosionsartig in die Höhe geschossen sind auch die Summen, die von den Airlines für die stetig reduzierten Linienflüge verlangt werden. Der Kreisstädter hatte seinen Rückflug für den 15. April geplant, über Hongkong, wo er sich noch zwei Tage aufhalten wollte. „Die Verbindung ist aber für drei Monate gecancelt. Ich hätte erst im Juni wieder fliegen können und das auch noch zu einem horrenden Preis.“

Er hofft daher, im Rahmen der Rückholaktion des Auswärtigen Amtes einen Charterflug zu bekommen. Sich bis nach Auckland oder Christchurch durchzuschlagen, traut er sich ohne Weiteres zu. „Irgendwann wieder nach Hause zu kommen, wäre schön.“ So lange nimmt er halt an dem „geilen sozialen Experiment“ im Wellingtoner Hostel teil – „mit Menschen so unterschiedlicher Nationalität, die sich trotzdem so hervorragend miteinander vertragen“.