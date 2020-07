In den kommenden Tagen werden erste große Erntemaschinen auf Osterholzer Straßen unterwegs sein: Die Mähdrescher werden Roggen, Weizen und Hafer vom Halm holen. Voraussetzung ist, dass der Regen eine Pause einlegt. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. Die Ernte verläuft in diesem Jahr anders als in den beiden Vorjahren. Statt einer langen Schönwetterphase sorgt ein Wechsel von Regen und Sonne für kurze Zeitfenster bei der Ernte. Deswegen wird in den kommenden Tagen und Wochen die Stunde der großen Mähdrescher schlagen. Denn bei wechselhaften Erntebedingungen muss viel Ertrag in kurzer Zeit vom Feld geholt werden.

Beim Maschinenring in Beverstedt ist man noch gelassen. „Wir sind in diesem Jahr noch nicht so weit“, erläutert Geschäftsführerin Birte Tietjen. Im Vorjahr hingegen war man mit der Ernte von Weizen, Roggen und Hafer ein bis zwei Wochen früher dran. In diesem Jahr aber laufe alles wieder auf Normalniveau. Während die Gerste längst vom Feld geholt ist, brauchen andere Feldfrüchte bis zur Reife noch ein paar Tage in der Sonne.

Somit seien große Anfragen und Terminwünsche beim Maschinenring, der die Vermittlung der Geräte koordiniert, noch nicht eingegangen, sagt Birte Tietjen. Sie hat Überblick über ein Revier, das sich vom Bremer Kreuz bis an die Nordseeküste erstreckt. Knapp 900 Landwirte sind Mitglied im Verein. Alle warten nun auf den richtigen Zeitpunkt, um mit der Ernte loszulegen. Alles ist eine Entscheidung, die innerhalb weniger Tage fällt. Im Vorjahreszeitraum des vergangenen Jahres war das noch viel entspannter. Aufgrund der trockenen und stabilen Wetterphase habe kein Termindruck geherrscht. Somit hätten manche Landwirte 2019 entschieden, eigene, kleinere Maschinen wieder in Gang zu setzen, um damit die eigene Ernte einzufahren, weiß Tietjen. So ist manch eingestaubter Mähdrescher wieder zum Einsatz gekommen, um am Ende fast das ganze Dorf zu bedienen. „Wenn sie für die Ernte mehr Zeit haben, können sie nämlich auch kleinere Maschinen einsetzen“, erläutert Tietjen. Hinzu komme, dass Landwirte damit Geld sparen konnten. Denn jeder Maschineneinsatz müsse schließlich auch entlohnt werden. Und das mindere den Ertrag.

Kleine Zeitfenster

In diesem Jahr könnte es anders laufen. Wenn aufgrund des unbeständigen Wetters die Zeitfenster für die Ernte kleiner ausfallen, ist großes Gerät gefragt. Das hätten nur große Lohnbetriebe im Einsatz. Bis ihre Stunde schlägt, dauert es noch. „Wir brauchen gutes Wetter“, sagt Bernd Finken. Der Landwirtschaftsmeister aus Hülseberg rechnet mit zehn bis 14 Tagen, bis Roggen und Weizen reif sind. Genau könne man das nicht sagen, betont er, denn die regionalen Unterschiede seien entscheidend. Es geht um Witterung und Regenmengen, um Bodenqualität und das Düngen der Felder. „Der Bauer aber hat ständig ein Auge auf seine Felder“, sagt er. Voraussetzung ist in jedem Fall, dass die Sonne scheint. Die Entscheidung zur Ernte fällt kurzfristig. Nach dem ersten trockenen Tag würden vom Feld etwa 150 Gramm Getreide per Hand eingesammelt und dann zur Genossenschaft gebracht. Bei der folgenden Analyse geht es auch um den Feuchtigkeitsgehalt. Liegt dieser bei etwa 14,5 Prozent ist das Getreide lagerfähig. „Ansonsten muss nachgetrocknet werden“, sagt er. Mehr als 20 Prozent Restfeuchte dürfen nicht sein. Auf der anderen Seite sollte das Erntegut auch nicht zu trocken sein: Dadurch fehlt Gewicht, was den Ertrag des Landwirts mindert.

Bernd Finken selbst hat einen Milchviehbetrieb mit gut 100 Kühen. Sein Fokus liegt deshalb auf der Futterversorgung. Mit der Grasernte ist er 2020 zufrieden. Auch Mais gedeihe gut. „Der Regen hat den Wiesen gut getan“, steht für ihn fest. Dennoch sei es immer noch zu trocken. In Anbetracht des aktuell wechselnden Wetters würden viele vergessen, dass das Frühjahr zu trocken war. Im Mai, mitten in der Wachstumsphase, sei mancherorts der Dünger nicht in den Boden geschwemmt und somit auch nicht an die Pflanzenwurzeln gekommen. Die Folge: Die Frucht fällt kleiner aus. Das könne jeder auf den Feldern beobachten. In Erwartung einer miesen Ernte hätten manche Landwirte das Getreide schon früh abgemäht, um es zumindest als sogenannte Ganzpflanzensilage, kurz GPS, und als Masse für Biogasanlagen zu nutzen. Der niedrige Preis für Roggen und Weizen habe sein Übriges zur Entscheidung beigetragen. „Es ist ein Drama.“ Der „kleine Landwirt“ fühle sich da machtlos, macht Finken klar. „Wir müssen es so nehmen, wie es kommt.“

Johann Heumann aus Stendorf macht darauf aufmerksam, dass das Wetter regional sehr unterschiedlich ist. Das entscheide auch, wer wie viel am Ende ernten könne. Südlich von Bremen, im Bereich Verden, lägen die Landwirte gut zehn Tage voraus, hat er beobachtet. „Dort sind bereits etwa ein Viertel der Getreideflächen abgeerntet.“ Im Bereich Cuxhaven hingegen stehe mancherorts die Gersten-Ernte noch an. In Stendorf hat es im Mai – nach seiner eigenen Messung – nur 30 Millimeter Niederschlag geben, im Emsland aber seien 150 Millimeter Regen gefallen.

Heumann geht davon aus, dass trotz aller Unterschiede auch in diesem Jahr insgesamt „ordentliche Erträge“ eingefahren werden. Bei der Gerste liege er in seinem Fall knapp unter dem Durchschnittsertrag der vergangenen Jahre. Bei Gras, Raps und Mais sieht es richtig gut aus. „Der Regen im Juni und Juli ist noch zur rechten Zeit gekommen.“

Für seine eigenen Weizenbestände rechnet Johann Heumann damit, dass es frühestens in gut einer Woche mit dem Dreschen losgehen kann. Eventuell auch früher, wenn das Wetter heiß bleibt. Von ihm aus könne es auch im August ruhig noch etwas regnen. Dann aber sollte Schluss damit sein: „Wichtig ist, dass der September und Oktober trocken ausfallen, damit die Felder im Herbst abtrocknen können. „Sonst kommen wir bei der Ernte später aus dem Matsch nicht mehr raus.“