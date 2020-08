Blaualgen können für Badegäste und Tiere gefährlich werden. (Julian Stratenschulte)

Landkreis Osterholz. Sie sind wieder da: Tagelange Hitze, kein Regen und viele Nährstoffe im Wasser haben im „Maritim“, einem der drei Ohlenstedter Quellseen, die Blaualgen wuchern lassen. Dauercamper und Pächter haben den Besitzer des Geländes informiert. In den sozialen Medien hat die Nachricht die Runde gemacht. Das Gesundheitsamt des Landkreises hat Proben genommen. Nun liegt das Ergebnis vor. Ein Badeverbot hat der Landkreis zwar nicht ausgesprochen. Er empfiehlt aber „mit Blick auf die anhaltenden heißen Temperaturen in den nächsten Tagen, beim Baden in offenen Gewässern auf die Qualität des Wassers sowie auf Warnschilder vor Ort zu achten. Bei Bedenken sollte auf das Baden gegebenenfalls verzichtet werden.“

Abgesehen von den Quellseen kontrolliert der Kreis Osterholz an vier weiteren Stellen das Wasser. So will es die EU: An den Badestellen, an denen viele Badegäste erwartet werden, müsse die Wasserqualität vor Beginn der Badesaison und mindestens einmal im Monat während der Saison beprobt werden, teilt das Niedersächsische Landesgesundheitsamt (NLGA) mit. Der Kreis nimmt daher auch an der Hamme in Neu Helgoland, an der Weser bei Harriersand, am Silbersee in Brundorf und am Stedener See Proben. Laut Verwaltung haben sich die Blaualgen aktuell nur im Maritim stark vermehrt. Die anderen Quellseen sind nicht betroffen: „Die Seen sind voneinander getrennt“, so Landkreissprecherin Jana Lindemann.

Tatsächlich sind Blaualgen Bakterien. In geringen Mengen finden sie sich in so gut wie allen Gewässern. Zum Problem werden sie, wenn sie beginnen, sich stark beziehungsweise explosionsartig zu vermehren. Stichwort: Algenblüte. Ausgelöst wird sie durch heißes, trockenes Wetter mit viel Sonnenschein, das über mehrere Tage anhält, plus viel Phosphor und Stickstoffe im Wasser, von denen sich die Blaualgen ernähren.

Die Blaualgen, besser gesagt die Cyanobakterien, produzieren Giftstoffe. Bei einer Massenzunahme der Algen können diese zu Hautreizungen, beim Verschlucken Übelkeit, Durchfall sowie Erbrechen führen. Zudem könnten Toxine nicht mehr ausgeschieden werden und reicherten sich in der Leber an, warnt das Landesgesundheitsamt in Hannover. Der Landkreis seinerseits weist daraufhin, dass „zu den besonders gefährdeten Personen Kleinkinder und empfindliche Menschen“ zählen.

Auch Tiere sind gefährdet. Es seien Fälle von Hunden bekannt, die an einer Vergiftung mit Blaualgen starben, teilt das NLGA mit. Die Tiere hätten von dem Wasser getrunken oder darin gebadet. Dabei seien die Algen im Fell hängen geblieben und von den Hunden beim Versuch, sich zu putzen, verschluckt worden. Es gebe auch Berichte aus dem Ausland über Vieh, das an den Toxinen gestorben ist. „Die Blaualgen sollten sehr ernst genommen werden“, betont Dr. Katrin Luden vom NLGA. Wer im tiefen Wasser seine Füße aufgrund von grünlichen Flocken nicht mehr sehen könne, solle dort nicht ins Wasser gehen.

Was es nun braucht, ist zum Beispiel Regen, der die Nährstoffkonzentration im betroffenen See verdünnt. Auch kühlere Temperaturen und weniger Sonneneinstrahlung bremsen die Vermehrung der Algen. Aber: „In der nach wie vor sommerlichen Situation kann es je nach Wind- und Wellenverhältnissen zu Ansammlungen der Blaualgen an nahezu jeder Badestelle kommen.“ Das Kreis-Gesundheitsamt beobachte daher die Blaualgenentwicklung in den erwähnten sieben Badeseen und informiere über die Wasserqualität auf seiner Internetseite (www.landkreis-osterholz.de), teilt Lindemann mit.