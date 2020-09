Freuen sich auf eine neue Runde der Klosterholz-Tombola: Ulrich Messerschmidt, Anja Kalski, Richard Hoffmann, Stefan Molkentin und Anatolij Hetke (von links) mit dem Hauptgewinn, einem knallroten VW Up. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. „Die Spendenbereitschaft für die 32. Klosterholz-Tombola war sehr hoch – das hat uns sehr gefreut“, lobte Tombola-Organisator Stefan Molkentin. Zum 32. Mal findet die Klosterholz-Tombola statt, und wieder steht als Hauptpreis ein Fahrzeug neben der bekannten Losbude auf dem Scharmbecker Marktplatz.

„Spenderfarbenrot, darauf haben wir geachtet“, verrieten Richard Hoffman und Anatolij Hetke vom Autohaus Schmidt & Koch mit einem Schmunzeln. Der VW UP, ein viertüriger Benziner mit 60 PS, Winterpaket mit Sitzheizung, Klimaanlage, Radio und Bluetooth-Freisprechanlage werde seinen zukünftigen Besitzer oder seine Besitzerin begeistern, sind die beiden Fachleute sicher. Ein echter Stadtwagen, der überall einen Parkplatz finde, meint auch Sparkassen-Vorstand Ulrich Messerschmidt, der rasch noch die farbliche Übereinstimmung mit seinen Hausfarben überprüfte.

Konnten im vergangenen Jahr Tombola-Spenden im Wert von 65 000 Euro unter die Loskäufer vergeben werden, durfte Stefan Molkentin in diesem Jahr Spenden im Gesamtwert von 85 000 Euro in seine Listen eintragen. „Wir haben Bestätigungen aus ganz Deutschland – von München bis an die Nordseeküste – bekommen. Aus Frankfurt etwa kam eine Zusage aus dem Hause Tupperware, dass wir viele interessante Produkte an die Loskäufer ausgeben dürfen“, erläuterte Molkentin.

Neben den bunten Haushaltshelfern aus Kunststoff finden sich noch über 3000 Einkaufs- und Fitness-Gutscheine zwischen drei und 500 Euro im Lostopf, über 300 Restaurant- und Gastronomie-Gutscheine warten auf ihre Gewinner, Stadtführungen in diversen Städten, Führungen im Park der Sinne und Eintrittskarten für den Beachclub Nethen in Rastede locken wieder an die frische Luft. „Die Reisegutscheine sind über zehn Jahre gültig“, betonte Stefan Molkentin, „die Gewinner brauchen also keine Angst zu haben“.

Mehr als 700 Mal führt der Gewinn in Zoos, Freizeitparks oder Museen, verriet der Tombola-Organisator. Vom Zoo in der Wingst bis zum Schlossmuseum Jever, dem Miniatur-Wunderland oder dem Zoll-Museum in Hamburg, dem Zoo Osnabrück oder dem Tiergarten Ludwigslust ist alles dabei.

Viele Gutscheine laden zu sofortigem Genuss ein: Kosmetische Behandlung sind dabei oder auch Brauereibesichtigung. Ganze Familien können sich freuen, wenn der glückliche Loskäufer Leder-Fußbälle oder Gymnastikbälle, DVDs, CDs oder Bücher, Bildbände oder Malstifte mit nach Hause bringt.

„Von Knäckebrot bis Ketchup reichen die Gewinne bei den Lebensmitteln“, berichtete Stefan Molkentin. Nur die Verlosung der traditionellen Martinsgans steht in diesem Jahr auf der Kippe. „Bisher ist noch fraglich, ob wir hier wieder eine Sonderverlosung durchführen. Wir warten die Entwicklung ab“, erläuterte Molkentin und versprach, die hoffnungsfrohen Gänsebraten-Anwärter über die örtliche Presse auf dem Laufenden zu halten.

„Die beliebten Bauchladen-Verkäufe durch bekannte Persönlichkeiten der Stadt werden wir in diesem Jahr nicht durchführen“, bedauerte Anja Kalski, 1. Vorsitzende des Klosterholz-Vereins. Auch eine offizielle Eröffnung der Tombola am Freitag, 4. September, findet nicht statt. „Es gibt ein „soft-opening“: Am Freitag geht es um 11 Uhr auf dem Marktplatz los. Von da an werden an den Losverkaufsstellen Marktplatz, Marktkauf in Osterholz-Scharmbeck, Möbelhaus Meyerhoff, Sparkasse Worpswede, Sparkasse Ritterhude und am Rathaus Ritterhude bis Mitte Dezember die Lose verkauft“, sagte Anja Kalski.

50 000 Lose wurden gedruckt, darin verstecken sich etwa 17 000 Gewinne und Freilose, damit ergibt sich ein Mischverhältnis von einem Gewinn zu zwei Nieten. Der Lospreis liegt unverändert bei zwei Euro. Damit lassen sich auch hochwertige Grillgeräte, Feuerkörbe oder Teakholzbänke für den Garten gewinnen. LED-Lampen, Weinöffner oder Kochgeschirr von WMF oder Silit gehen für den Lospreis ebenso über den Tisch wie Lego- und Playmobil-Spielzeug, Marken-Armbanduhren oder Radierungen. Auch Torfkahnfahrten sind wieder unter den Gewinnen ebenso wie Fahrräder oder Eintrittskarten für die Bremen Tattoo-Musikschau.

„Rund 300 Projekte hat die Klosterholz-Tombola in den vergangenen Jahren bisher unterstützt. Wir gehen davon aus, dass die Summe der unterstützten Projekte bei über sechs Millionen Euro liegt. Interessierte können im Internet unter www.klosterholz-tombola.de die Liste der unterstützten Projekte einsehen“, erklärte Anja Kalski.