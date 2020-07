Die Fläche „Heidkamp-Nord“ in Ritterhude soll für Gewerbeansiedlung entwickelt werden. Dagegen regt sich Widerstand. (Grafik Btag)

Ritterhude. Es könnte fast als unendliche Geschichte bezeichnet werden: der Versuch, neue Gewerbeflächen in der Gemeinde Ritterhude auszuweisen. Seit Jahren weist die Verwaltung die Politiker darauf hin, dass es in der Kommune quasi keine freien Gewerbeflächen mehr gebe. 0,1 Hektar sind es im April 2018 noch gewesen. Diesem Mangel stünden Nachfragen von interessierten Gewerbetreibenden gegenüber. Trotzdem stand das Thema gut zwei Jahre lang bei keiner öffentlichen Sitzung mehr auf der Tagesordnung. In den Fällen, da es öffentlich diskutiert wurde, sorgte es allerdings regelmäßig für einigen Wirbel in der Bevölkerung. Nun lenkte die Fraktion der Grünen die Aufmerksamkeit wieder auf das Thema. Anlass war eine Entscheidung, die am 10. Juni im nicht-öffentlich tagenden Verwaltungsausschuss von Ritterhude gefasst worden war.

Seit Beginn der Corona-Krise Anfang März waren nur die Mitglieder dieses Gremiums zusammengekommen. Öffentliche Sitzungen fanden hingegen wegen der Pandemie bis Anfang Juli nicht statt. Bürgermeisterin Susanne Geils erklärte diese Zurückhaltung mit Verweis auf die Empfehlungen der Landesregierung und des Landkreises. In jener Sitzung des Verwaltungsausschusses vom 10. Juni wurde nun die Ausweisung eines neuen Gewerbegebietes angeschoben. Wie die Verwaltung mitteilt, sei die „Durchführung der frühzeitigen Beteiligung“ zwecks Aufstellung eines Bebauungsplanes für die Fläche „Heidkamp-Nord“ beschlossen worden.

Fünf potenzielle Flächen

Aufgrund dieser Entscheidung beantragten die Grünen, dass der Rat in seiner ersten Sitzung seit dem Lockdown über die Umwandlung dieses Areals diskutieren soll. Ihre Forderung beinhaltete konkrete Fragen. Etwa die, wie viele Quadratmeter in dem Gebiet für Betriebe bereitstünden und wie hoch die Gesamtinvestitionen für die Gemeinde sein werden. In der Ratssitzung wurden jedoch weder diese Fragen beantwortet, noch wurde die Fläche Heidkamp-Nord als solche diskutiert.

Stattdessen drehte sich die Debatte darum, wieso der Verwaltungsausschuss für die 4,5 Hektar große Fläche Heidkamp-Nord eine Bauleitplanung angeschoben hat – als erste von insgesamt fünf mehr oder weniger geeigneten Flächen, die sowohl Gemeinde als auch Landkreis in jeweils eigenen Gewerbeflächen-Entwicklungskonzepten ausgemacht haben. Bei den übrigen handelt es sich um die 2,4 Hektar große Erweiterungsfläche des Friedhofs (Heidkamp-Süd) sowie 11,5 Hektar westlich der alten B 6, direkt im Anschluss an das dort bestehende Gewerbegebiet, und elf Hektar nördlich der B 74 zwischen Ihlpohl und Ritterhude. Vorschlag Nummer fünf umfasst 14,4 Hektar Land westlich der Stendorfer Straße.

„Die Flächen müssen priorisiert werden“, forderte Wolfgang Hädrich (Grüne). Der Fraktionsvorsitzende erinnerte daran, dass sich der Rat vor Jahren auf eben dieses Vorgehen mehrheitlich verständigt habe: Sie hätten das Gutachten des Landkreises zum Thema Gewerbeflächen abwarten und zusammen mit dem gemeindeeigenen Konzept als Grundlage für eine Priorisierung nehmen wollen. Die Ratsmitglieder sollten demnach entscheiden, welche möglichen Flächen als erste oder eventuell gar nicht in Gewerbegebiete umgewandelt werden sollen. Deshalb sei das Thema bei einer früheren Sitzung zur Beratung in die Fraktionen zurückgegeben worden. „Diese Priorisierung hat aber bis heute nicht stattgefunden“, sagte Hädrich. Aus den Fraktionen sei nichts zurückgekommen. Er erinnere sich sogar daran, dass Bauamtsleiter Michael Keßler sie, die Politiker, wiederholt gefragt habe, wie sie sich bezüglich der Flächen entschieden hätten. Seiner Meinung nach sei der Beschluss des Verwaltungsausschusses, die Planungen für den Heidkamp-Nord anzuschieben, daher „ungültig“.

Jürgen Ahlers (Gruppe Bürgerfraktion/FDP) schloss sich ihm an. Auch er sagte: „Ich bin der Meinung, wir habe noch gar nicht entschieden, welche Flächen sich eigenen; wir hatten nur gesagt, dass Heidkamp-Nord infrage kommen könnte.“ Sein persönlicher Standpunkt sei, dass in Ihlpohl gar keine weiteren Gewerbeflächen entwickelt werden sollten. Der Ortsteil habe bereits die meisten Gewerbeflächen in der Gemeinde. Und überhaupt bildeten die Gewerbegebiete in Ritterhude einen einzigen Flickenteppich. „Daher bin ich dagegen“, so Ahlers.

Eine Position, die auch Wolfgang Goltsche (Grüne) vertrat. Zwar räumte dieser ein, dass der Landkreis zwischenzeitlich Vorgaben zur Entwicklung von Gewerbeflächen gemacht habe. „Aber die kann man infrage stellen“, konstatierte er. Die Redaktion hakte beim Landkreis Osterholz nach. Kreissprecher Malte Wintjen bestätigte: „Die Planungshoheit für die Entwicklung von Gewerbegebieten liegt bei den Gemeinden.“

Jürgen Kuck, Fraktionsvorsitzender der SPD, beurteilte die Lage jedoch anders. Für ihn war die Priorisierung bereits durch das Gewerberflächen-Entwicklungskonzept des Landkreises geschehen. Auch habe der Fachausschuss am 5. Juni 2018 und der Verwaltungsausschuss am 14. Juni 2018 beschlossen, dass die Fläche Heidkamp-Nord entwickelt werden solle, während die damals ebenfalls zur Diskussion stehende Fläche Heidkamp-Süd zunächst nicht überplant werden sollte. „Auf dieser Grundlage hat der Verwaltungsausschuss seine Entscheidung getroffen“, erklärte Kuck den Beschluss vom 10. Juni, die frühzeitige Beteiligung zwecks Aufstellung eines Bebauungsplanes einzuleiten.

Gültig oder ungültig – diese Frage wurde in der Ratssitzung nicht geklärt und auch der Beschluss des Verwaltungsausschusses – zur frühzeitigen Beteiligung – wurde nicht kassiert. Stattdessen kündigte Wolfgang Hädrich für die Grünen an: „Wir werden zum nächsten Rat einen Antrag einbringen, in dem wir fordern, die Priorisierung nachzuholen.“ Diese Ratssitzung fände – nach aktuellem Sachstand – am 24. September statt.