Vor allem die Feuerwehr in der Samtgemeinde Hambergen (Symbolbild) hatte infolge des Gewitters am Montag viel zu tun. (Carsten Rehder/dpa)

Hambergen. Eine Gewitterfront streifte vergangenen Montag den Landkreis Osterholz. Die Samtgemeinde Hambergen bekam die Wucht der Wetterkapriolen heftig zu spüren. Neben starkem Regen und Hagelschauern brachte das Gewitter Windböen mit, die zahlreiche Bäume zu Fall brachten. „Dabei waren richtig dicke Eichen und Birken“, berichtet Gemeindebrandmeister Jens Bullwinkel. Los ging es um 16.52 Uhr als zwei Feuerwehren alarmiert wurden. Zu diesem Zeitpunkt war Bullwinkel schon kontaktiert worden. Die Rettungsleitstelle in Bremerhaven war wegen vieler eingehender Notrufe bereits überlastet. Deshalb sei „Elo“ aktiviert worden.

Elo steht für Einsatzleitung Ort und soll die IRLS entlasten, die Integrierte Regionalleitstelle Unterweser-Elbe. Elo wurde erdacht und realisiert, um bei besonderen Einsatzlagen, beispielsweise Sturm, Hochwasser oder andauernden Schneefällen, also Unwetterereignissen, die Koordinierung der Einsatzkräfte zu erleichtern. Komme es durch die Wetterlage zu einer Vielzahl von vergleichbaren Einsätzen, könnten einzelne Gemeinden oder auch mehrere eine Elo einrichten, erläutert Bullwinkel das Konzept. Einsätze, die mit der Wetterlage zu tun haben, würden dann direkt und regional geleitet.

Zweieinhalb Stunden dauerte der Zustand laut Jens Bullwinkel an. In dieser Zeit mussten an 18 Einsatzstellen Bäume von Straßen geräumt werden. Im Einsatz waren vier Wehren mit neun Fahrzeugen und 53 Einsatzkräften. Schwerpunkt war Vollersode-Giehlermoor und -Giehlermühle. Aber auch Steden-Hellingst war betroffen. Größere Schäden hat es dem ersten Anschein nicht gegeben. Einige oberirdisch verlegte Telefonkabel wurden von Bäumen eingerissen.